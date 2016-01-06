Приношение Водяному

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:33

Сделано_в_СССР Просмотров: 116 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 06:33 by

На ночную рыбалку Дима просился давно. Клялся, что не будет канючить, что комары кусучие, а лягушки квакучие. Обещал стойко вынести тяготы ночного бдения и мечтал наловить столько рыбы, чтобы сам дед обзавидовался.- Ну, внучок, собирайся, сегодня возьму тебя с собой,- сказал дед, лукаво глядя на внука.Радости Димы не было предела.- Эх, старый, застудишь мне мальчонку со своей рыбалкой,- ворчала бабушка, укладывая в торбу теплый свитер внука.Комары действительно были кусучие, но после того, как развели костер, их злость поубавилась, или Дима просто привык и перестал обращать внимание.Первый улов решили пустить на уху.- Деда, а ты знаешь страшные истории?- Страшные истории? А ты бояться не будешь?- Я же с тобой, чего мне бояться. Да и сказки всё это.Дед, помешивая уху в котелке, улыбался в усы.- Ну, раз так, тогда слушай.В стародавние времена просто так на рыбалку не ходили. Надо было сначала Водяного задобрить, жертву ему принести. Выбирали самую красивую девку и отводили её к омуту. Если девка на утро не возвращалась, то Водяной принял жертву. А это значит, что можно все лето ходить рыбачить, не опасаясь быть затянутым в омут.Ну, а если девка прибегала домой жива и невредима, то пиши пропало. Не видать тебе ухи и тараньки весь год. Или ходить на рыбалку толпой, чтобы от Водяного отбиться можно было.Однажды такой год случился. Прибежала домой девка, вся в слезах, то ли от страха, то ли от радости, что жива осталась. Но сельчанам было не до радости, закручинились они от такого поворота событий. Стали думу думать, как им и рыбку съесть, и Водяного обмануть.Не придумали ничего лучше, как пойти к нему с поклоном, да с караваем хлеба. Чай не дурак , от угощения не откажется.Вызвались самые смелые. По утру встали, красному солнышку поклонились до земли. Умываться не стали, так как не любит Водяной, когда воду по чём зря выплескивают. Жену с детишками поцеловали и пошли.Идут молча, каждый свою думу думает.Пришли они к омуту и ахнули.Сидит на берегу Водяной, в воде ногами болтает. А сам печальный, печальный, аж жалко его стало.Толкнули в бок старого Никанора, иди, мол, узнай, что с повелителем воды случилось.- Кхе, кхе,- кашлянул Никанор, стоя за спиной Водяного.- Да не кхекай ты, садись рядом,- проворчал Водяной, не глядя на Никанора.Никанор с ноги на ногу переступил, оглянулся на своих товарищей и присел на кочку.- Табачком-то угости, что ли,- сказал Водяной, печально взглянув на Никанора, засовывающего понюшку табака в нос.Тот обрадовался, что разговор обещает быть душевным, отсыпал Водяному пригоршню про запас.Смачно чихнув, Водяной крякнул от удовольствия и даже как бы повеселел.- Знаешь, брат, а ведь устал я от ваших девок,- начал Водяной. - Они же трясутся, как осиновые листы на ветру. Как увидят меня, так чувств и лишаются. А ведь я же не такой уж и страшный. Правда ведь?- Не, какой же ты страшный. Вот Вакула, кузнец, тот страшнее Лешего будет, а и то девки не боятся,- заверил Водяного Никанор.- Вот и я о том, а они в обморок. Ну обидно же, до самой глубины мой души - обидно.Тут Никанор замахал своим товарищам, чтобы они из кустов вылезали, да хлеб соль подносили.- Прими, батюшка Водяной, наш дар тебе. Отведай хлеба, да утоли печаль свою,- сказали товарищи, низко кланяясь.Ох и вкусно же было Водяному. Оно и понятно, где же ему на дне речном такого лакомства отведать.Подобрел Водяной, растрогался и говорит:- С этого дня не хочу я ваших девок малохольных. А хочу табака, да хлеба. Ну, и первую пойманную рыбку отдавайте мне, это и будет вашей платой и благодарностью.С тех пор так и повелось. Придя на речку надо задобрить Водяного краюхой хлеба. А первую рыбу отпустить обратно в воду,- закончил свой рассказ дед.Долго Дима сидел молча, забыв про уху, которая уже давно остыла в миске.А первую пойманную рыбку он выпустил в воду со словами:- Это тебе, Водяной, моя плата.Водяной за это отблагодарил Диму невероятным клёвом, заполнив его ведёрко до верху карасями да красноперкой.Автор - канал Кружево слов.

Ключевые слова: Ночная рыбалка водяной жертвоприношение омут красавица дед рассказ улов

Другие, подобные истории: