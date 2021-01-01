Обыкновенное волшебство

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:45

Причина: Изменен раздел

максик83 Просмотров: 41 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:45 by

— Здравствуйте.— Здравствуйте, молодой человек.— Вы так смело двери открываете, даже «кто там» не спрашиваете, не боитесь? Сейчас всякие люди бывают, — парень притворно улыбнулся, пытаясь казаться милым.— Нет, мой хороший, я своё давно отбоялась. Стара уже в «ой, боюсь, боюсь» играть. В пору самой людей пугать, — искренне усмехнулась старуха. — Вы заходите. Из собеса или ещё откуда пожаловали?— Я, бабушка, из компании, где делают приборы, с помощью которых вода из крана родниковой становится. Чистой и свежей, как в стародавние времена, когда химии не было, и можно было пить водичку прямо из речки.— Ух, ты! — удивлённо приподняла брови бабка, — вроде водяного ты, значит. Речную воду чистишь. Дело хорошее. Проходи.Паренёк аккуратно вытер ноги о половичок у двери.— Я и есть водяной, — пошутил он.Бабуся только улыбнулась в ответ.— Можно мне не разуваться? — вежливо спросил молодой человек, войдя в квартиру.— Конечно, ты не смущайся, дочка потом пол вымоет, она у меня молодая, не то что я, старая карга.— Ну, что вы, вы ещё хоть куда, такая крепкая, даже румянец на щеках, — заискивающе произнёс паренёк, — а где у вас кухня? Хочу показать товар лицом, так сказать.— Льстишь, что ж, приятно. Я давно уже своего отражения в зеркале не видела, будем считать, что тебе поверила. Пойдём, кухню покажу.Молодой человек последовал за старухой.— А почему отражения-то не видите? Вы, как вампир, что ли? — усмехнувшись, спросил он.— Нет, что ты. Какой там вампир. Дочка зеркала повесила высоко, а я ростом небольшая. Как не подпрыгивай, всё равно даже макушка не отражается.— А, понятно. Так вот...Он долго объяснял старухе, как необходима чистая вода, что-то отвинчивал, что-то привинчивал. Показывал, какая плохая вода из крана течёт, и какая становится прозрачная, после подключения особого фильтра их новейшей разработки.Старуха, усевшись на стул, очень внимательно слушала, а потом сказала:— Куплю я твой фильтр, но сперва, чайку с твоей чистой водой со мной попей. Одна не люблю чаи гонять, не откажи в такой мелочи старухе. Пять минут всего, дольше не задержу. Чай у меня отменный.Она быстро налила фильтрованную воду в электрический чайник и заварила ароматный чай.— Семья-то у тебя есть? Жена, дети?— Нет, холостой я.— Это хорошо, рано тебе пока детей заводить. Как чаёк?— Правда, очень вкусный чай. Вы где такой покупаете. Я бы тоже прикупил.— А я не покупаю, мне феи на день рождения каждый год дарят.Паренёк, оценив шутку, засмеялся.— А ты мне лучше вот что скажи, паренёк, в чём хитрость твоя? Зачем по квартирам ходишь? Ведь не ради чистой воды и здоровья жителей?— Конечно, нет. Я покупаю фильтры дешёвые в магазине, а продаю в двадцать раз дороже, неужели вы сразу не поняли? Иногда кое-что в водичку добавляю, пробовать даю, а там, если всё удачно получится, так намного больше выручка выйдет, ну, вы понимаете...— ответил парень.«Почему я это говорю?» — тут же подумал он.— Потому, что чай у меня волшебный. Я же говорила, что феи этот сбор делают. Кто его пьёт, тот обманывать не может, — ответила старуха. — За подлости твои накажу. Ты себя водяным назвал, только нашего водяного я давно лично знаю. Хотел сделать вид, что чистишь воду, так будешь это делать на самом деле. А то тяжело нашему водяному в последнее время, работы полно. Десять лет в нашей речке его помощником отработаешь, тогда, если не проштрафишься, обратно человеком сделаю. Жены у тебя нет, дети по папе плакать тоже не будут.Не успел продавец фильтров охнуть, как начал превращаться в небольшое облачко, которое благополучно потом пролилось дождём в медный таз, подставленный бабкой.— Ну вот. С новым местом работы тебя. Захотел быть водяным, пожалуйста. Мечты сбываются. Прямо, как у того чудака, что электросчётчик поменять приходил. Он теперь электричеством заведует, молнии во время грозы к громоотводам направляет, чтобы ущерба поменьше приносили. Стихия Воздуха он теперь, значится, а ты – Воды. В грозу обязательно познакомитесь.Бабуся усмехнулась.Она аккуратно вылила воду из таза в раковину.— Почему не отражаетесь, почему не отражаетесь... — Передразнила она незваного гостя, подражая его голосу. — Старая очень, потому лет триста уже как не отражаюсь, вот дочка и повесила зеркала повыше, чтобы людей напрасно не пугать.Автор: Лана Лэнц.

Ключевые слова: Парень бабка фильтр для воды зеркала водяной колдунья чай

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