Танец в небе

Танец в небеКто танцует в небесах?
Кто с небес вселяет страх?
Гром и молния грохочут,
Будет страшно этой ночью,
Апокалипсис начнется,
Нам молиться остается!
Кто танцует в небесах?
Кто с небес вселяет страх?
Я предчувствую конец:
Все умрут в один присест,
Уничтожится любовь;
Больше нет про это слов.
Кто танцует в небесах?
Кто с небес вселяет страх?
Ах, за что же нам расплата?
Ждут нас демоны из Ада,
Исчезает Белый Свет,
Нас в живых теперь уж нет.
Кто танцует в небесах?
Кто на нас вселяет страх?
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:54
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 15:53 by Бегущий человекПросмотров: 23Комментарии: 1
Ключевые слова: Танец небо конец света апокалипсис авторский стих