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Творческие истории

Приношение Водяному

Приношение Водяному


На ночную рыбалку Дима просился давно. Клялся, что не будет канючить, что комары кусучие, а лягушки квакучие. Обещал стойко вынести тяготы ночного бдения и мечтал наловить столько рыбы, чтобы сам дед обзавидовался.

- Ну, внучок, собирайся, сегодня возьму тебя с собой,- сказал дед, лукаво глядя на внука.

Радости Димы не было предела.

- Эх, старый, застудишь мне мальчонку со своей рыбалкой,- ворчала бабушка, укладывая в торбу теплый свитер внука.

Комары действительно были кусучие, но после того, как развели костер, их злость поубавилась, или Дима просто привык и перестал обращать внимание.

Первый улов решили пустить на уху.

- Деда, а ты знаешь страшные истории?

- Страшные истории? А ты бояться не будешь?

- Я же с тобой, чего мне бояться. Да и сказки всё это.

Дед, помешивая уху в котелке, улыбался в усы.

- Ну, раз так, тогда слушай.

В стародавние времена просто так на рыбалку не ходили. Надо было сначала Водяного задобрить, жертву ему принести. Выбирали самую красивую девку и отводили её к омуту. Если девка на утро не возвращалась, то Водяной принял жертву. А это значит, что можно все лето ходить рыбачить, не опасаясь быть затянутым в омут.

Ну, а если девка прибегала домой жива и невредима, то пиши пропало. Не видать тебе ухи и тараньки весь год. Или ходить на рыбалку толпой, чтобы от Водяного отбиться можно было.

Однажды такой год случился. Прибежала домой девка, вся в слезах, то ли от страха, то ли от радости, что жива осталась. Но сельчанам было не до радости, закручинились они от такого поворота событий. Стали думу думать, как им и рыбку съесть, и Водяного обмануть.

Не придумали ничего лучше, как пойти к нему с поклоном, да с караваем хлеба. Чай не дурак , от угощения не откажется.

Вызвались самые смелые. По утру встали, красному солнышку поклонились до земли. Умываться не стали, так как не любит Водяной, когда воду по чём зря выплескивают. Жену с детишками поцеловали и пошли.

Идут молча, каждый свою думу думает.

Пришли они к омуту и ахнули.

Сидит на берегу Водяной, в воде ногами болтает. А сам печальный, печальный, аж жалко его стало.

Толкнули в бок старого Никанора, иди, мол, узнай, что с повелителем воды случилось.

- Кхе, кхе,- кашлянул Никанор, стоя за спиной Водяного.

- Да не кхекай ты, садись рядом,- проворчал Водяной, не глядя на Никанора.

Никанор с ноги на ногу переступил, оглянулся на своих товарищей и присел на кочку.

- Табачком-то угости, что ли,- сказал Водяной, печально взглянув на Никанора, засовывающего понюшку табака в нос.

Тот обрадовался, что разговор обещает быть душевным, отсыпал Водяному пригоршню про запас.

Смачно чихнув, Водяной крякнул от удовольствия и даже как бы повеселел.

- Знаешь, брат, а ведь устал я от ваших девок,- начал Водяной. - Они же трясутся, как осиновые листы на ветру. Как увидят меня, так чувств и лишаются. А ведь я же не такой уж и страшный. Правда ведь?

- Не, какой же ты страшный. Вот Вакула, кузнец, тот страшнее Лешего будет, а и то девки не боятся,- заверил Водяного Никанор.

- Вот и я о том, а они в обморок. Ну обидно же, до самой глубины мой души - обидно.

Тут Никанор замахал своим товарищам, чтобы они из кустов вылезали, да хлеб соль подносили.

- Прими, батюшка Водяной, наш дар тебе. Отведай хлеба, да утоли печаль свою,- сказали товарищи, низко кланяясь.

Ох и вкусно же было Водяному. Оно и понятно, где же ему на дне речном такого лакомства отведать.

Подобрел Водяной, растрогался и говорит:

- С этого дня не хочу я ваших девок малохольных. А хочу табака, да хлеба. Ну, и первую пойманную рыбку отдавайте мне, это и будет вашей платой и благодарностью.

С тех пор так и повелось. Придя на речку надо задобрить Водяного краюхой хлеба. А первую рыбу отпустить обратно в воду,- закончил свой рассказ дед.

Долго Дима сидел молча, забыв про уху, которая уже давно остыла в миске.

А первую пойманную рыбку он выпустил в воду со словами:

- Это тебе, Водяной, моя плата.

Водяной за это отблагодарил Диму невероятным клёвом, заполнив его ведёрко до верху карасями да красноперкой.

Автор - канал Кружево слов.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:33
Сегодня, 06:33 by Сделано_в_СССРПросмотров: 116Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Ночная рыбалка водяной жертвоприношение омут красавица дед рассказ улов

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Комментарии

#1 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:24
0
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Репутация: (220|0)
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Комментариев: 2 451
Хорошая, уютная сказка, но, блин, девок жалко, которые обратно не вернулись! Что ж он там с ними делал, представить страшно. Плюс,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
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