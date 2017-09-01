Худо

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 10:33

TiTaN_2017 Просмотров: 58 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 10:33 by

Историю эту я услышала от своей тети Тамары. Правда она рассказывала ее моей маме в один из осенних вечеров, сидя у нас на кухне, а я, признаться честно, – подслушивала, потому что меня, как особу впечатлительную и мнительную, выгнали из кухни.В молодости тетя Тома с мужем снимали половину частного дома, что называется, на двоих хозяев, в далеком Магадане, куда в 80-е годы ринулась молодежь со всего Союза «за длинным рублем». Во второй половине дома жила семейная пара одного с ними возраста – Лена и Саша. У них был грудничок – дочка Наташа, которая, как водится, частенько кричала по ночам и простужалась от малейшего сквозняка. Поэтому двери и окна в доме всегда были закрыты, и огромному дымчато-серому коту в один из вечеров, ну, совершенно неоткуда было взяться в комнатке, где спала малышка и не спала, качая колыбель, мама Лена.Как рассказывала Лена тете Томе на следующее утро, только появился этот котище, она почувствовала тяжесть и обездвиженность во всем теле, но сразу из ниоткуда пришла мысль, что при проявлении нечистой силы нужно спросить: к худу или к добру? Не успела эта мысль оформится в голове Лены, как кот выдохнул: «к ху-у-ду», и исчез.И тетя Тома, надо сказать, скептик отпетый, и муж Саша убеждали Лену, что ей все привиделось от недосыпа и утомления. Однако, худа пришлось ждать недолго.В родном Воронеже у Саши жили родители и младшая сестра, которая родилась поздновато и, когда Саша был уже взрослым мужчиной, только пошла в школу. И тут случилось страшное несчастье – эта сестренка попала под машину и погибла. Родители были безутешны, и Саша каким-то образом уговорил Лену отправить ненадолго их дочку Наташку пожить к старикам в качестве утешения. А через некоторое время Лена пришла к тете Томе и сказала, что не может жить отдельно от дочери, но и забирать ее от бабушки с дедушкой рука не поднимается, поэтому они переезжают жить в Воронеж.Итак, тетя Тома и Лена распрощались, пообещав переписываться. Первые годы и Лена и Тамара частенько писали друг другу длинные письма и отправляли поздравительные телеграммы, но скоро, как это часто бывает, переписка сошла на нет.Время шло, тетя Тома почти забыла о своих бывших соседях. Они с мужем давно переехали в отдельную квартиру, у них родились и подросли свои дети. Но вдруг, спустя около 7 лет, под Новый год тетя Тома получили телеграмму: «поздравляем с наступающим тчк желаем счастья тчк ждите в гости тчк лена и наташа тчк».Тетя Тома обрадовалась и в то же время удивилась, почему в телеграмме Лена не упомянула мужа Сашу. Все прояснилось, когда Лена и Наташа приехали в Магадан (ненадолго, оформить какие-то документы) и зашли на чай к тете Тамаре.Гибель маленькой сестры Саши была только началом трагических событий. Сначала все было хорошо, но потом Саша – любящий отец и муж – без объяснений ушел к другой женщине. Причем, ушел резко, даже не собрав вещи, просто в один прекрасный вечер встал и пошел, как будто позвал кто. Долго-долго не приходил, даже к дочери, даже, когда она лежала в больнице с сильнейшей скарлатиной. А пришел также неожиданно на 5-ый Наташин день рождения, кинулся к дочери, к жене и начал объяснять, что та женщина как будто держит его, не может он от нее уйти. Как только соберется к своей семье, выйдет на улицу, так, то поскользнется и ногу сломает, то в ДТП попадет. «Ведьма она, Ленка, ведьма!» – все повторял Саша…Выслушала его Лена, а, так как чувство острой обиды уже прошло, достала фужеры и предложила выпить за здоровье именинницы. Но как только они наполнили их шампанским и взяли в руки, стекло в обоих бокалах одновременно лопнуло. Саша, пробормотав, что ему пора идти, быстро оделся и ушел.Через какое-то время Лена узнала о страшной трагедии. Женщина, с которой жил Саша, оставив кипеть на плите кастрюлю с борщом, вышла куда-то из квартиры. Был поздний вечер. Саша и трое мальчиков (двое – сыновья его новой супруги и третий – их общий) уже спали. Начался пожар и все они угорели насмерть.

Ключевые слова: Тётя Тамара дымчато-серый кот телеграмма пожар. ведьма

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