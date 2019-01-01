Суровый мир после наших дней. Глава 3. Кровавый пирс...Сев в машину, Джейк заметил людей в конце улицы:
-Стив, люди! - радостно воскликнул он, - мы зде... - прервал Джейка Стив.
-Закрой рот, это зомби! - прошептал он, -посмотри на их манеру ходьбы и высохшую, потресканую кожу.
-Ладно, погнали отсюда, - разочарованно, прошептал Джейк.
Стив тихо завёл машину и выехал из парковки...
-Так и куда же мы едем? - спросил Стив.
-К месту где Ред ривер впадает в Миссисипи, ну там где мы 3 месяца назад тусили.
-Там где живёт Мерри? - ехидно подморгнул Стив.
-Да... - тяжело вздохнул Джейк.
Доехав до бухты, они увидели забавную и одновременно страшную картину: зомби с аквалангом и гарпуном, шатаясь, ходил по пирсу туда-сюда.
-Быстрее вырубай машину! - прошепотел Джейк.
Но зомби уже услышал звук двигателя. Он повернул голову и медленно двинул в сторону машины.
-Чёрт, он нас увидел!
-Газу, газу, газу! Раздави это чудище! - кричал Джейк.
Зомби уже тем временем навёл на их свой гарпун.
-ЧЁРТ БЫСТРЕЕ МОЖНО!? - кричал сбоку Джейк.
-АААААААААААААА, - кричали в унисон парни.
-Быстрее сюда! - откуда-то раздался крик.
-Смотри это Мерри в лодке, - радостно крикнул Джейк, - быстрее к ней!
Внезапно, над ухом Джейк почувствовал свист: это полетел гарпун, пробив, лобовое окно машины.
-ДАВИ ЕГО БЫСТРЕЕ!!!
Вдавив педаль в пол, на всей скорости парни врезались в зомби. От такой силы удара останки зомби разлетелись по всему пирсу.
-Залазьте, - крикнула Мерри.
Парни быстро выскочили из машины и сели в лодку. А тем временем за ими бежала уже толпа зомби, какая услышала всю эту бойню.
-Ого сколько их, трогай быстрее, - кричал Стив.
-Плыви по Ред риверу к Оклахома-Сити, -сказал Джейк.
-Сама знаю! - злобно , огрызнулась Мерри...
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:55
Вчера, 15:55 by Smok BeilПросмотров: 36Комментарии: 0
Ключевые слова: Зомби машина пирс авторская история