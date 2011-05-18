Ледяная ведьмаПодходит к концу дачный сезон. Вот одна из историй, рассказанных мне соседями по даче.
История вовсе не страшная, да и не знаю, много ли в ней мистики. Имена изменены, публикую с разрешения рассказчиков. За что купила, за то и продаю. От первого лица.
Это лет 20 назад было. Жили мы тогда в другом городе. Только-только с мужем смогли позволить себе вырваться из коммуналки и снять для ПМЖ небольшой домик в частном секторе. В каждом городе есть такой райончик - деревня внутри города, где все друг друга знают. Вот в такой "деревне" мы и поселились. Соседи хорошие, дружные, остановки автобусные рядом, магазины, детский садик и даже школа тоже недалеко.
И жила в этой же "деревне" Ольга. Как по мне - самая обыкновенная женщина чуть старше меня тогдашней, с самой обыкновенной семьей - муж и двое сыновей. Всегда вежливая, но ни к кому не лезет и, как я поняла, никто из соседей про их семью ничего кроме имен-фамилий не знает. Но остальные соседи старались держаться подальше и звали (за глаза, естественно) "Ледяной ведьмой". Когда я немного, так сказать, влилась в общину, я спросила, за что же такое прозвище, и вот что мне рассказали:
"Смирниху с 18-го дома знаешь? Вот с нее и пошло. Это сейчас старая Смирниха спокойно себя ведет, а 5 лет назад, когда "Ледяная ведьма" с мужем только-только тут поселились, от бабки спасу не было. Со всеми вечно скандалила на пустом месте. И все скандалы сама провоцировала: то нарочно без очереди в магазине влезет, то к внешнему виду прицепится, да любой повод для скандала найдет и, главное, чтобы зрителей побольше было. Один на один она представление закатывать не будет.
И вот решила Смирниха новую соседку на прочность испытать. Дело было в магазине.
Встала старуха без очереди прямо перед Ольгой. А та ничего, только плечами пожала. Смирниха отоварилась, но из магазина не ушла - Ольгу ждет. А за порогом магазина старуха принялась за своё - снаружи-то зрителей побольше было. И внешний вид ей не угодил, и брюки не того цвета, и волосы слишком длинные, и сын-то у Ольги не от мужа, а нагулянный, и вообще, Смирниха давно в курсе, что Ольга, так сказать, женщина с пониженной социальной ответственностью и известно, чем зарабатывает, а иначе, на какие шиши они второй этаж у дома отстроили. И все в таком же духе.
Идет старуха следом за Ольгой и горланит на всю улицу свою проповедь, а сама по сторонам поглядывает - много ли зрителей. Видать, загляделась и не заметила, что Ольга остановилась и смотрит на нее, так чуть в свою жертву и не врезалась.
Ольга смотрела на нее равнодушно, без злобы или обиды, и что-то тихо ей сказала, никто из очевидцев не слышал, что, а сама Смирниха ни за что не скажет теперь. Старуха на полуслове замолчала и сбежала домой.
И все бы ничего, но с тех пор стоило Смирнихе попытаться закатить скандал, как вместо слов от нее слышалось лишь мычание и бульканье. Вот так вот. Завернула она язык Смирнихе. Вот такая ведьма. А ледяная почему? Так ты при встрече в глаза ее посмотри - как два кусочка льда ведь".
Я бы списала этот рассказ на обычные сплетни, если бы не один случай.
Мы с сыном гуляли - он возился в песочнице, я читала книгу, сидя неподалеку на лавочке. С моим сыном играл младший сын "Ледяной ведьмы" - они ровесники, а она сидела вязала. Поздоровалась со мной издалека, но ко мне не подсела.
И тут явился на детскую площадку Валера - местный алкаш. Вообще он мирный, но как перепьет, начинает лезь ко всем с задушевными разговорами и петь матерные частушки.
Я, честно говоря, просто не успела среагировать, может, просто в книгу засмотрелась. Да и не ждала от Валеры каких-нибудь злодеяний.
Он встал у песочницы, развернулся к Ольге и говорит:
- А, ведьма собственной персоной! Выводок выгуливает! Всем всегда здрасте-досвидания, спасибо-пожалуйста, а по душам как поговорить, так - хрен?! А вот ежели я сынка твоего за ноги схвачу да встряхну хорошенько, по-другому запоешь? Или черти за него заступятся (и это цензурная версия сказанного)?
Ольга отложила вязание, встала, сделала несколько шагов навстречу Валере. Я находилась достаточно близко, чтобы слышать ее слова и видеть, как всегда, безмятежное лицо и "ледяные" серые глаза.
- Ты не шевельнешься. А язык свой паскудный проглотишь, если еще раз выругаешься.
Валера так и стоял столбом, побледневший и, кажется, даже протрезвевший.
А Ольга спокойно забрала своего сына, попрощалась со мной, и ушла. Я последовала ее примеру.
А Валера с тех пор не разговаривал. Совсем. Только на бумажке писал, что ему нужно, когда ходил в магазин.
Мы там недолго прожили. Потом смогли квартиру купить и переехали. Но я с тех пор всё задаюсь вопросом - правда ли Ольга - ведьма или просто молва людская чудеса творит? А может, она просто гипнозом владела?
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:24
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 11:22 by adderПросмотров: 961Комментарии: 8
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