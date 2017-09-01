Загадочные исчезновения в Мичиганском треугольнике
Исчезновение самолета рейса 2501 авиакомпании Northwest Airlines в 1950 году и пропажа капитана Джорджа Доннера из запертой каюты грузового судна – две самые интригующие загадки, связанные с Мичиганским треугольником.
С аномальной зоной Мичиганского треугольника, который находится на территории озера Мичиган, связано множество загадочных исчезновений кораблей и самолетов. Бермудский треугольник считается одним из самых известных мест, где таинственным образом пропадают самолеты и корабли. Однако есть множество других менее известных аномальных зон.
Мичиганский треугольник простирается от Людингтона до Бентон-Харбора, штат Мичиган, и Манитовоки, штат Висконсин. На территории озера Мичиган, длина которого составляет около 500 километров, часто бушуют сильные ветра, скорость которых может достигать до 120 километров в час.
Некоторые исследователи полагают, что именно эти жуткие погодные условия являются причиной необъяснимых исчезновений. Тем не менее, даже самые мощные ветра не объясняют в полной мере причину этих загадочных случаев.
Рейс 2501 авиакомпании Northwest Airlines
Самое таинственное исчезновение в небе над озером Мичиган произошло в 1950 году, когда погибло 58 человек рейса Northwest Airlines 2501. Самолет DC-4 с 55 пассажирами и тремя членами экипажа выполнял рейс из Нью-Йорка в Сиэтл и пропал без вести 23 июня 1950 года.
На тот момент этот случай считался «самой крупной катастрофой коммерческого самолета в истории США». Пролетая над озером в районе Бентон-Харбор, из-за сильной грозы и мощных порывов ветра пилот попросил разрешения снизить высоту с 1066 до 762 метров, однако не успел этого сделать, потому что самолет внезапно исчез с экрана радаров. Несмотря на то, что в районе исчезновения самолёта на дне озера велись поисковые работы с использованием гидролокаторов, его обломки так и не были обнаружены.
Удалось найти лишь небольшие части самолета, плававшие на поверхности воды, и некоторые фрагменты человеческих тел. Так как обломки самолёта так и не были найдены, причина аварии до сих пор остаётся неизвестной. Предположительно, в самолёт могла попасть молния, или же сильный ветер привёл к неисправности приборов.
Таинственное исчезновение капитана Доннера
Загадочная пропажа капитана Джорджа Доннера 28 апреля 1937 года из запертой каюты грузового судна также считается одним из самых загадочных исчезновений в истории.
Капитан Доннер не сходил с мостика несколько часов подряд, наблюдая за тем, как корабль маневрировал среди льдин Великих озер. После того, как корабль оказался вне опасности и вошёл в воды озера Мичиган, уставший капитан отправился отдохнуть в свою каюту. Он попросил разбудить его, когда судно прибудет в порт Вашингтона. Примерно три часа спустя пришел помощник, чтобы разбудить капитана, так как судно приближалось к порту.
Он постучал в каюту, но никто не откликнулся, хотя дверь оказалась запертой изнутри. Взломав дверь, моряки обнаружили, что в капитанской каюте пусто. Члены экипажа тщательнейшим образом обыскали весь корабль, но капитан Доннер так и не был найден. До сих пор остается загадкой, что могло случиться с Джорджем Доннером. Известно лишь то, что во время исчезновения капитана судно проплывало по территории Мичиганского треугольника.
Треугольник Великих озер
В 1977 году бывший летчик Джей Гурли написал книгу «Треугольник Великих озер». Гурли полагает, что «в районе Великих Озер на единицу площади происходит больше таинственных исчезновений, чем в Бермудском треугольнике».
Это действительно невероятно, если учитывать тот факт, что площадь Бермудского треугольника в 16 раз больше по сравнению с районом Великих озер. Гурли пишет, что Федеральное управление гражданской авиации «несколько лет назад организовало особую «службу контроля» — пилоты самолетов, пролетающих над Великими озерами, должны непрерывно посылать специальные сигналы наземным станциям.
Если от пилота не поступает обратной связи в течение десяти минут, то автоматически срабатывает сигнал к проведению поисково-спасательной операции. Благодаря такой практике уже было спасено множество людей, пострадавших в обычных авариях, однако таинственные катастрофы продолжают происходить.
Помимо загадочных исчезновений судов и самолетов, в Мичиганом треугольнике также зафиксированы многочисленные сообщения о появлении НЛО.
Озеро Мичиган уже давно считается самым посещаемым НЛО местом, однако причины необъяснимых исчезновений до сих пор остаются неизвестными.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:26
Сегодня, 09:26 by TiTaN_2017Просмотров: 49Комментарии: 0
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