Апокалипсис 2020

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:01

Причина: Изменен раздел.

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Апокалипсис 2020Всем привет, сегодня на дворе 10 марта 2020года,совсем недавно все было хорошо и любой из наших дней проходил в фоновом режиме:семья, дети, работа, нечего необычного, но все изменилось буквально за считаные дни....Коронавирус, я думаю каждый слышал, не так ли!?!Я даже и не знаю с чего начать, начну пожалуй с самого начала....7 января 2020День был вполне обычнный, январские праздники продолжались, мы как и всегда по традиции сидели за большим столом в кругу друзей, выпивали общались, как вдруг не с того не с сего в одну секунду у всех пропал интернет, телевидение, изначально мы не предали этому немалейшего значения.Я шутки ради ляпнул: ну все.. Хана, конец света!Все рассмеялись, ну и начали шутить на эту тему: мол все коронавирус это вирус зомби-апокалипсиса, наверное там китайцы жрут друг друга, а нам правительство втюхивает что все хорошо.Но еслибы мы только знали что мы правы......8 январяПосле вчерашнего застолья мы проснулись в троем, Стас, Валера и Я (зовут меня Антоха, но об этом позже)Живём мы в небольшом городке в Саратовской области, обычные ребята;Стас помошник машиниста, Валера работает на заводе, ну а я самый что ненаесть раздолбай.Хотели посмотреть телевизор, но увы не один канал не работал, все схватили в руки телефоны.Чёрт! Крикнул Валера, связи нет!И у меня сказал Стас, я молча глядя на них кивнул головой, странно все это как то, 21век на дворе, а мы без связи второй день.Решаем выйти на улицу прогуляться,Еслиб мы только знали что нас там ожидает.8 января (Кровавый снег)Выйдя на улицу, мы немного насторожились, как то странно стояли машины на улице, будто брошены.И мы не ошиблись, все машины стояди по разным сторонам улицы в хоатичном порядке, но больше всего насторожило то что на улице не души, лишь где-то в далике без умолку кричала сигналицация.Пройдя буквально 200 метров мы увидели старенькую "тайоту" торчавшую в столбе из которой шол дым, мы подбежали к ней.Что за херня!? Крикнул Стас, у машины было разбито водительское стекло, все вокруг было в крови, виднелись следы борьбы, а на остатках стекла висели окровавленые остатки тряпок, видемо когото вытащили оттуда после аварии подума я, но как то уж сурово, можно же было и двери открыть.Потянув за ручку дверь легко поддалась, осмотрев салон некого внутри не обнаружили.Отойдя от машины на пару шагов мы начали общаться, что бл.. происходит!? нервно вскрикнул я.Почему вокруг некого, брошенные машины, бред какой то.Может водка вчера была паленая? усмехнулся Валера.Да да точно! Поддержал его Стас.Смех смехом сказал я, но что то тут происходит,не могли же все разом пропасть?Неуспев обдумать эту мысль Валера постучал меня по плечу, а это что за....Обернувшись мы увидели жуткое и в тоже время до тошноты омерзительное зрелище, в нашу сторону шол мужчина весь в крови, у него не было левой руки, лицо обезобрашенно в рваных ранах из них сочилась кровь, глаза были словно у бешеной собаки!!Стас схватил палку лежащую под ногами, эй! Мужик! Стой!Но он продолжал медленно приблежаться, шоркая ногами и оставляя кровавый след позади себя.Стой говорю! Хуже будет! Но он тянул руку в нашем направлении и толи мычал толи рычал, было не ясно, да и честно я не горел желанием разбираться в тот момент, мое тело было переполнено адреналином, дыхание участилось, а сердце билось так что пульс бил прямо по ушам.Не думая не сукунды я поднял кусок кирпича волявшийся неподалеку, и словно бывалый бейсболист запустил его что было сил в голову этой твари(человеком это существо и не назвать) эээээррр!!.... Зарычала мразь и упала на снег, мы перепуганно смотрели друг на друга не соображая что происходит.Смотрите!! Закричал Валера и трясущейся толи от страха толи от адреналина рукой указал в сторону этой твари, она начала подниматься с земли!Бежим!!! крикнул Стас, и все словно на рефлексе ломанулись оттуда в сторону дома, мне показалось что прошло от силы секунд 5 как мы оказались в доме и заперли к чертям все двери.Что это!?! Что это мать вашу такое!?! Кричал нервно Стас хаотично махая руками, почему нет связи? Почему некого вокруге нет!?! Это что бл... Зомби-апокалипсис?!?!? Вы что издеваетесь!?Все все... Успокойся старина, я пытался недопустить паники, т. к я слушил в армии и знаю что паника до добра не доведёт.Нужно что то делать, нужно вооружаться, готовить припасы, твердил Валера.Он был прав, я понимал это, но понимал и другое, что нам крупно повезло, ведь еще вчера в городе была куча людей и уехать все не могли, но где же они?9 ЯнваряПереночивав в доме мы решили идти на поиски хоть каких то припасов и оружия, мы осознавали что все это серьёзно, и то что мы увидели минувшей ночью нас напугало до жути, всем естественно не спалось, все думали о том что было днем. И вдруг в районе 7-8 часов вечера когда уже стемнело мы обратили внимание на то что вокруг поднялся странный необычный гул...Мы решили разведать что это, оказалось что после захода солнца зомби по вылазили из всех щелей, все улицы кишили ими, они передвигались медленно шокрая ногами и рыча, толи хрепя себе под нос.Утром, вооружившись тем что было в доме, бейсбольная бита, мантировка, и мой походный топорик, взяв на всякий случай по ножу(мой нож Был охотничий с две лодони длинной и с хорошим эфесом) рюкзак надели на Валеру, к сожалению он был всего один.Ух.. Ну с богом говорить не буду, удачи. Сказал я.Мы с огромным нежеланием открыли дверь вышли на улицу и медленно оглядываясь по сторонам пошли к продуктовуму супермаркету.До него было идти не близко, он находился в 4х кварталах от моего дома.2 первых квартала мы прошли очень удачно, не встретив не одного долбанного зомбака, но вот уже на третьем у нас появилась проблема,.Стой махнул я рукой, садись!Что случилось? спросил Стас. Дальше не пойдем нужно вернуться, почему удивлённо спросил Валера.Почему?!? Посмотри вперёд дубина!Валера выглянул из-за рекламного банера за которым мы сидели, и обернувшись назад был немного белым, со страхом в глазах.Что там?! спросил СтасТам... Там... С дрожью в голосе сказал Валера, да что что, перебил я его, 8 или 10 тварей жрут кого-то на дороге, а обойти их не получится видешь с лева фура торчит в стене, а по правой стороне сугробы...А вступать с ними в бой я не горел желанием, хоть они и медленные, но их 10!Ну и к тому же нам до конца не известно как их убить, да и возможно ли это вовсе. А проверять пока что не шибко хотелось.Так! Я первый, вы за мной с интервалом в метр два, пригнитесь и посторайтесь не шуметь. Мы двинулись на квартал назад, нужно обойти это место.Потеряв немногово времени мы пришли к супермаркету невредимыми, видав по пути всего одного зомби, но обошли его акуратно.Ну что, пойдём шопится??!посмеялся Валера.Ага главное чтобы нас не встретила кассирша которая хочет нас сожрать ухмыльнулся Стас.Ну все поржали и хорош, двинули сказал я. Войдя в магазин мы начали осматриваться, полки были полу пусты, видно мы не одни побывали здесь.Так берём самое нужное, консервы, крупы, сухпайки, все то что долго хранится.