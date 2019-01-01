3:11

Универсализм – вот успех современной публицистики, журналистики и всех извращений, которые придумали люди для 33-х букв русского алфавита…

Был обычный будний вечер, который заканчивался очередным выпуском новостей. В какой-то момент, когда монотонный голос ведущего разморил меня, мой разум начал впадать в состояние, похожее на коматоз.

Забавный факт: говорят, что состояние комы сродни грани между бодрствованием и сном, когда краски реалий и иллюзий перемешаны, и в коме люди видят медиа-фильмы, порожденные их страхами, желаниями, комплексами.

Моё тело уже физически настроилось на покой, дыхание замедлилось, перед глазами возникла тяжелая пелена. Лишь слух, который во время сна улавливает даже самые далекие звуки, услышал, как чей-то зябкий голос, который недавно говорил про повышение цен, пытался выбить меня из сна, привлечь внимание:

- Не волнуйся, все будет в порядке. И, однажды, МЫ вернемся…

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:57

AlexXela Просмотров: 27 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:57 by

Я давно заметила, что пики моих творческих изваяний приходятся на начало глухой спени. Лунный свет памятует о скором приливе, акме которого приходится на «час быка»… А уже под утро, с первыми бликами рассвета, я стою на берегу, созерцая туши тех немыслимых созданий, которых выбросило на берег.… И каждый раз поражаюсь, насколько чудовищно прекрасны чертоги человеческого разума, ежели они могут сотворить ЭТО.Все начинается с отдаленного боя старых часов. Глухой механический звук раздается где-то в районе восточной стены моей четырехкомнатной коробки, скорее напоминающий скрежет застарелого ржавого механизма, чем отлаженную работу часового механизма…В тишине комнаты глухие звуки напольных часов гротескны, по-своему торжественны. Затем, уже после того как часы известят всех о позднем времени суток, наступает тишина. Знаете, многие утверждают, что у звука нет запаха. Однако, я вам скажу так: аромат тишины чем-то схож со свежестью утренней росы в её сладковатых нотках, при этом, еле-еле пробиваются звуки застарелого могильника. Едва уловимые, едва заметные, но все же играющие главную роль в этом театре призрачных благовоний…Часы умолкли, уступив место ночному благоденствию на обманчиво короткий срок…Минут через 10-12, не буду прицениваться, не мой это удел – отмерять время, в тишину врываются звуки тяжелой поступи, сменяющиеся шарканье чьих-то ног. Когда-нибудь я напишу отдельный рассказ о ВСЕХ моих соседях. Поверьте, их бытие заслуживает отдельной описи. Описи, которая могла бы вольготно себя ощущать как на страницах светских новостей, так и на кричащих заголовках криминальных хроник., а жизненное буйство жителей восточной стены в самом разгаре. Пестрит всеми цветами палитры Малевича, Кандинского, ну, может быть, Татлина (не обессудьте, просто в последнее время мне претит все, что никак не соотносится с авангардом; думаю, все дело в лунных фазах…). Под словом «жители» я подразумеваю человека и напольные часы (кто-то же додумался назвать Биг-Бен Биг-Беном, чем я хуже?). Хотя нет, не человека, а ночное существо, которое шаркает и шаркает в столь поздний час.В безлунные ночи мне в голову приходят мысли, что оно ходит не по полу, как нормальные люди, а по восточной стене с его стороны.Ходит туда-сюда, не забывая оступаться на каждом третьем шаге. Сомнамбулизм, лунатизм? Допустимых диагнозов много. С большой вероятностью я могу сказать, что жители восточной стены явно не страдают сонным параличом, ибо там симптомы значительно разнятся с описанными выше.Может быть, тогда я найду в себе силы лечь спать не позже десяти вечера, выключить ночник и заснуть на 6-й минуте подле…Шестью минутами ранее «Биг Бен» снова напомнил о себе двенадцатью ударами, а его сожитель снова начал свою пробежку»…Заканчивая свою абсурдную писанину, я бы хотела упомянуть, так, навскидку, тот факт, что этому жителю примерно под 70 лет, а также то, что примерно 20 из них он (она) живет с ампутированными по бедра нижними конечностями. На протяжении многих лет житель восточной стены замурован в стенах своей квартиры, прикован к кровати, дыша воздухом из форточки, перемешанным с гнилостным запахом собственного тела…Тело жителя восточной стены омывает приходящая сиделка из центра социального обслуживания, каждый раз принося множество бинтов и кремов от пролежней…И я по-прежнему думаю, на что житель восточной стены каждую ночь надевает тапочки, и чем шаркает в часы, отведенные во владение мраку?

Ключевые слова: Ночь соседи психоделика авторская история

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