"Крот"

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:25

Причина: Изменен раздел.

Uicket Просмотров: 65 Комментарии: 0 +1 Вчера, 20:25 by

Дневник Джеймса Ноймара 13 ноября 1830 год,точное время 02:45.Неизвестная церковь,штат Иллинойс.---Сегодня я видел странных существ!Прямо на моих глазах они чуть не съели дитя во сне.Капля святой воды и они исчезли во тьме.Я ещё долго сидел у кровати ребёнка,слушая как они внюхиваются во тьму,как кроты они рыскают в полной темноте принюхиваясь...Так и назову их-Кроты...---Довольно долго я потом бродил по дому ребёнка,в поисках этих существ,и поймал одного,мерзкое в чешуйках и без глаз...у него вообще есть лицо?Ещё день изучений и я пойму кто они такие,у меня маленький экземпляр,я могу наблюдать как они растут...---14 Ноября 1830 год,точное время неизвестно где-то 12:05.Дорога ведущая в заброшенный город.---Крот боится света?Обычный может да,но этот только внюхивается,будто ищет кого-то...Я иду в заброшенный городок,церковные служащие сказали что там были замечены странные существа...---По дороге туда крот вырвался из клетки и рванул в землю!Они ещё и ведут себя как кроты!Это чертовски странно,правда зарылся он не так глубоко и я прошёл за ним до домика,где спал маленький ребёнок,вот Крот наклоняется к дитю,из абсолютно пустого лица появляются щупальца и он хочет сожрать его,капля святой воды и всё кончено,при свете дня кроту не скрыться и вот он уже в клетке,я ещё долго объяснял матери ребёнка что это существо хотело сожрать её дитя,но она посмотрела на меня как на умалишённого,я посмотрел на клетку...она опустела...крот скрылся,я со скоростью молнии залетел в детскую комнату,но было уже поздно,крот вырос и пытался скрыться...Святая вода кончилась...Крот скрылся---Кроты высасывают чистые души,но когда голодны не прочь полакомится грешными...К сожалению я их ещё не изучил...Они вырвутся из любой клетки,сдерживает их только святая вода...Это не нежить...Это дьявол в обличии маленьких страшных существ...Всматривайтесь в темноту,а лучше внюхивайтесь...---

Ключевые слова: Существо дневник описание авторская история

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