Он за моей спиной

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Cosmocosmos Просмотров: 89 Комментарии: 0 +1 Вчера, 19:36 by

Всем доброго времени суток! Вспомнилась мне тут одна история на досуге, забавная, конечно (раз уж публикую ее в этом разделе), но прочувствовать те эмоции заново не хотелось бы.Значится, было мне тогда лет 12, неверное. На улице лето, солнышко, я на каникулах, родители на работе, куда лучше то? И возраст такой, как бы сказать, интересный, ты полон любознательности и фантазия не знает границ. В этом возрасте я затирала до дыр диски с фильмами а-ля 8 частей Фредди Крюгера или диски, где по 6-8 фильмов ужасов, в общем, родители не были против моих пристрастий к жанру ужасов, мы так даже всей семьей впервые посмотрели первую часть "Пила". Как-то вот всегда меня привлекала мистика, маньяки, паранормальщина, уфология и пр., а как появился комп и интернет, так это уже вообще был космос какой-то. О чем тут говорить, если подруга (по совместительству и моя соседка) была такая же отбитая, и мы обе жаждали приключений, даже гуляя по вечерам, мы надевали на палку черный пакет и бежали с ней, крича в голосину, что за нами летит Джиперс Криперс. Я думаю, со мной все понятно, а теперь перейдем к самой истории, которая отбила всяческое желание приключений и заставила более трезво смотреть на мир и все его "прелести" в лице маньяков, монстров, приведений и прочей ведомой и неведомой дичи.Итак, как уже было сказано, я на каникулах, одна дома, все прекрасно, кроме одного - надо помыть посуду. Пристроилась я к раковине, открыла воду погорячее и, с опущенной головой, начинаю неспеша намыливать тарелки. Дома тишина, которую прерывал лишь шум крана... Ага, если бы. Я начинаю отчетливо слышать прерывистые то ли шаги, то ли какое-то цоканье: "топ, *двухсекундная пауза*, топ". Прям вот из зала, смею даже предположить, что шаги следовали из коридора (квартира маленькая, 30 квадратов). Прислушиваюсь и опять эти прерывистые шаги, теперь еще и шелест какой-то прибавился. Так, мозг начинает продумывать все возможные варианты: дома есть кошка, но кошка не топает, а если и топает, то это уже тыгыдык называется, да и невозможно мягкими пушистыми лапками так цокать; второй вариант - баба Зоя (для справки - это мамина тетя, которая живет в нашем доме и уже был случай, как она заходила к нам домой ночью, когда папа не закрыл дверь на замок изнутри (это было еще до моего рождения)). Мозг хватается за это правдоподобное предположение, а шаги все "топ, *пауза*, топ", так еще и в такт добавился шелест. Сердце бьется сильнее, дыхание учащается, крутится мысль: "Баба Зоя у нас занимается собирательством (и это я сейчас про манию нести все в дом), она всегда ходит с какими-то пакетами, может это все-таки она? А дверь, как она открыла ее? Может я ее и не запирала? Нифига не помню". Мысль эту пришлось отогнать, ведь мамина тетка обычно подходит к окну и дает о себе знать (живем на первом этаже), а еще любит громко звать маю маму по имени в силу своего слабого слуха и очень слабого зрения. " А может баба Зоя сегодня решила сделать исключение или затупила, старенькая ведь?" - думала я. Да все не то, старческие шаги, они же такие - шоркающие, ну точно не она. Тут же прям "топ-топ", а не "шир-шир".Варианты закончились, а шаги нет. Тем временем поступь дошла до кухни. Повернуться страшно, а если этот некто сейчас как раз пересекает кухню, то я ничего не увижу из-за холодильника, что выше меня. Все внутри упало, тапочки прилипли к холодным и влажным стопам, в ушах шум сердца, а его стук, будто у меня в горле. Вокруг ничего не замечаю, будто меня засосало в вакуум. Трясущейся рукой я тянусь к ножу. "Остался только один вариант - это маньяк-педофил, который сейчас орудует в нашем районе и пришел за мной, сейчас как окутает пакетом мою голову и задушит!" - вновь посетила меня рассудительность. На тот момент для меня сложились все пазлы в единую картину ужаса.Всё. Он за моей спиной. Я только что слышала его шаги прямо за собой, мы вдвоем в одной крохотной кухне. Осталось только повернуться и дать отпор. Я зажмуриваю глаза и резко поворачиваюсь. Никого. Судорожно оглядываюсь и пытаюсь отдышаться. Опускаю глаза на пол и вижу, как моя черепаха с пакетом на задней лапе пришла ко мне за помощью, а может и пожрать. Распутала лапку и накормила огурцом. Хэппи-энд.P.S. Черепаху звали Гоша, но однажды он нам напугал мастера по холодильнику. Ремонтник даже назвал Гошу монстром, когда черепашонок неожиданно вылез из щели между стеной и холодильником. С тех пор мы его так и стали называть - Монстр. А что? Имя то говорящее получается.

Ключевые слова: Шаги испуг за спиной авторская история

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