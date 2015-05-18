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Истории из жизни / Сны

От судьбы не уйдешь

История не моя, рассказана мне потрясённой женщиной, искренне не понимающей, как такое может случится, но случилось и с ней. Передаю от её лица.

Давным-давно, когда я еще была юной, мне приснился сон с очень странным сюжетом. Ко мне прибегает женщина, которую я никогда в жизни не видела, но во сне знаю, что это моя близкая и лучшая подруга. Женщина плачет и кричит, зовёт меня с собой. Мы с ней бежим в какой-то дом, где под потолком в петле висит человек. Я хватаю висельника за ноги и начинаю вытаскивать его из петли. Но поздно. Подруга рыдает. Я просыпаюсь в ужасе.

Прошло не то что много, а очень много лет. Сон забыт совершенно. Вторым браком я вышла замуж за рубеж. Появилась близкая подруга из русскоговорящей диаспоры. И вот однажды, как вы уже догадались, подруга прибежала ко мне вечером с криком и слезами. Она обнаружила своего отца в петле. Я бегу с ней, начинаю вытаскивать висельника из петли, и сон во всех своих деталях воскрес в моей памяти. Я всё это уже видела!
Я до сих пор не пойму, как возможно такое проецирование будущего через сновидение. Значит, всё в нашей жизни предопределено?
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:16
Сегодня, 02:16 by CoverПросмотров: 471Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Вещий сон подруга висельник смерть испуг

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 07:41
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Комментариев: 1 701
Удивительно, что люди до сих пор удивляются этой возможности - увидеть какие-то события. Это означает лишь одно, что автор истории шла по жизни тем же путем, который привел к увиденному. Могло и не случиться, если бы где-то куда-то свернула, на другую линию, вариант. Нам много снов снится, но сбываются наиболее вероятные.
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#2 написал: Ksenya078
Сегодня, 08:05
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Бывают вещие сны, есть и такие, которые через много лет сбываются. Плюсую, может такое быть+
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
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