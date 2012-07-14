Загадочные звуки

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:43

Maya21 Просмотров: 132 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 14:40 by

Мы с мамой уезжали на все лето, в деревню, много лет подряд, своего дома у нас не было, поэтому снимали избушку у одной милой женщины, Марии, по отчеству, к сожалению, не помню. В начале лета она приезжала за деньгами и больше нас не беспокоила. В один из таких дачных сезонов она в разговоре с моей мамой упомянула, что ложится на обследование в больницу, сердце у неё побаливает. Мама пожелала ей поскорее выздороветь, на том и распрощались. Прошло некоторое время. Мы как обычно легли спать, и мама рассказывает, что вдруг просыпается по непонятной причине.На улице глубокая ночь уже, я сплю. Мама поворочалась, сон никак не идёт. Вдруг слышит за стенкой какие-то звуки непонятные, как будто за стенкой идёт застолье какое-то, звенят бокалы, звук вилок по тарелке. А домик наш был пятистенный, но вторая половина совершенно не жилая, а разрушенная. Окна досками заколочены, а на двери амбарный замок. Маме стало не по себе, она решила, что мало ли кто пробрался в дом, цыгане или ещё кто. Полночи не спала, уже под утро настала тишина. Мама наутро рассказала соседке все, одной бойкой старушке, и они пошли проверять замок, думали взломали. Но замок так и был на своём месте, причём было видно, что дверь давно не открывали.Мама с соседкой поудивлялись, но и на этом все. На следующую ночь все повторилось. Тут уже маме стало очень не по себе, она не знала, что и думать. Причём мама у меня не суеверная женщина и не истеричка, всегда мыслила здраво. Рассказала все другой соседке, та в недоумении. Говорит: "Ну может, послышалось, ну... что такое может быть, замок никто не снимал, никого не видели и не слышали".На третью ночь случилось самое страшное. Мама опять просыпается и не может понять, за стенкой такие звуки, как будто музыка играет. Она прислушалась и понимает, что слышит похоронный марш... еле еле дотерпев до утра, она кинулась на почту (телефона у нас дома не было, мобильных и подавно), чтоб позвонить папе в Москву, чтобы скорее приезжал. Папа приехал через несколько дней, и все это время у нас ночевала соседка, потому что маме было просто жутко там оставаться одной. Мне тогда ничего не сказали, мне было лет 9-10, наверно, мама не захотела меня пугать. Сказали, что соседка с дедом своим поругалась и у нас поночует. Мама бы так и гадала, что это такое было, только перед нашим отъездом приехал сын Марии и сказал, что она умерла в больнице. Причём тогда, когда маме слышался похоронный марш, в тот день, были ее похороны. Вот такая загадочная история.

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