От судьбы не уйдешь

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:16

Cover Просмотров: 471 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 02:16 by

История не моя, рассказана мне потрясённой женщиной, искренне не понимающей, как такое может случится, но случилось и с ней. Передаю от её лица.Давным-давно, когда я еще была юной, мне приснился сон с очень странным сюжетом. Ко мне прибегает женщина, которую я никогда в жизни не видела, но во сне знаю, что это моя близкая и лучшая подруга. Женщина плачет и кричит, зовёт меня с собой. Мы с ней бежим в какой-то дом, где под потолком в петле висит человек. Я хватаю висельника за ноги и начинаю вытаскивать его из петли. Но поздно. Подруга рыдает. Я просыпаюсь в ужасе.Прошло не то что много, а очень много лет. Сон забыт совершенно. Вторым браком я вышла замуж за рубеж. Появилась близкая подруга из русскоговорящей диаспоры. И вот однажды, как вы уже догадались, подруга прибежала ко мне вечером с криком и слезами. Она обнаружила своего отца в петле. Я бегу с ней, начинаю вытаскивать висельника из петли, и сон во всех своих деталях воскрес в моей памяти. Я всё это уже видела!Я до сих пор не пойму, как возможно такое проецирование будущего через сновидение. Значит, всё в нашей жизни предопределено?

Ключевые слова: Вещий сон подруга висельник смерть испуг

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