И только мы начали шарить меж рядов, совсем позабыв о безопасности, проходя мимо подсобки ужасная тварь напугала меня до чёртиков, та самая кассирша о которой мы недавно говорили кинулась на меня!Лицо было обглоданно, глаза впавшие и бешенные, она упала прямо на меня я держал ее за горло, которого собственно не было, ее зубы клацали перед моим лицом, запах был омерзителен, я паниковал казалось что время встало. В голове было лишь: нет! Нет! Нет!Пока ребята бежали ко мне на выручку я нерастерявшись нащупал правой рукой нож который был в ножнах у меня на ноге, схватив его по крепче, и на всплеске адреналина я ударил эту тварь прямо в висок!Она щелкнула зубами всего раз и обмякла на мне,все лицо забрызгало кровью, первое о чем я подумал ну все, мне хана.. Заражон. Ребята скинули ее с меня, как ты? Жив здоров? А в моих глазах была пустота и самому не ясно толи от испуга, толи от лицезрения этой твари.Валера принес бутылку воды чтобы я умылся от этой вонючей крови, полил мне на руки, Стас тем временем насуетил полотенце.Я умылся привел себя в порядок, но мысль о том что её кровь попала мне в глаза и в рот не давала покоя, я начал искать отдел с медикаментами, обошли почти пол магазина, и вот уаля! Аптека, нам несусветно повезло!Так парни! Ищем антибиотики, неважно в таблетках или ампулах, все бросились искать хоть что то, да и к тому же в медицине мы были не сильны, но все же смогли найти то что нужно.Я выпил несколько таблеток "нитроксолина" в надежде что он мне поможет, ну и набрали с собой по мимо антибиотиков активировоный уголь, различные жаропонижающие, обезбаливающие, а так же вату бенты шприцы и витамины.Как мы узнали уже позже заразится можно только через укус как бы это бонально не звучало, но и антибиотики были тоже не лишние. Мало ли какая зараза могла бы быть в ее крови.Набрав припасов полные рюкзаки, к стати взяли мы их все в том же магазине, мы двинулись обратно к дому все той же дорогой, рюкзаки были очень тяжолые, т.к большую их часть занимали консервы.На пути к супермаркету я приметил брошеный автомобиль инкасаторов и на обратном пути предложил осмотреть его, это был не большой фургон"фольцваген" подойдя ближе мы заметили какое то движение в салоне. Я как уже "бывалый" снял тяжолый рюкзак, взял свой походный топорик по крепче и двинулся к машине на полусогнутых ногах, пацаны сделали точно так же, подкравшись к машине мы увидели что пасажирская дверь преоткрыта, а на месте водителя сидит престегнутый зомби который хочет освободится фырчит и дёргается.Так, Стас ты открываешь дверь, я лезу в салон и разбиваю бошку этому зомби, а ты Валера стой на шухере, если вдруг увидешь кого кричи нам, если что бросаем все и бежим шкуры важнее чем припасы, их сможем добыть и позже, все кивнули в такт, значит поняли к чему я веду.И вот Стас дёргает ручку двери я резко запрыгиваю в салон, и одним махом втыкаю топор по самый обух в голову этому бывшему инкосатору! Да!! Вот так то знай наших тварюга!!Осмотрев это странное тело теперь уже с двумя головами потому что мой топор дошол до самой шеи забрызгав всевокруг, мне даже показалось что бронижелет на его теле остановил топор, могло быть гораздо фиеричней!Оу! Вот удача!! На поясе у бедолаги висел старый добрый макаров, и запасная обойма, пришлось конечно повозиться чтобы снять еще и кабуру, но это стоило того! Спустя пару минут я вылез из машины с трофеем, показал его парням, отлично! сказал Валера труды били не напрасны.Зацепив кабуру на ремень, проверив стоит ли пистолет на предохранителе, я очень довольный но по уши в кровище этого зомби надел рюкзак и мы двинулись в сторону дома.Заходя во двор мы были предельно осторожны, но к счастью там некого кроме нас не было.