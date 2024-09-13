Где мои родители?

Новость отредактировал Летяга - 13-09-2024, 12:56

Причина: Стилистика автора сохранена

ОпЯтЬ_В_ШкОлУ Просмотров: 186 Комментарии: 0 +1 13-09-2024, 12:56 by

- Ну и темень же… - сказал я, просыпаясь.Я — невысокий парень пятнадцати лет, смышленный, но со своими подростковыми заморочками.Это было очередное зимнее утро, и мне вновь нужно было собираться на учебу. Я встал, пошел умываться, немного зависнув руками в теплой воде, потупил. Затем я взглянул на время.- Черт, я должен был выйти еще 10 минут назад.Проходя мимо комнаты родителей, я обнаружил, что там никого нет.- Но ведь сегодня суббота, 7 утра, куда они могли деться? Ладно, нет времени на это.День проходил как обычно. Но произошла одна странность. На четвертом уроке нам в школе ставили прививки, и я не помнил о том, давали ли родители разрешение на укол от гриппа. Около пяти раз я звонил маме и столько же отцу. Гудки идут, а они не берут… «Между прочим, уже почти 11 часов дня…» — подумал было я, но понял, что подошла моя очередь.Вечером я шел домой после всех этих репетиторов. Скоро ведь экзамены. Темнело рано, снега заметали всё вокруг. И вот я уже подхожу к своему двору и понимаю, что вокруг тишина. Уже около десяти минут я не видел ни единого человека. Из окон во дворе не было никакого света. Может, просто выключили.Зайдя в квартиру, я нажал на включатель света. Никакой реакции. Мне стало как-то не по себе. Я включил фонарик, зажег свечи и сидел на кухне. Пытался дозвониться родителям. Всё тщетно. Из-за стены послышался шум. Будто бы кто-то включил телевизор… Я пытаюсь встать… И Бам… Я просыпаюсь от того, что родители, шурша пакетами, будят меня. Да, я уснул за столом. Они извинились, что не отвечали, они ездили по важным делам. И, кстати, свет уже тоже дали.Не, ну а что, разве всякая стремная история из жизни должна в конце заканчиваться чем то плохим?)

Ключевые слова: Родители Исчезновения школа. ночь авторская история

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