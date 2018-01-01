Капли

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 73 Комментарии: 0 +1 Вчера, 18:48 by

Инна со своей мамой жили в Богом забытой деревне на севере Алтайского края. Инна работала на почте, а ее мама была уже давно на пенсии. Сын женщины, закончив школу, перебрался из деревни в город и поступил в институт.Избушка уже была очень старая и справила не один юбилей. Крыша текла, от окон дуло, деревянный настил на полу прохудился совсем. Инна родилась и выросла в этом доме, он был ей по-своему дорог, но жить в нем из года в год становилось все хуже и хуже. Да и опасно, ненароком обрушатся балки.Деревни в России постепенно вымирают, старики отправляются на тот свет, молодые же ищут лучшей жизни в городе. По обеим сторонам немногочисленных улиц зияют окнами пустые дома, некоторые уже сравнялись с землей, другие же наоборот в хорошем состоянии.Инна договорилась с главой деревни, что он позволит им за небольшую доплату вселиться в один из бесхозных домов, при условии, что они сразу съедут, если объявятся хозяева или наследники, которых сердобольные бабушки вписывают в свои завещания.Этим же вечером Инна с мамой перенесли свои немногочисленные вещи в новое жилище и обустраивались весь вечер поудобнее, распихивая пожитки по местам. Еще долго они не ложились спать, сметали с пола пыль, собирали по углам паутину. Наконец, застелив кровати свежим бельем, они улеглись в постели. Свет погас.Тут же послышался звук, как будто капля падает на дно металлической кастрюли. Кап-кап…— Крыша, что ли, течет? — проворчала Инна.— Да с чего ж ей течь? Дождя-то нет, — послышался голос матери у стены.Инна встала, прошлепала к выключателю. Вспыхнул свет. Звук падающих капель остановился. Тишина.Инна обошла комнату, всматриваясь в углы — все было сухо. Выключила свет, легла. И снова: кап-кап-кап… Женщина снова включила свет, обшарила каждый сантиметр комнаты, проверила умывальник, всмотрелась в потолок, но везде было сухо.В эту ночь женщины так и не уснули. Как только гас свет, раздавались звуки этих злосчастных капель. Они много раз осматривали дом, проверяли каждый закуток комнаты, но так и не смогли найти источник звука.Утром Инна ушла на работу, мама принялась прибираться и доделывать дела, которые остались со вчерашнего дня.Вечер. Женщины ложатся спать. С легким щелчком гаснет свет. Комната погружается в густую, вязкую темноту, ни капли света не падает в окно от луны. Кап-кап-кап… Снова.— Господи! — почти вскрикивает Инна, раздраженно откидывая одеяло, чтобы встать.— Инн, лежи, давай попытаемся уснуть, все равно ничего не найдем, — слышит она голос матери.Кап-кап-кап… Кажется уже раздается со всех углов, наполняя воздух почти физически ощущаемыми вибрациями. Кап-кап… и вдруг в комнате всплывает еще один звук. Звук медленных шаркающих шагов от двери. Как будто тяжело больной старик еле волочит ноги по шершавым половицам.Инна вжимается в кровать, сердце падает куда-то в живот и бьется в истерике.— Мама, это ты?— Инна, не я, включи свет! Скорее включи свет!Шаги слышны уже отчетливее, Инна холодеет, ее пальцы как будто опустили в ведро со льдом, она думает, как бы встать, если ноги онемели от ужаса. Наконец вскакивает с кровати и, зажмурив глаза, кидается к выключателю. Вспыхивает свет, комната оказывается пуста. Мама у стены бледная, как полотно, до синевы суставов сжимает в руках одеяло.— Что это было?— Может, почудилось? — шепчет мать.Инна не ответила. Стоит у выключателя, не решаясь погасить свет, даже если это почудилось, то она не хотела бы слышать это снова.Наконец щелкает, тухнет свет. Инна ложится в кровать. Кап-кап-кап… Кап-кап-кап… Слышится скрежет, неприятный острый скрежет ногтями по стеклу. Женщины оборачиваются на окно.— Господи, спаси и сохрани, — шепчет мать.Этой ночью женщины снова не спали, она превратилась в бесконечные часы страха. Казалось, что это было неправдой, это происходило не с ними и являлось стойкой галлюцинацией, по крайней мере, им отчаянно хотелось в это верить.Днем Инна не пошла на работу, поехала в соседнюю деревню и попросила батюшку в церкви освятить их дом. Через час священник в черных одеяниях ходил по дому и кропил углы святой водой.Наконец наступила ночь. Женщины ждали ее со страхом, что станут они делать, если освящение не помогло…Гаснет свет. Тишина. Полная, глухая тишина, но какая-то гнетущая и нехорошая. Капель нет. Скрежета тоже. Тем не менее чувствуется что-то неуловимое и вязкое, как болотная жижа.Вдруг слышится скрежет, тот самый — ногтями по стеклу. Только на этот раз снаружи дома. Что-то извне пытается проникнуть к ним. Туда, где прожило уже столько лет, откуда неожиданно было выдворено и заперто во дворе. Оно хотело обратно в дом.На следующий день Инна с мамой вернулись в свой старый дом. С текущей крышей, сквозняками с оконных щелей и прогнившими половицами. Зато здесь они были одни… Вдвоем… И никого постороннего.Автор - Елена.

Ключевые слова: Деревня новое жилище ужас неприятный скрежет

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