Зайдя в дом мы скинули наши припасы, привели себя в порядок, я начал чистить мою находку и мы рассуждали о завтрешнем дне, куда идти и что искать.Единогласно решили сделать вылазку в строймаркет, нужно было укрепить наше убедище, наш дом.10 января (стройладния)Утро добрым назвать было нельзя, мы снова не спали почти всю ночь, как только стемнело улицы вновь ожили и зомби заполонили этот город, мало того что их просто огромное количество так еще эти твари пытались залезть к нам в окно, пришлось забарикадировать его, стащить шкафы и опракинуть их на оконную раму, толи они услышали нас, а может и учуяли, нам до конца не известны их повадки, зато мы знаем кое что наверняка, ночью лучше на улице не оставаться и главное правило "бей в голову и наверняка".Ну и поход в строительный магазин перешол из разряда нужных в разряд необходимых, из-за того что окна больше нет в доме стало очень холодно как не как зима на дворе.Позавтракав на скорую руку мы собрались на очередную вылазку. Дорога до строймаркета была очень не близкой 8 кварталов, а это почти 4 километра,хотелось бы поехать на машине, но дорога у нашего дома была захламлена брошеными авто, и растащить их не представляло возможности прямо по середине улицы лежал перевернутый автобус.Мы снова пошли на своих двух, но в этот раз мы были вооружины, точнее я, но на 16 патрон особо не разгуляешься но все же это 16 убитых тварей если стрелять в голову.Пройдя пару квартолов мы увидели что дорога впереди относительно чистая можно попробывать проехать на машине, лишь в далеке бродило несколько мертвяков, в остальном улицы были все так же пустынны, не видно было даже не одной птички.Мы начали осматривать ближайшие машины вдруг кто бросил автомобиль с ключами, а сломать замок зажегания и завести машину проводами мы на тот момент не могли, попросту незнали как это сделать.И вот спустя 10 минут поисков я слышу радостный крик Стаса:Нашол! Нашол пацаны! Это была старенькая нива с хорошим кингурятником, но стоило нам повернуть ключь зажигания и снова проблема.Чёрт побери! Бак на нуле сказал Стас.Ну нечего давайте найдем шланг, тару и сольем в соседей машине, не беда.Мы приступили к поискам шланга, в ниве его не оказалось.Валера так и не расставался со своей "фомкой" гвоздодер если по нашему, она так запала ему в душу что он даже намотал что то вроде рукоятки, чтобы не вылетала из рук в неподходящий момент.Спустя какое-то время Валера нашол шланг в багажнике припаркованной приоры, и не долго думая, точнее совсем не думая разбил заднее стекло фомкой, в ту же секунду она заорала как бешенная! "вау-вау"!!!Да чтоб тебя!! Подумал я. Это сейчас соберёт всех мертвяков с округи плакала наша машина!Валера! Бегом сюда! Кричал стас бежа с пустой канистрой ему на встречу.Я смотрел по сторонам, мертвяки что были в конце улицы направились в нашу сторону, из соседних дворов был слышен скрежет заборов и гадкие стоны.Валера и Стас уже сливали бензин со стаявшей рядом "шахи", Валера плювался и матерился, видемо он хапанул бензина когда пытался высосать его через шланг.Быстрее ребята! Их все больше! Кричал я.Достав свой охотничий нож я был готов вонзить его в голову любой твари что приблизится к нам.Все хорош!! Уже половина канистры! Лейте бензин в ниву! Ребята побежали к ниве и Стас начал лить бензин в машину в панике разливая его мимо.Само собой вокруг этих тварей становилось всё больше, сирена сигнализации действовала на них как манок.На меня шло 2 вонючих мертвяка, они клацали зубами и тянули ко мне руки, жуть! Я долго церемонится не стал вонзил нож одному прямо в череп, но увы мы ведь не в кино, нож застрял во лбу урода, а он все так же продалжал идти ко мне и пытался схватить меня поломаными пальцами, на секунду я впал в ступор, было страшно, а кто бы не испугался?Но в ту же секунду я вспонил о пистолете у меня на поясе, я выхватил "макар" передернул затвор и всадил первому аж 3 пули в голову с испуга, на второго потратил лишь 1 патрон. Ну вот патронов осталось уже 12.Обернувшись я увидел как Валера сломя голову бежит к Стату, пока он лил бензин, из соседнего дома на него вышло 3 мертвяка а он их незаметил.На сука!! С таким яростным криком Валера вонзил фомку в голову обглоданной женщине. Стас упал на задницу от неожиданности, На падла!!Со всего маху разбив голову второму и в огонии продолжая забивать его на земле, на тварь! Кричал Валера и продолжал превращать в кашу голову зомбака. Видемо в агонии с ним что то случилось, хотя оно и так ясно, такой стрес.От третьего избавился уже Стас, опасно и умело орудуя дубовой бестольной битой, звуки были не из приятных слышалось рычание и звон биты.Фух.. Все живы? Спросил я. Да ответили мне хором, так пора валить народ, в конце улицы виднелась свора ходячих трупов и они все шли сюда.Прыгув за руль я начал крутить замок зажигания, "брррр.." с пол пенка завилась наша спасительница. Все погнали!Шланг! Шланг не забудьте крикнул Стас. Валера выскачил из машины подхватил шланг и мы отправились в путь.Ахахах! Засмеялся Валера, воу! Вот это круть! Вы видали как я их?!Хаха! Ну да! Поддержал я его, ты просто отморозь!Только Стас молчал сидя сзади, видемо он понял что был на волоске..Подъезжая к строймаркету по пути мы решили испытать наш кингурятник установленный на ниве и разогнавшись км до 70,на полном ходу шарахнули одного мертвяка.Бабам! Его разнесло в щепья, да так что все лобовое стекло залило вязкой кровью, йоху! Закричал Стас это прям как в "пункте назначения" ну помните такой фильм? Ахахахаха!! Мы заржали.Пришлось правда остановится, т. к дворники не могли смыть эти кишки с нашего лобача. Закидав стекло снегом и поработав немного дворниками стекло стало относительно чистым,и мы тронулись дальше, спустя минуту мы были у цели,перед нами стояло 2 строительных магазина.Выйдя из машины мы первым делом нашли пару брошеных авто и слили с них бензин, залив полный бак и набрав канистру прозапас."Старые знакомые"Пройдя с десяток метров мы обнаружили что один магазин битком забит зомби, а ручки дверей скованы цепями и замками.Нужно держаться от туда по дальше по думал я.Хреново сказал Валера, угу... Промычал Стас.Ладно отчаянье это не моё, идем в сосний магазин, надеюсь там нет такой очереди усмехнулся я.Пацаны заржали, ахахах!Войдя в стройладнию нам резко ударил в нос отвратительный трупный запах, если честно я еле сдержался меня чуть не вывернуло...Так, будьте внимательны берите самое необходимое: гвози, саморезы, утеплитель да и все что посчитаете нужным, у нас теперь есть машина, так что можем и разгуляться.Мы разделились в поисках нужных материалов, Стас пошол за крепёжным материалом, Валера отправился искать утеплитель палейтелен, все чем можно закрыть разбитое окно от холода.Ну а я двинулся в отдел вещей, нужно было приборохлится, а то я был весь грязный и дурно пах.Пройдя меж рядами различного инструмента я заприметил бензопилу, нет не для того чтобы пелить этих мразей как в блокбастерах про зомби, хотя и такие мысли закрадывались но скажу честно как по мне бред полнейший, а для хозяйственых нужд, мало ли что..Зайдя в отдел одежды этот отвратительный запах усилился, сердце начало биться чаще, по спине пробежала волна мурашек, как говорят "хвост дыбом", я насторожился и достал тот самый нож не так давно побывавший во лбу у твари.