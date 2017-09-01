﻿Загадочные исчезновения в Мичиганском треугольнике

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:26

TiTaN_2017 Просмотров: 49 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 09:26 by

Исчезновение самолета рейса 2501 авиакомпании Northwest Airlines в 1950 году и пропажа капитана Джорджа Доннера из запертой каюты грузового судна – две самые интригующие загадки, связанные с Мичиганским треугольником.С аномальной зоной Мичиганского треугольника, который находится на территории озера Мичиган, связано множество загадочных исчезновений кораблей и самолетов. Бермудский треугольник считается одним из самых известных мест, где таинственным образом пропадают самолеты и корабли. Однако есть множество других менее известных аномальных зон.Мичиганский треугольник простирается от Людингтона до Бентон-Харбора, штат Мичиган, и Манитовоки, штат Висконсин. На территории озера Мичиган, длина которого составляет около 500 километров, часто бушуют сильные ветра, скорость которых может достигать до 120 километров в час.Некоторые исследователи полагают, что именно эти жуткие погодные условия являются причиной необъяснимых исчезновений. Тем не менее, даже самые мощные ветра не объясняют в полной мере причину этих загадочных случаев.Самое таинственное исчезновение в небе над озером Мичиган произошло в 1950 году, когда погибло 58 человек рейса Northwest Airlines 2501. Самолет DC-4 с 55 пассажирами и тремя членами экипажа выполнял рейс из Нью-Йорка в Сиэтл и пропал без вести 23 июня 1950 года.На тот момент этот случай считался «самой крупной катастрофой коммерческого самолета в истории США». Пролетая над озером в районе Бентон-Харбор, из-за сильной грозы и мощных порывов ветра пилот попросил разрешения снизить высоту с 1066 до 762 метров, однако не успел этого сделать, потому что самолет внезапно исчез с экрана радаров. Несмотря на то, что в районе исчезновения самолёта на дне озера велись поисковые работы с использованием гидролокаторов, его обломки так и не были обнаружены.Удалось найти лишь небольшие части самолета, плававшие на поверхности воды, и некоторые фрагменты человеческих тел. Так как обломки самолёта так и не были найдены, причина аварии до сих пор остаётся неизвестной. Предположительно, в самолёт могла попасть молния, или же сильный ветер привёл к неисправности приборов.Загадочная пропажа капитана Джорджа Доннера 28 апреля 1937 года из запертой каюты грузового судна также считается одним из самых загадочных исчезновений в истории.Капитан Доннер не сходил с мостика несколько часов подряд, наблюдая за тем, как корабль маневрировал среди льдин Великих озер. После того, как корабль оказался вне опасности и вошёл в воды озера Мичиган, уставший капитан отправился отдохнуть в свою каюту. Он попросил разбудить его, когда судно прибудет в порт Вашингтона. Примерно три часа спустя пришел помощник, чтобы разбудить капитана, так как судно приближалось к порту.Он постучал в каюту, но никто не откликнулся, хотя дверь оказалась запертой изнутри. Взломав дверь, моряки обнаружили, что в капитанской каюте пусто. Члены экипажа тщательнейшим образом обыскали весь корабль, но капитан Доннер так и не был найден. До сих пор остается загадкой, что могло случиться с Джорджем Доннером. Известно лишь то, что во время исчезновения капитана судно проплывало по территории Мичиганского треугольника.В 1977 году бывший летчик Джей Гурли написал книгу «Треугольник Великих озер». Гурли полагает, что «в районе Великих Озер на единицу площади происходит больше таинственных исчезновений, чем в Бермудском треугольнике».Это действительно невероятно, если учитывать тот факт, что площадь Бермудского треугольника в 16 раз больше по сравнению с районом Великих озер. Гурли пишет, что Федеральное управление гражданской авиации «несколько лет назад организовало особую «службу контроля» — пилоты самолетов, пролетающих над Великими озерами, должны непрерывно посылать специальные сигналы наземным станциям.Если от пилота не поступает обратной связи в течение десяти минут, то автоматически срабатывает сигнал к проведению поисково-спасательной операции. Благодаря такой практике уже было спасено множество людей, пострадавших в обычных авариях, однако таинственные катастрофы продолжают происходить.Помимо загадочных исчезновений судов и самолетов, в Мичиганом треугольнике также зафиксированы многочисленные сообщения о появлении НЛО.Озеро Мичиган уже давно считается самым посещаемым НЛО местом, однако причины необъяснимых исчезновений до сих пор остаются неизвестными.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Озеро Мичиган аномальная зона исчезновение НЛО

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