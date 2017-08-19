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Стихи

Танец в небе

Кто танцует в небесах?
Кто с небес вселяет страх?

Гром и молния грохочут,
Будет страшно этой ночью,
Апокалипсис начнется,
Нам молиться остается!

Кто танцует в небесах?
Кто с небес вселяет страх?

Я предчувствую конец:
Все умрут в один присест,
Уничтожится любовь;
Больше нет про это слов.

Кто танцует в небесах?
Кто с небес вселяет страх?

Ах, за что же нам расплата?
Ждут нас демоны из Ада,
Исчезает Белый Свет,
Нас в живых теперь уж нет.

Кто танцует в небесах?
Кто на нас вселяет страх?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:54
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 15:53 by Бегущий человекПросмотров: 23Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Танец небо конец света апокалипсис авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:36
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Группа: Журналисты
Репутация: (2873|-1)
Публикаций: 1 767
Комментариев: 11 201
Нормальный стих про конец света, необычно конечно, но тем и заслужил плюс.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
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