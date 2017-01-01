Паранойя

Елена Кармен Просмотров: 2 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:13 by

По улице идет человек, то медленно, волоча ноги, то почти бегом, судорожно оглядываясь через плечо. От случайных прохожих он то отпрыгивает, то наоборот не замечает их. Он подходит к старой пятиэтажке с желтыми потеками на стенах и смотрит в окно.Первый этаж. Грязная квартира. На старом продавленном диване сидит девушка. Спутанные, давно немытые волосы падают на бледное лицо. Она, не отрываясь, смотрит на висящие напротив часы, стрелка часов застыла на цифре десять. Часы сломаны, но девушке нет до этого дела. Смотрящий в окно человек улыбается.На город опускается ночь, зажигаются фонари. В своих уютных квартирах засыпают люди, им снятся сны. Темные и тревожные сны, и люди кричат и мечутся в своих теплых и безопасных кроватях. Кому-то становится плохо, кто-то уже не проснется на рассвете.В старой пятиэтажке на окраине, в квартире на первом этаже, раздается звонок. Сидящая на диване девушка вздрагивает и что-то шепчет. Часы показывают десять часов. Трещит выбитая дверь, в квартиру вламываются люди в форме. Они вбегают в комнату и застывают - в окно смотрит человек и улыбается. Резко поднимается рука и звенит разбитое окно, осколки градом сыплются в комнату. В комнату вплывает темнота, гаснет свет. Крики, выстрелы, тишина.Утро. Город просыпается. В новостях показывают ночное нападение какого-то животного на сотрудников полиции. Старая, грязная комната, разбитое окно, трупы в форме, застывшие часы на стене... На диване лежит мертвая девушка, она улыбается.

Ключевые слова: Существо девушка часы авторская история

Другие, подобные истории: