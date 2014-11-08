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Истории из жизни

Тот, который всегда ходит за спиной

Зимой, в 1987 году, в наш двор новые жильцы переехали, обычные такие: девчонка моего примерно возраста, Ольга, и мальчик у них лет пяти, – Андрей.

С Ольгой мы сдружились не сразу.

После переезда младший братишка бегал с детворой, а Олька приглядывала за ним, но с нашей ватагой знакомиться не спешила. И я замечала, что она с братишкой как-то странно ведёт себя – отстраненно, раздражается по пустякам, кричит на него, а он милый такой мальчишка, любопытный... Ну, может, ей надоело с ним возиться всё время, может, ревнует к родителям, мало ли что.

На выходные и каникулы она пропадала, потом опять появлялась во дворе – и так примерно до весны.

Однажды я вышла гулять, а кроме Ольки и её брата во дворе никто не играл, я к ней и подсела. Спросила, как зовут, оказалось – тёзка. И всего на год меня старше. И тоже на пианино играла... Короче, много у нас общих тем было. Да и много ли надо в 12 лет для дружбы? Завязалось у нас общение. Потом она и сама ко мне подходила поболтать. Так незаметно и подружились. Оказалось, что на выходные и каникулы она уезжает к бабушке в другой район города. Дружили мы уже крепко: после школы сразу созванивались, везде вдвоем – и в магазин, и гулять. Её даже к нам на дачу отпускали с ночевкой.

Только была она порой странной. В квартиру к бабушке меня никогда не звала; если я и приезжала, то она меня ждала на остановке; гулять шли в парк, или сидели на детской площадке; однажды мне в туалет приспичило – так она очень неохотно пустила, но только я руки вымыла, так сразу на улицу пошли. И друзей у Ольки там тоже не было, а вроде бы выросла в том районе, в школу там ходила до четвёртого класса... Ну, многое странно было, только я внимание не сильно обращала на причуды.

Я не считала Ольку красавицей, – самая обычная девчонка, а мальчишки к ней липли всегда. Мы себя даже еще и врослыми не мнили, мне только 12 исполнилось, а Ольке скоро 13, как стал за ней Витька увиваться. Но не за косы дёргал, а взросло цветы дарил, звал гулять...

И стала она принимать ухаживания Витьки. За него всякое болтали, да и семья у него неблагополучная была, и сам страшненький, росту только большого. Что она в нём нашла – не знаю. Но в зоопарк с ним ходила, и в кино, и даже за братом в садик. Я уже обижаться начала, после того, как она из кино сама пришла, высказала ей своё «фи». Так она только на меня посмотрела как-то пришибленно, хмыкнула и опять уехала к бабушке.

Поссорившись мы вроде. Приезжал к ней туда Витька или нет, я не знала, но посреди летних каникул Витька вдруг взял и повесился... Шок! Пацану было всего 15 лет! Слухи разные поползли... Вот, решилась Ольке позвонить. Она трубку взяла сразу, слышу по голосу, что ревела. Спрашиваю: «Знаешь уже?». А она: «Случилось что-то страшное? Да? Кто умер?»

— Витька твой повесился! А ты с чего плачешь?
— Я ж ему говорила, а он дурак такой! — И дальше только плач в трубке.

Поехала я к ней, надо было мне выяснить, о чём она говорит, да и просто жалко её стало. В квартиру меня пустила, чай налила. Лицо даже не красное от слёз, а опухшее и бледное. С таким фейсом на остановку не пойдёшь и в парке сидеть тоже не станешь.
И вот на кухне, за чаем и конфетами, со слезами и всхлипами было рассказанно следующее:
— Пошли мы в кино с Витьком, на "Призрак в опере". Зашли в коридор, Витька там уселся в кресло. Я его тяну в зал, места по-светлому найти. А ему охота дождаться, пока свет погасят, и покурить. Потом, мол, сядем на свободные – не проблема. Свет погас, остались только "дежурные" лампочки над входами, мы сидим в темноте. Он закурил, оказалось, что травку курит. Я хотела возмутиться, в это время бабка-билетёрша в двери нарисовалась. Стала кричать: «Мальчики, тут не курят!» Я в ответ: «А мы не мальчики!» Она кричит: «Девочки, тут всё равно курить нельзя!» Тут Витька уже кричит: «А мы не девочки!»

Она уже, было, в нашу сторону двинула, да только вдруг закрестилась и обратно убежала. Я смотрю в ту сторону, куда бабка рванула, а Витька – в противоположную. И вдруг говорит: «Нифига себе, меня кроет!», — и хихикает, дурень.

