Худшее из зол

Серебряная пуля Просмотров: 678 Комментарии: 7 +10 Сегодня, 09:50 by

Эта история когда-то была мной рассказана. Но знала я тогда не всё, всего никто не знает, но подробности из прошлого, о которых я узнала недавно, повергли меня в такой шок, что, на мой взгляд, заслуживают публикации.Мне было около двадцати лет, я отчаянно искала работу, строила грандиозные планы о счастливой семейной жизни с бывшим теперь уже мужем. Тогда же один хороший знакомый пристроил меня официанткой в ресторан своей бывшей подруги. Такой у этого товарища характер, что всех своих бывших подруг он считает хорошими, ни об одной плохо не говорил. Но искренне считает, что хозяйка ресторана была его самая красивая женщина. Зная его последнюю жену, я бы так не сказала. Стиль у них просто разный. Последняя жена - психолог с короткими ярко-красными волосами, с чёткими принципами, худенькая, в потёртых джинсах, удобных кроссовках и всегда с вместительной сумкой через плечо. Несмотря на очень хорошую фигуру и красивое лицо, из-за характера, включающего в себя и манеру одеваться, таких женщин не считают роковыми.А вот хозяйка ресторана была именно роковой дамой. Всё её состояние было сколочено на деньгах бывших мужей, а из-за их неотвратимой смертности её вполне можно назвать «чёрной вдовой».Друг рассказывал, что она практикует магию Вуду и каждый день сжигает куклы, а в них записки с чьими-то именами. Но в мои обязанности не входило следить за личной жизнью начальницы, хотя ей и нравилось со мной поговорить. Она ещё навязчиво дарила мне вещи, но все её побрякушки казались мне дико вульгарными и откладывались с теми вещами, которые мне никогда не понадобятся; «на выброс».Она показывала мне фотографии и рассказывала о мужьях. Первый привёз её из Африки, страстно влюбившись. Потом трагически погиб, как второй, третий и последний. Её последнего мужа я знала: парень лет двадцати с небольшим, потерявший семью и получивший наследство. Его сбила машина у меня на глазах.Потом мадам уехала, а недавно, когда вспоминали былое, у друга, устроившего меня в тот ресторан, развязался язык. Почему-то он думал, что я в курсе всего.Последний муж устроил бракоразводный процесс, а с ним и судебное разбирательство. Всё наследство он вложил в ресторан жены, которая была его вдвое старше, и стал его совладельцем. Деньги пропадали, ресторан был разорен, я догадывалась, что хозяйка водит мужа за нос, изменяет, что у них проблемы.И вот перед назначенной мужем ревизией доходов его сбил грузовик. Подстроить аварию было невозможно.А деньги снова перекочевали в карман убитой горем вдовы. Судиться с ней стало некому. Но об этом знали все работники, включая меня.И вот тут друг меня ошарашил: «А первый муж? Это же вообще ужас!» Про первого мужа я ничего не знала, так что, уже начав, приятель рассказал и про него.Её первый муж был сказочно богат и принадлежал к очень древнему и знатному роду. Путешествуя по Африке, он влюбился и во Францию приехал уже с молодой женой. Вся его семья проживала в фамильном замке. Мать, отец, братья, сёстры. У кого-то уже были дети.Расизм, несомненно, - одно из самых страшных зол. Тогда расизм процветал, межрасовых пар было немного. То, что старший сын привёз нищую негритянку, повергло семью в шок. Она прожила в замке несколько дней и переехала в отель. А муж остался в кругу семьи.Ночью, взяв топор, он вошёл в комнату родителей, зарубив стариков, спокойно взял отцовский револьвер и убил сбежавшихся на шум братьев, когда патроны закончились, оставшихся членов семьи убивал кого подручными средствами, кого - голыми руками. К утру особняк утонул в крови.Его поймали, он и не пытался сбежать. Молчал, а в тюрьме нашёл способ свести счёты с жизнью.Одна загадка оказалась раскрытой. Хозяйка постоянно меняла имена и в паспорте тоже, даже Наташей назвалась после знакомства со мной.Но я теперь не думаю, что смена имён происходила из-за мистических ритуалов. Просто дело о расправе было очень громким.

Ключевые слова: Муж наследство особняк авторская история

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