Я шол между рядов одежды вслушиваясь в каждый шорох..Подкравшись к раздевалке я услышал странные звуки будто когото тошнит, штора была закрыта но вся в крови явно там кто то был.Так Антоха.. Давай, давай, не бзди, отдерни штору и сразу бей...Такие мысли крутились у меня в голове, будто инструкция по применению.Собравшись с духом я отдернул штору и охренел....На полу лежала половина живого зомби, из туловища болтались кишки, все вокруг было в гнойной вонючей массе и она жадно жрала толи кошку толи крысу загнаную ей в угол.Зрелище то еще я вам скажу, она не обращала на меня внимания пока была занята трапезой, почему я говорю она? Было очевидно что это женщина, точнее то что от нее осталось, длинные светлые волосы, худощавые руки, маленькие плечи. Я даже и не знал что с этим делать! Хотел оставить эту тварь там чтобы не шуметь, но отходя назад я задел стоявший позади маникен и он с грохотом упал на кафель.Тварь, в ту же секунду резко обернулась и зашипела на меня! "трхаа!!!!"Наташа?!?!! Твою то мать!!!! Это была моя бышая! Она очень быстро поползла в мою сторону, между нами было все пару метров. Я с перепугу ударил ее ногой в морду, лицом сие обглоданную харю не назвать! Хрум!! Прозвучал отчетливый звук, я сломал ей челюсть, точнее оторвал остатки висящие на ошмётках кожи!Она продолжала шипеть и ползти ко мне, нечего не оставалось делать пришлось вонзить нож в её обезабраженную голову, она упала замертво, уже навсегда....Мда.. Подумал я, нечего не изменилось, как при жизни была шипащей мразью так и после осталась той же.Я конечно был шокирован, не думал встретить ее, так ещё и в таком состоянии.Грустить я не стал, хотя это все не просто, видеть тех кого ты знал ходячими мертвяками.Найдя подходящую мне по размеру одежду я переоделся, это была старая добрая "горка" нашол ботинки с высоким берцем одел их, одел на пояс кабуру с пистолетом застегнул ножны на правой ноге и пошол осматривпть магазин дальше.Тем временем ребята уже нашли все что нужно сложили у входа в магазин, я всетаки взял бензопилу что заприметил ранее и нашол небольшой бензогенератор, а чем черт не шутит? Это сейчас пока что еще есть свет и газ, а вот пройдёт неделя другая и что тогда?Выйдя из магазина мы погрузили все в машину и отправились в обратный путь, уже начинало темнеть, вот вот и солнце зайдет за горизонт, а вот ночью на улице оставаться не хотелось, доехав до перевернутого автобуса, мы разгурили машину, и пошли пешком, шли мы еле еле, уж больно много всего мы набрали, подойдя к воротам дома мы увидели что снег вокруг весь в крови, все истоптано, будто зомби ждали нас, но вокруг не было не души, зайдя в дом мы первым делом зажгли печь, в доме замерзла даже вода стоявшая в чайнике, на скорую руку залепили окно целофаном и постепенно температура начала подниматься, поужинав мы решили спать по очереди, один дежурит двое спят, а утром как улицы снова опустеют приступим к укреплению дома...20 января "огнестрельный ад"Последние десять дней мы находились дома, укрепляли его всевозможно, нужды в пище и воде мы пока что не испытаваем благодаря той вылозке в скпермаркет, но и без сюрпризов не обошлось...Мы закалатили разбитое окно с улицы, утеплили его и изнутри дома тоже закрыли его, дальняя спальня была как крепость, окон больше не было в комнате стояла газовая печь, можно было включать свет смело не боясь что мертвяки увидят свет. Но в один из дней мы проснулись от громкого взрыва где то в городе, что это означало? То что мы не одни? Или какая то авария? Ну и как всегда фартуна не на нашей стороне, это рванула газовая подстанция как мы поняли позже, т. к печи потухли..