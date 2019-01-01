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Суровый мир после наших дней. Глава 3. Кровавый пирс

ЧЁРТ БЫСТРЕЕ МОЖНО

ДАВИ ЕГО БЫСТРЕЕ

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:55

Smok Beil Просмотров: 36 Комментарии: 0 0 Вчера, 15:55 by

-Стив, люди! - радостно воскликнул он, - мы зде... - прервал Джейка Стив.-Закрой рот, это зомби! - прошептал он, -посмотри на их манеру ходьбы и высохшую, потресканую кожу.-Ладно, погнали отсюда, - разочарованно, прошептал Джейк.Стив тихо завёл машину и выехал из парковки...-Так и куда же мы едем? - спросил Стив.-К месту где Ред ривер впадает в Миссисипи, ну там где мы 3 месяца назад тусили.-Там где живёт? - ехидно подморгнул Стив.-Да... - тяжело вздохнул Джейк.Доехав до бухты, они увидели забавную и одновременно страшную картину: зомби с аквалангом и гарпуном, шатаясь, ходил по пирсу туда-сюда.-Быстрее вырубай машину! - прошепотел Джейк.Но зомби уже услышал звук двигателя. Он повернул голову и медленно двинул в сторону машины.-Чёрт, он нас увидел!-Газу, газу, газу! Раздави это чудище! - кричал Джейк.Зомби уже тем временем навёл на их свой гарпун.!? - кричал сбоку Джейк.-АААААААААААААА, - кричали в унисон парни.-Быстрее сюда! - откуда-то раздался крик.-Смотри это Мерри в лодке, - радостно крикнул Джейк, - быстрее к ней!Внезапно, над ухом Джейк почувствовал свист: это полетел гарпун, пробив, лобовое окно машины.!!!Вдавив педаль в пол, на всей скорости парни врезались в зомби. От такой силы удара останки зомби разлетелись по всему пирсу.-Залазьте, - крикнула Мерри.Парни быстро выскочили из машины и сели в лодку. А тем временем за ими бежала уже толпа зомби, какая услышала всю эту бойню.-Ого сколько их, трогай быстрее, - кричал Стив.-Плыви по Ред риверу к Оклахома-Сити, -сказал Джейк.-Сама знаю! - злобно , огрызнулась Мерри...

Ключевые слова: Зомби машина пирс авторская история

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