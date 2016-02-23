Заупокойная

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:00

Восьмая тень Просмотров: 134 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 02:00 by

Машу я всегда знала очень доброй, отзывчивой и светлой. Помогала она и людям, и животным. Из своего заработка всегда жертвовала копейку на благотворительность, никогда не унывала и благодарила судьбу за то, что жива и здорова.После университета, на заре двухтысячных, Машке повезло устроиться на работу в одно государственное учреждение с преимущественно женским коллективом. Ну, то есть она думала, что повезло.Машка говорила, что через некоторое время на новой работе она начала вдруг чувствовать себя нехорошо. То ли грипп подступает, то ли давление мучает, то ли аллергия – всем, наверное, знакомо такое пограничное состояние, будто собираешься серьезно заболеть, а иммунитет слишком силен, и ты неделями ходишь словно вареный.У Машки по вечерам поднималась сильная температура, утром она, вся разбитая, вставала и снова шла на работу. Боковым зрением видела шевеление каких-то черных теней, но значения особого происходящему не придавала. С каждым, мол, может случиться.В какой-то момент здоровье Маши совсем ухудшилось, и она вынуждена была взять длительный больничный, а через несколько недель, поправив немного здоровье, уволилась и перешла на другую работу. Врачи решили, что пыль, плесень и грибок старого здания бывшей конторы пагубно влияли на ее здоровье.Все стало налаживаться, жизнь текла своим чередом, Машка и думать забыла о своей прошлой болезни, как вдруг, спустя год с чем-то, в один из вечеров в дверь ее квартиры позвонили.На пороге оказались трое бывших коллег девушки. Выглядели женщины неважно. Зайдя в дом, они дружно упали перед Машей на колени и начали каяться, чем привели ее в недоумение и ужас. Меня, если честно, от нижеизложенного тоже пробивает дрожь.Коллеги Марии оказались теми еще стервами. Чем уж им не угодила вчерашняя студентка - неведомо Маше и мне. То ли муж чей-то слишком лестно о ней отозвался, то ли дорогу кому он перешла, даже об этом не зная. А может, дамы просто баловались черной магией и решили сыграть с девушкой дурную шутку.Коллектив – великая сила, даже если цель у него дурная. Что за цель была – врать не буду, но решили бабоньки Машку со свету сжить. В прямом смысле.Цель оправдывает средства. Я не знаю этого ритуала, а если бы и знала – не сказала, потому если читать рассказ будут специалисты – не судите строго.Двенадцать женщин взяли каждая по черной восковой свече, отправились в церковь в определенный день и поставили их за упокой рабы Божией Марии.Видно, вины на Маше не было никакой, либо Ангел-Хранитель сильный попался, а может, своими добрыми делами она заслужила защиту от зла, но ответ женщинам, замышлявшим недоброе, пришел быстро и страшно.Одна разбилась в автокатастрофе, другую за месяц съел рак, у третьей отказали почки, четвертая потеряла ребенка и сошла с ума от горя... Девять женщин отправились на тот свет, либо утратили психическое здоровье за этот год с небольшим.У одной из пришедших бывших коллег, заводилы и лидера, как выяснилось, начали сохнуть обе руки, видимо, за то, что своими руками хотела невинную душу извести. Другая страдала от тяжелой формы диабета и еле передвигала ноги, у третьей какая-то беда случилась с лицевым нервом, и лицо ее уже полгода было перекошено жуткой гримасой, отчего муж ушел от нее, а характер дамы стал еще более несносным. Дамы умоляли девушку простить, ведь их всего трое в живых осталось, просили молиться об их здоровье и много чего еще.Выслушав исповедь визитерш, Маша пришла в ужас. За что? Почему?Ей хватило сил принять покаяние бывших коллег, она искренне пожалела и простила их, такой уж незлобивый у нее был характер.Что случилось дальше с этими женщинами – то ни мне, ни Маше неведомо. Она надеется, что высшие силы оставили им жизнь, но до сих пор, по прошествии стольких лет, недоумевает – чем же она заслужила такое отношение?Хотите - верьте, хотите - нет, рассказала так, как слышала.

Ключевые слова: Церковь свеча порча на смерть коллеги смерть авторская история

Другие, подобные истории: