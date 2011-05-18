Ледяная ведьма

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:24

Причина: Стилистика автора сохранена

adder Просмотров: 961 Комментарии: 8 +27 Сегодня, 11:22 by

Подходит к концу дачный сезон. Вот одна из историй, рассказанных мне соседями по даче.История вовсе не страшная, да и не знаю, много ли в ней мистики. Имена изменены, публикую с разрешения рассказчиков. За что купила, за то и продаю. От первого лица.Это лет 20 назад было. Жили мы тогда в другом городе. Только-только с мужем смогли позволить себе вырваться из коммуналки и снять для ПМЖ небольшой домик в частном секторе. В каждом городе есть такой райончик - деревня внутри города, где все друг друга знают. Вот в такой "деревне" мы и поселились. Соседи хорошие, дружные, остановки автобусные рядом, магазины, детский садик и даже школа тоже недалеко.И жила в этой же "деревне" Ольга. Как по мне - самая обыкновенная женщина чуть старше меня тогдашней, с самой обыкновенной семьей - муж и двое сыновей. Всегда вежливая, но ни к кому не лезет и, как я поняла, никто из соседей про их семью ничего кроме имен-фамилий не знает. Но остальные соседи старались держаться подальше и звали (за глаза, естественно) "Ледяной ведьмой". Когда я немного, так сказать, влилась в общину, я спросила, за что же такое прозвище, и вот что мне рассказали:"Смирниху с 18-го дома знаешь? Вот с нее и пошло. Это сейчас старая Смирниха спокойно себя ведет, а 5 лет назад, когда "Ледяная ведьма" с мужем только-только тут поселились, от бабки спасу не было. Со всеми вечно скандалила на пустом месте. И все скандалы сама провоцировала: то нарочно без очереди в магазине влезет, то к внешнему виду прицепится, да любой повод для скандала найдет и, главное, чтобы зрителей побольше было. Один на один она представление закатывать не будет.И вот решила Смирниха новую соседку на прочность испытать. Дело было в магазине.Встала старуха без очереди прямо перед Ольгой. А та ничего, только плечами пожала. Смирниха отоварилась, но из магазина не ушла - Ольгу ждет. А за порогом магазина старуха принялась за своё - снаружи-то зрителей побольше было. И внешний вид ей не угодил, и брюки не того цвета, и волосы слишком длинные, и сын-то у Ольги не от мужа, а нагулянный, и вообще, Смирниха давно в курсе, что Ольга, так сказать, женщина с пониженной социальной ответственностью и известно, чем зарабатывает, а иначе, на какие шиши они второй этаж у дома отстроили. И все в таком же духе.Идет старуха следом за Ольгой и горланит на всю улицу свою проповедь, а сама по сторонам поглядывает - много ли зрителей. Видать, загляделась и не заметила, что Ольга остановилась и смотрит на нее, так чуть в свою жертву и не врезалась.Ольга смотрела на нее равнодушно, без злобы или обиды, и что-то тихо ей сказала, никто из очевидцев не слышал, что, а сама Смирниха ни за что не скажет теперь. Старуха на полуслове замолчала и сбежала домой.И все бы ничего, но с тех пор стоило Смирнихе попытаться закатить скандал, как вместо слов от нее слышалось лишь мычание и бульканье. Вот так вот. Завернула она язык Смирнихе. Вот такая ведьма. А ледяная почему? Так ты при встрече в глаза ее посмотри - как два кусочка льда ведь".Я бы списала этот рассказ на обычные сплетни, если бы не один случай.Мы с сыном гуляли - он возился в песочнице, я читала книгу, сидя неподалеку на лавочке. С моим сыном играл младший сын "Ледяной ведьмы" - они ровесники, а она сидела вязала. Поздоровалась со мной издалека, но ко мне не подсела.И тут явился на детскую площадку Валера - местный алкаш. Вообще он мирный, но как перепьет, начинает лезь ко всем с задушевными разговорами и петь матерные частушки.Я, честно говоря, просто не успела среагировать, может, просто в книгу засмотрелась. Да и не ждала от Валеры каких-нибудь злодеяний.Он встал у песочницы, развернулся к Ольге и говорит:- А, ведьма собственной персоной! Выводок выгуливает! Всем всегда здрасте-досвидания, спасибо-пожалуйста, а по душам как поговорить, так - хрен?! А вот ежели я сынка твоего за ноги схвачу да встряхну хорошенько, по-другому запоешь? Или черти за него заступятся (и это цензурная версия сказанного)?Ольга отложила вязание, встала, сделала несколько шагов навстречу Валере. Я находилась достаточно близко, чтобы слышать ее слова и видеть, как всегда, безмятежное лицо и "ледяные" серые глаза.- Ты не шевельнешься. А язык свой паскудный проглотишь, если еще раз выругаешься.Валера так и стоял столбом, побледневший и, кажется, даже протрезвевший.А Ольга спокойно забрала своего сына, попрощалась со мной, и ушла. Я последовала ее примеру.А Валера с тех пор не разговаривал. Совсем. Только на бумажке писал, что ему нужно, когда ходил в магазин.Мы там недолго прожили. Потом смогли квартиру купить и переехали. Но я с тех пор всё задаюсь вопросом - правда ли Ольга - ведьма или просто молва людская чудеса творит? А может, она просто гипнозом владела?

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