Я туда посмотрела – пришёл, стоит под лампочкой, на меня смотрит... уже три года не приходил, думала, что и не придет. Я как увидела, что он там стоит, сразу Витьку за руку – и тащу к тому выходу, куда бабка сбежала. Ору, что кроет всех, его и бабка увидела. А Витька прямо к нему прёт... убежала я, а Витька остался там. Ты меня как раз тогда и встретила, я уехала сразу. А Витька потом звонил, извинялся, решил, что я из-за травки психанула. Я про того и спросить даже побоялась и запретила Витьке сюда приезжать, а вдруг – это уже не Витька? Значит, забрал, гад... Теперь можно пожить пару лет спокойно.

— КТО? Кто там стоял? Как забрал? Ты спятила?
— Он всегда за спиной ходит, я его чувствую, а когда вижу, то кто-то умирает. Так и папу он забрал. Когда папа уезжал на работу, я в окно смотрела, и тот в машине сидел, сзади, я его видела. Папа в гараже вечером задохнулся, нашли утром только, милиция сказала, что самоубийство, а неправда это! Не мог папа так поступить!

И дед с крыши на даче прыгнул! Там всего два этажа! Мог бы просто ногу сломать, а насмерть.

И мама тоже умерла – "по неосторожности".

Я же не с родителями живу – это тётя моя, они меня к себе взяли, когда с папой случилось.

Папа бы меня не бросил! Понимаешь, любил он меня! И дед меня любил... и Витька, тоже, выходит, любил... Ты не люби меня! Слышишь!? НИКОГДА! Уходи прямо сейчас и забудь! Я даже во дворе больше сидеть не буду!

Потом ещё на час рыданий. Я не ушла, естественно, осталась утешать. Выспрашивать, какой он, тот, кто за спиной. Оказалось, что просто высокий человек в чёрном, и шляпа у него с полями широкими, тень лицо закрывает, глаза блестят. Я выдвинула предположение, что маньяк... Олька сказала, что маньяка бы видели все, тем более в машине сложно не заметить лишнего человека, не человек это, а кто – сама не знает.

Мы дружили потом ещё несколько лет. Трагедия Ольгиной семьи оказалась правдой. Я видела фотографии её родителей, где она сама ещё кроха. Мать свою она только по фоткам и помнила. Ну, и Витька тоже реально умер.

Когда ей было 17 лет, то её парень на спор реку переплывал и утонул (совпадение?)
Потом наши дорожки разошлись. Она уехала учиться, я уехала в другую страну. Встречала общих знакомых, говорили, что замуж она так и не вышла, работает на компьютерную фирму, в Киеве, что ли.

Теперь вот говорят про всяких сущностей, что есть они и правда... Кто Ольке тогда являлся? Может, у неё сдвиг был по фазе?

Новость отредактировал kapamelka2000 - Сегодня, 08:41
Причина: Изменила раздел: рассказчица могла и приукрасить, но это больше ИиЖ, чем Творческие.
Сегодня, 08:41 by ЛешикПросмотров: 690Комментарии: 5
+26

Ключевые слова: Любовь парень странная смерть проклятие подруга авторская история

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Комментарии

#1 написал: az.ecmb
Сегодня, 09:18
+1
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1588|-1)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 016
Сейчас придут и разъяснят, что это бесовщина была.
А я просто спасибо за интересный рассказ скажу.
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#2 написал: Talisha
Сегодня, 10:25
+1
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Репутация: (914|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 042
Да, либо подселенец у девушки (а то и из прошлой жизни контракт), собирающий жизни, либо совпадение: увидела - кто-то умер.
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#3 написал: ELEMAT
Сегодня, 11:46
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1682|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 631
Уже не первая история про фигуру в чёрном да ещё в шляпе с полями. Сейчас обязательно кто-нибудь Боярского помянет... ))
Но если серьёзно, то в чёрном одеянии Ангелы-Хранители, как правило, не ходят и всех подряд не забирают на тот свет. Значит, тёмная сущность к девочке прицепилась. А ребёнок ещё не успел чего-то плохого в жизни натворить, значит с прошлой жизни шлейф какой-то тянется, или от родителей перепало.
Как-то так, если логически рассуждать. С точностью никто и не скажет, что это.
От меня плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 13:00
0
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Репутация: (428|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 208
История бесспорно интересна, не представляю кто это может быть, может тварь какая питающаяся горем ГГ. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#5 написал: Татушка
Сегодня, 14:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 23
Странно, если его ни кто не видел, то как его бабка вахтерша увидела и Витек? А когда папа г.г. в машину садился не заметил, а Оля заметила... странная история... но все равно плюс+++
Зарегистрирован: 16.07.2017
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