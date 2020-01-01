Нечистая сила реальное явление, как мёртвая мать ходила к детям

Liana787 Просмотров: 41 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:27 by

Было мне лет 5, шла я с бабушкой в магазин. На встечу баба Шура, в слезах вся. Оказалось что ее молодую красивую внучку, 19 лет задушил кто то в гидро - парке. Следов никаких. Конечно, эта история очень негативная. Всегда все помнили о том что за горе случилось у бабы Шуры когда то. Неприятно было от того что на реке, где играют дети и все веселятся, гуляют в кафе, кто то отнял жизнь у невинной девушки студентки.Дальше, баба Шура стала старым человеком, делала вечно замечания своей квартирантке, хоть та ей старалась помогать. Как то я приносила им помидор, что было, просто угостить. Ведь у бабы Шуры никого не осталось, шатало её от давления. И вот моя мама пришла к ней позвонить, что то с телефоном у нас было. Они стали бесседовать о жизни и как что было раньше. Баба Шура рассказала истоию. Была она маленкой рыжеволосой девочкой и отправились они с папой сено косить, звёзды яркие, большие, природа нетронутая, воздух пить можно было. Накосил её папа целый воз, работа еще не закончена. Забрались они на верх и стали ночевать там, прямо на свежем пахнущем стогу. Тёплая июльская ночь, где то плачь младенца вдали. Вдруг слышат они, огромные лапы ляпают, бежат по дороге, как утка вроде. Хлоп хлоп, приблежаются, земля дрожит. И что то в белом перепрыгивает через деревянный тын, забор. И "Это" влетело в хату, через дымовую трубу на большой скорости. Плачь детей прекратился совсем. Прошло некоторое время, до рассвета. Потом вылетает из етой хаты вроде фигура в белом, и визг непонятный. Опять хлоп хлоп, широкие, тяжёлые утиные лапы побежали по дороге, ветки хрустели. И так продолжалось несколько ночей. Стал отец бабы Шуры узнавать у селян, что это бегает как утка возле сеновала и спускается в хату поодаль. Да всё по трубе или дверью хлопает. А потом оно бежит в лес опять. Люди ему ответили что в той хате живут дети и вдовец. Вдовец уходит с хаты ночью куда глаза глядят. Младенец зовёт маму, умерла она от родов, не докормила грудью совсем. Плачут они ночами. А кто ето к ним бежит лапами наверное нечистый дух. Женщину похоронили в белой рубахе. И эта белая рубаха была видна вночи, маячила пока не исчезала из виду. Оно прыгало через тын и во все следующие ночи. Страшно представить что эта нечисть делала в хате. Вскоре маленькая Шура и ее папа уехали на этом возу прочь.К истории баба Шура добавила что из за того что она видела нечисть, её внучка вот так трагически погибла в гидропарке. Вроде расплата. Но ето было просто мнение. К сожалению, пару лет назад баба Шура умерла. А историю я постаралась написать в точности. Уж не осудите за грамматику.

Ключевые слова: Нечисть вдовец сеновал авторская история

Другие, подобные истории: