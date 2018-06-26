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Истории из жизни

Несдержанное обещание

Моя бабушка Шура любила рассказывать всякие интересные истории из своей жизни. И вспомнился мне один рассказ, от которого у меня волосы шевелились на голове. Сейчас-то даже забавной история эта кажется, а в детстве было жутко. Повествую от её лица.

Собралась я как-то к дедушке на кладбище. Позвонила Тоньке, сестре своей, мол, поехали со мной, а то одной что-то страшновато, да и поможешь мне на могилке прибраться. Тоня благодушно согласилась, но в назначенный день не поехала. Уж не помню почему. То ли погода плохая была, то ли просто заленилась.

Я одна на кладбище все дела сделала и домой благополучно вернулась. И вечером того же дня звонит мне Тоня:
– Шура! Господи, ну прости ты меня, что не поехала я с тобой! Ой, чуть на тот свет Пал Михалыч меня не свёл из-за этого!

Я еле угомонила её, чтобы хоть внятно понять, что там у неё произошло и причем тут дедушка. Тонька кое-как и рассказала:
– Сижу я, значит, на кухне, тесто на пироги стряпаю. И тут входит в кухню Пал Михалыч! Шура, как живой входит, богом клянусь! Гляжу я на него, а у самой сердце в пятки укатилось. В коем веке мертвецы живые ходят, Шур?! Грешным делом подумала, что за мной он пришёл, на тот свет, видать, звать сейчас начнёт. Я ему и проблеяла: "Пал Михалыч, ты за мной пришёл? Да рано мне помирать-то, молодая я ещё!"
– На кой ты мне нужна, окоянная? – отвечает мне. – Ты почему обещание не сдержала, с Шурой на кладбище не поехала? А она ждала тебя, надеялась! – и буравит меня взглядом недобрым таким.

Я тесто побросала и давай у него прощения просить:
– Ну, прости, – говорю, – Павлуш, ну, дура я! Прости!
– У Шуры прощения проси, а не у меня, – сказал и исчез, как и не было его.

Вот и звоню тебе скорее, Шурочка!

Я послушала и посмеялась только. Вон чего мой Павлушка учудил, ты подумай. С того света заступается за бабку свою, проказник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:23
Сегодня, 05:23 by ПростоКвашкаПросмотров: 730Комментарии: 6
+18

Ключевые слова: Бабушка дедушка гость тот свет авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estel_N
Сегодня, 08:05
+1
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Комментариев: 16
Вот это дедушка))) обиделся за жену
Зарегистрирован: 26.06.2018
#2 написал: odinokiy putnik
Сегодня, 09:40
0
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Комментариев: 225
М-да... Ну ладно проплюсую.
Зарегистрирован: 29.01.2016
#3 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 09:47
+1
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Комментариев: 269
Чего-то даже и не знаю... А сколько в этом мире куда более тяжких невыполненных обещаний? Живут же как-то и левые покойные дедки с того света не достают.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#4 написал: ПростоКвашка
Сегодня, 12:10
+1
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Публикаций: 3
Комментариев: 4
Цитата: Fleur Delacour
Чего-то даже и не знаю... А сколько в этом мире куда более тяжких невыполненных обещаний? Живут же как-то и левые покойные дедки с того света не достают.

Уж не знаю, почему он из-за такого пустяка пришёл недовольствовать. Но вот пришёл и всё тут. Кто ж их знает, что ими движет. Я рассказала то, что рассказали когда-то мне.
Зарегистрирован: 1.07.2018
#5 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:35
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Даже и так бывает?! Вот это да! Я, если честно, тоже терпеть не могу, когда обещания не сдерживают и из-за этого холодно потом к человеку отношусь. А тут аж с того света пришел, пожаловался! Сильно, впечатлило, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#6 написал: Talisha
Сегодня, 12:53
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Репутация: (1448|0)
Публикаций: 46
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Защитник! И с того света за жену радеет.
А может то Тоню совесть замучала просто? Ведь не срочное же дело - пироги. Не настолько, чтоб не помочь сестре
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
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