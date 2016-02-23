Не сошлись характерами

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:47

Мария Сайгина Просмотров: 483 Комментарии: 4 +10 Сегодня, 16:47 by

История четвертая.Как я писала в предыдущей истории, у нас появился сын Ванечка. Сыну был почти год, и решили мы с мужем пожить самостоятельно. Сняли квартиру недалеко от мамы и переехали.До переезда в съемной квартире навела идеальный порядок, чистила, драила неделю, как-никак, ребенок маленький, чтобы ни пылинки, ни соринки. Я такая счастливая была, ведь теперь я хозяйка.Расположение квартиры (это важно) такое: сначала вход в квартиру, а налево, практически сразу, большая комната; дальше по коридору упираешься в ванную, туалет, и в этом тупике слева - кухня, справа - маленькая комната. Получается, что маленькая комната напротив кухни.Я в декрете, расположение дома очень удачное - всё рядом. Красота.Однажды встаю ночью по малой нужде (это бывает крайне редко, мне сейчас 40, до сих пор, слава богу, недержанием не страдаю), а спали мы в маленькой комнате. Открываю дверь... и это был ужас! Половина коридора и кухни был ЖИВЫМ! Абсолютно весь пол кишел тараканами! Я издала вопль раненого бизона, так как этих тварей я на дух не переношу. Соскочил муж, сын и, наверное, соседи. Витя включил свет, и эти гады как давай разбегаться.До утра я не спала. От пережитого шока, наверное, расчесала себя до волдырей.Утром муж ушел на работу, а я с сыном к маме. Ванюшку отдали понянчиться соседке Свете, а мы с мамой в магазин за химикатами. Протравили мы всю квартиру, и в течение последующих трех дней я выгребала дохлых тараканов совками! Все это время опять жили у мамы. Убедившись, что враг повержен, вернулись в квартиру.Ну и буквально через пару дней, под утро, со мной случилось это. Как будто схватили меня с кровати (кто или что - не вижу), а потом как давай швырять по всей комнате: от стены к стене, о детскую кровать, об комод. Кричать пытаюсь, но не могу. После этой карусели кинули на кровать. Тут я соскакиваю, сердце выпрыгивает из груди, давай себя осматривать на наличие синяков, ссадин, но нет ничего - тело чистое.Время было около семи утра, вскоре муж на работу встал. Я рассказываю ему, слюной брызжу, руки и ноги показываю, а он снисходительно улыбается, говорит, мол, кошмар приснился.До рождения сына Витя мне котенка подарил, перса. Красоты неописуемой кот вырос, а величиной с небольшую собаку. Серьезная животина. И вел он себя, как пес сторожевой. Гостя проводит до комнаты и из поля зрения не выпускает, пока тот домой не уйдет. Через какое-то время стала замечать, что Макс (кот мой) стал шипеть и скакать как конь.Сидим с сыном, играем в большой комнате, кот рядом, а потом раз - и у кота взгляд стеклянный, безотрывно в одну точку смотрит и как зашипит, шерсть дыбом, спина дугой. И поскакал. Стала я за котом наблюдать, куда смотрит и что его пугает. Заметила закономерность, что все происходит в районе входной двери (прихожке). Не зря я написала расположение. Напротив большой комнаты висела вешалка под одежду с полкой под шапки. Многие такие конструкции знают, раньше у всех в коридорах такие висели.Смотрит кот вверх, на полку с шапками, а самое ужасное, что через какое-то время и Ваня стал туда смотреть. Иногда сидит, внимательно смотрит, иногда заулыбается. Покой я потеряла, ну и, естественно, накрутила себя.Какое-то время спустя опять под утро карусель повторилась. «Избивали» в этот раз меня более жестоко и швырнули не на кровать, а на пол. Не удосужились даже молодую женщину вернуть на место, откуда взяли, так и бросили около кровати. Соскочила – нет, на кровати я. Опять тело рассмотрела, опять все чисто. Опять мужу рассказала, он у виска покрутил. Я в панике. Страх-то животный, меня трясет мелкой дрожью, я в слезы. Звоню маме - так, мол, и так. Она пришла со святой водой, побрызгала по углам. На ночь у нас осталась.Утро. Муж только за порог, мама ко мне в комнату прибежала. Глаза дикие, в эту ночь и ее мотало по всей комнате. Теперь она поняла, о чем я ей говорила. У мамы в соседях тетя Лида жила (и живет по сей день), набожная она. Подсказала нам, что домовушке я дорогу перешла, надо его задобрить, еду с водой оставлять в прихожей (я рассказала, как кот себя ведет и сын). Что я и сделала. Регулярно наливала в рюмочку воду и оставляла то хлеб, то печенье, то конфету.Ну и зажили мы в мире и согласии. Ваня называл домовенка не иначе как ЛЯЛЯ. На мой вопрос: «Где Ляля сидит?», показывал на полку для шапок. Кот так и продолжал эпизодически то шипеть и скакать, то просто внимательно и безотрывно смотреть на полку. Больше меня никто не трогал, да и вообще хамского отношения к себе больше не чувствовала. Потом даже интересно было наблюдать за сыном. Играем, читаем, мультики смотрим и оп - Ваня на полку смотрит, то засмеется, то бровки схмурит. Так сказать, шоу на дому.А однажды, когда топор войны был зарыт, я видела его, и было это опять в утренние часы. Идет такой человечек-старичок, росточком примерно пятьдесят сантиметров. Весь такой беленький, как из облака. Мужу ничего не сказала, затаила на него обиду, что он мне не поверил. Но, что удивительно, когда я стала оставлять еду в коридоре, слова мне сказал. Ему же тоже сын про Лялю говорил.Вопрос вот у меня в чем: где я домовому дорогу перешла? Друзей-корешей тараканов в могилу свела? И еще вопрос: может, было у кого-то подобное? Вот не то чтобы душил, а вот именно ощущение, что тебя кидают и бросают. Кто на стороне сонного паралича, то неувязочка, потому что ребенок и кот -лучшее подтверждение.

Ключевые слова: Квартира тараканы домовой кот ребенок прихожая авторская история

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