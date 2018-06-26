Несдержанное обещание

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:23

ПростоКвашка Просмотров: 730 Комментарии: 6 +18 Сегодня, 05:23 by

Моя бабушка Шура любила рассказывать всякие интересные истории из своей жизни. И вспомнился мне один рассказ, от которого у меня волосы шевелились на голове. Сейчас-то даже забавной история эта кажется, а в детстве было жутко. Повествую от её лица.Собралась я как-то к дедушке на кладбище. Позвонила Тоньке, сестре своей, мол, поехали со мной, а то одной что-то страшновато, да и поможешь мне на могилке прибраться. Тоня благодушно согласилась, но в назначенный день не поехала. Уж не помню почему. То ли погода плохая была, то ли просто заленилась.Я одна на кладбище все дела сделала и домой благополучно вернулась. И вечером того же дня звонит мне Тоня:– Шура! Господи, ну прости ты меня, что не поехала я с тобой! Ой, чуть на тот свет Пал Михалыч меня не свёл из-за этого!Я еле угомонила её, чтобы хоть внятно понять, что там у неё произошло и причем тут дедушка. Тонька кое-как и рассказала:– Сижу я, значит, на кухне, тесто на пироги стряпаю. И тут входит в кухню Пал Михалыч! Шура, как живой входит, богом клянусь! Гляжу я на него, а у самой сердце в пятки укатилось. В коем веке мертвецы живые ходят, Шур?! Грешным делом подумала, что за мной он пришёл, на тот свет, видать, звать сейчас начнёт. Я ему и проблеяла: "Пал Михалыч, ты за мной пришёл? Да рано мне помирать-то, молодая я ещё!"– На кой ты мне нужна, окоянная? – отвечает мне. – Ты почему обещание не сдержала, с Шурой на кладбище не поехала? А она ждала тебя, надеялась! – и буравит меня взглядом недобрым таким.Я тесто побросала и давай у него прощения просить:– Ну, прости, – говорю, – Павлуш, ну, дура я! Прости!– У Шуры прощения проси, а не у меня, – сказал и исчез, как и не было его.Вот и звоню тебе скорее, Шурочка!Я послушала и посмеялась только. Вон чего мой Павлушка учудил, ты подумай. С того света заступается за бабку свою, проказник.

Ключевые слова: Бабушка дедушка гость тот свет авторская история

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