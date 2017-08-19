Танец в небе

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

Бегущий человек Просмотров: 23 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 15:53 by

Кто танцует в небесах?Кто с небес вселяет страх?Гром и молния грохочут,Будет страшно этой ночью,Апокалипсис начнется,Нам молиться остается!Кто танцует в небесах?Кто с небес вселяет страх?Я предчувствую конец:Все умрут в один присест,Уничтожится любовь;Больше нет про это слов.Кто танцует в небесах?Кто с небес вселяет страх?Ах, за что же нам расплата?Ждут нас демоны из Ада,Исчезает Белый Свет,Нас в живых теперь уж нет.Кто танцует в небесах?Кто на нас вселяет страх?

Ключевые слова: Танец небо конец света апокалипсис авторский стих

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