Делать было нечего но благодаря смекалке и тому что электричество еще было доступно, я перекрыл трубу подачи газа на входе в дом, и обрезал горелку печи в дальней комнате, достав сварочный апарат из гаража мы быстро сварили дверцу на топку печи, перейдётсятопитьдровали деваться некуда, как хорошо что я не поленился и взял бензопилу в строительном, будет чем пилить дрова, шумновато но зато быстро...Затопив печь накидав дров по больше мы отправились в оружейную лавку, она находилась почти на другой стороне города, но деваться некуда, оружие нам нужно.Дойдя до нашей нивы мы прогрели ее, озераясь по сторонам неизвестно кто мог нас поджидать там, но все обошлось, улицы почти как и всегда по утрам были пустынны. По пути к оружейке мы встречали бродячих по оденочке мертвяков да и только признаков живых не наблюдалось...Смотри! крикнул Стас вот и та самая газовая станция что рванула накануне, она до сих пор горела и было очень шумно, вокруг нее бродило 3-4 десятка трупов шум привлекал их..Добравшись до заветной точки мы сразу развернули автомобиль, на случай если прийдется экстренно уходить.Ну что? Повеселимся? сказал Валера и двинулся вперёд к магазину.Стекла у него были выбиты, но решотки стряли на месте, дернули дверь, черт! Заперто.Скинув рюкзак валера достал свою любиную фомку, он с ней не расстовался говорил что они стали родными, это он так посмеевался.Засунув ее в щель между дверей он очень старательно пытался откупорить ее но все четно, было даже забавно наблюдать как он пыжится и ооочень хочет ее открыть.Стоя в стороне мы со Стасом подтрунивали его, давай давай! Почти получилось! Представь что ты маленький халк!! Ахахах..Ну хорош ржать! Помогите лучше!Сказал Валера, и он был прав.По раскинув немного мозгами мне пришло в голову несколько вариантов:1) вырвать решотку при помощи троса.Но троса как на зло неоказалось.2) вставить фомку в дверь и уперевшись в нее машиной попробывать выломать дверь.Валера чуть ли не плакал когда увидел как беспощадно весом всей машины я давил на нее, но все это не зря! Фомка оказалась очень вынослевой и мы смогли сломать дверь! Бам!! Громкий хлапок и петли не выдержили натеска.Но не все так просто как хотелось бы, на магазине сработала сигнализация!!Но это еще не все! Внутри оказалась решотка отсекателя, о чем мы только думали!Я не секунды не размышляя сдал назад и на полном хожу врезался в решотку, бабам!! Решотка покасилась отогнуля угол, можно было пролезть но стоило ли рисковать? Я отъехал немного назад а Валера уже лез в магазин.Ищи как выключить сигнализацию!! Кричал ему я, и выкинь мао оружие и патроны закричал Стас.Мы остались на улице чтобы отбиваться от ползущих на звук зомби, они шли со всех сторон, благо дело они очень медлительные, и иногда падают запинаясь друг о друга.Стас держал бейсбольную биту в руках, еще дома он набил ее гвоздями, весьма грозное оружие, но может и застрять в бошке у мертвяка, а это не хорошо.Зомби приблежались их было не мало около 30ти видемо они шли от той самой горящей подстанции, это было очевидно потому что они были обгоревшими и от них пахло жаряным мясом.Стас ложил их на лево и на право, я бы сказал вошолво вкус, ну а я действовал придельно акуратно, нож не бита им так не помохаешь.Валера!!!! Ищу я! Ищу! Отзывался он, дай хоть что то мы долго так не протянем!Я уже задыхался от усталости и стреса, не выдержав я выхватил пистолет и стреляя придельно акуратно метясь как мог уложил 10 мертвяков из 12 выстрелов, чёрт! Патрон больше нет!