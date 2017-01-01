Как я решился на регрессивный гипноз

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:10

Звезда Эрцгаммы Просмотров: 5 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:10 by

Я - брокер-неудачник, так как больше проигрываю, чем выигрываю.И вот однажды на YouTube увидел ролик про прогрессивный гипноз, где с помощью гипноза можно попасть в заданное будущее или прошлое. В этом ролике человек под гипнозом говорил про будущее, о том, что в 2015-м году рубль упадет, а смотрел я его еще в 2014-м. Не поверил и прогадал.Меня эта тема (гипноз) очень заинтересовала, и я стал смотреть разные ролики с регрессивным и прогрессивным гипнозом.Наткнулся на ролик, где контактеры общаются с тонким миром. После этого ролика решился на то, что тоже хочу пройти через регрессию, так как прогрессивного гипноза побаиваюсь!И вот нашел центр, где проводят регрессивный гипноз. Пришел в назначенный час, они со мной провели инструктаж, и я ушел в гипноз.Было очень непривычно ощущать себя и видеть картины, которые не видел в этой жизни.Первая картина была о том, что я стою в поле, идет бой на мечах, кругом трупы, но я чувствую, что мы победили. Второй образ - это Средняя Азия до нашей эры, Персия (по моим ощущениям), где я - богатый вельможа. А вот последний эпизод из гипноза мне до сих пор не дает покоя... Я себя видел в образе поэта Сергея Есенина!После сеанса я спрашивал у гипнологов, что возможно ли такое вообще, но их ответ был неоднозначен, однако под гипнозом не врут - это они мне сказали.Интересны мнения, кто что думает, а может, кто-то знает больше.

Ключевые слова: Регрессия прошлые жизни гипноз сеанс авторская история

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