Унесённая ветром...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:58

DRUID Просмотров: 84 Комментарии: 0 +6 Сегодня, 08:57 by

Как в самых лучших документалках, про таинственные исчезновения и загадочные похищения.Осень , волшебная пора очарований и добычи картофеля. Пора во время которой наш маленький уютный городок на своих дачных участках , сливается в одну позу. И эта поза далека от лотоса.Осеннее прозрачное, как ударенное морозом яблочко, тихое утро. Половина города копошится на своих огородах, другая половина пашет на работе и лишь единицы, познавшие смысл бытия, кайфуют и нифига не делают.Я, счастливая, с ног до головы, мирно навожу порядки в своём галантерейном царстве, без всяких мистических настроений. И тут заходит постоянная покупательница, вся загадочная , как бермудский треугольник. И рассказывает вот такую историю.Буквально на медни, она со своим семейством, копала картофель, а на соседнем участке, тем же самым занималась её соседка Любашка. Нужно заметить , что Любовь трудилась в гордом одиночестве и складывала урожай в полиэтиленовые пакетики маечки, чем очень сильно раздражала всех соседей. Мешки , сетки, ящики ещё куда не шло, но маечки это перебор! Мракобесие! Самая умная что-ли?! Ишь какая!Ну так вот, все сосредаточенно работают, роют без остановки. Вдруг, ни с того ни с сего, неожиданно, резко , как гром среди ясного неба, на трудяг налетел сумашедший ветер! Затрепал, закружил, подхватил Любашкину картоху, она взмыла в небеса и больше никогда не вернулась. Ветер исчез так-же неожиданно, как и появился, оставив огородников в лёгком недоумении.-И это всё что-бы Любка не пихала картошку в несчастные майки ! Заявила наша постоянная покупательница и многозначительно улыбнувшись удалилась. А я стояла, как одинокая в поле лопата и переваривать полученную информацию.Ну не бывает у нас таких явлений природы, за всю свою жизнь не видела, хотя всё меняется, всё случается.

Ключевые слова: Ветер картофель покупательница авторская история

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