Валера блядь!!! Обернувшись я увидел как он сует карабин "сайга" мне сквозь решотку и пачку патрон к ним, я выдернул рожок и начал нервно заряжать в него патроны, твою мать! Всего 6 влазиет! Бах бах! Сделал 2 громких выстрела.Аааааа!! Закричал Стас.Повернувшись я увидел что сраный мертвяк которого он недобил укусил его за ногу!!!Мрази! Я начал орать на них и стрелять прямо в головы, бах, бах, головы разлетались как тухлые арбузы, бах!Вынул магазин и вновь зарядил трясущемися руками 6 патрон, передернул затвор, и звук сирены угас.Нашол!! Закричал Валера, если бы он знал что было уже поздно...Стас в агонии залез в самую толпу, и разнес их головы бесбольной битой, я подбежал к нему, как ты братан?!?Все нормально ответил он.Но я понимал что это не так, вид у него был лихорадочный, со лба шол пот ручьем, почти сразу появились синяки под глазами, весь побледнел, будто из него выжали всю воду..Валера! Бегом сюда!Он выглянул из окна понял что дело не ладно, вылез из магазина вытащив с собой еще одну сайгу и патроны.Что!? Что случилось спросил он.Мне кажить хана ребят, сказал полу шопотом Стас , на по пей воды, я достал из рюкзака бутылку воды и дал ему горсть антибиотиков, пей!Он начал пить воду, и спустя 3 секунды его начало рвать.Я присел к нему, вид у него был не важный, я дотронулся до лба он весь горел.Простите ребята, сдал я.. Прошептал он.Да все будет нормально братан, сейчас мы тебя подлатаем,подбадривали мы его, при этом понимая что это все, его глаза налялись кровью, они на столько сильно впали что это уже был не он, а какой то другой человек.Отойдя чуть в сторону мы с валерой в панике заговорили что делать? Не бросать же его так? Нужно хотябы избавить его от мучений, пока мы размышляли произошло самое ужасное, и это все буквально за минуту.Обернувшись мы увидели что Стас стоит на ногах и держит биту в руке, Стас? Сказал я. Стас!Он стоял спиной к нам, окровавленный и как то странно будто что то вынюхивая резко крутил головой из стороны в сторону. Стас! Снова окрикнул я его, он выронил биту из руки и повернулся к нам, к сожалению от былого друга которого я так давно знал неосталось и следа, это уже была кровожаднаая тварь которая жаждит плоти, весь его рот был в крови глаза мертвые и бешенные, он пошол на нас.Я вскинул сайгу, нацелился мои руки тряслись но нечего больше не оставалось, я зажмурил глаза стиснул зубы и нажал на спусковой крючёк, бух! Раздался выстрел, не открывая глаза я понял что попал, я слышал как его тело рухнуло на земь...Нечего постучал по плечу меня Валера, он сделал бы для тебя тоже самое.Мы достали из машины покрывало и веревки, завернули его тело и обвязали веревками, хоронить мы его не стали, не то время, лишь облили бензином и подожгли.Расслаблятся не было времени, Валера вновь полез в магазин за патронами к карабинам, и парочке запасных, я попросил его поискать патроны на мой макаров, и найти пару винтовок. Спустя минуту 20 Валера вернулся и вытащил 3 мешка патрон, 2 макарова, 2 запасных сайги, и отличные охотничьи винтовки с оптическими прицелами. Но это было еще не все, он вытащил мне отличный охотничий блочный лук и 3 десятка стрел к нему, ну и себя без "подарка" он не оставил, нашол себе новую игрушку в замен разогнутой фомки, огромный мачете.Погрузив все в машину мы ринулись в путь, почти всю дорогу мы молчали, сказать было нечего. Лишь добравшись до дома, мы достали приныканую мной бутылку коньяка затопили печь и в прикуску с консервами выпили ее, поминая ушедшего друга.Продолжение следует.....

Ключевые слова: Зомби-апокалипсис вирус болезнь авторская история

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