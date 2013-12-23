Таинственный жених

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сказочница. Просмотров: 53 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 10:26 by

-Вставай, Машулька! Так всю жись проспишь!Маша перевернулась на другой бок и закрыла голову одеялом, пробурчала оттуда:-Ба, я ещё пять минуточек!-Вставай говорю! Нечего было до полночи по деревне с подружками шастать. Вон чего учудила, к нам теперь твои женихи в окно лазить будут?Маша высунула голову из-под одеяла.-Ты о чём, ба, я же ничего такого… Какие ещё женихи? Какое окно?-А вот енто самое! – бабушка ткнула пальцем в сторону открытого окна. Маша нахмурилась, потёрла глаза. На подоконнике лежал букет цветов. Кувшинки!-Это что?-Что-что? Букет от жениха!-Да нет у меня жениха! – Маша обречённо закатила глаза, - я может вообще замуж не собираюсь!Бабушка улыбнулась, кивнула на букет:-Эт ты ему расскажи! Надо хоть цветочки в воду поставить… Ох, помню я по молодости, твой дед мне столько букетов перетаскал, то васильков в поле нарвёт, то ландышей в лесу, кувшинки тоже из нашинского озера приносил, а один раз вообще нарциссы с соседкиной клумбы приволок. Ох и ругалась она тогда…-Цветы в воду. – напомнила Маша.-Ну да, ну да… - бабушка покачала головой, взяла букет, понюхала и улыбнулась, - ой, счастливая ты Машка… Хоть познакомь меня с женихом-то…-Да нет у меня никакого жениха!Бабушка усмехнулась и вышла из комнаты вместе с цветами, а Маша задумалась. Откуда на её подоконнике вдруг цветы? Улыбнулась - романтично то как! Это ж надо в озере поплавать, чтоб кувшинки собрать, потом ещё пробраться тайком под окно, и всё для неё! Интересно кто это всё проделал…Жениха у неё и правда не было. В деревне у бабушки она бывала редко, никого толком не знала. Может это Женя, который вчера с ними у озера гулял, но он вроде на Катьку заглядывался… Может и не Женя, а вообще Толик! Толик был хмурый и хамоватый, от такого парня меньше всего ждёшь таких трогательных романтичных поступков.Тогда может Стас? Маша его видела мельком, щуплый очкарик всё время сидел в стороне. Ну точно! Стас! Он конечно не красавчик, как Женя и не плечистый, как Толик, но тоже приятно!-Я знаю, кто цветы приволок! – бабушка вбежала в комнату и упёрлась руками в стол, чтоб отдышаться.-Я тоже! – улыбнулась Маша.-Видать водяной к тебе сватается! Там в букете вот это вот было! – бабушка бросила на стол золотую цепочку.-Кто? Ух ты, дай посмотреть, браслетик что ли? – глаза у Маши заблестели, - Подарок?-От водяного это подарок! Не вздумай даже руками трогать!Маша открыла рот, но сказать ничего не смогла.-Ну чего ты уставилась, собирайся давай, ты обратно в город едешь! Подальше от озера и от водяного!-Не поеду я никуда! Что за бред, ба? Серьёзно? Водяной?-Бред или нет, не тебе судить! Иль впрямь утопнуть хочешь, как Люська!-Какая ещё Люська?-Собирайся, я по дороге расскажу! Бабушка была так испуганна, что, Маша не стала спорить, тем более что в деревне ей уже надоело. - Ну так что там за Люська? – спросила Маша, топая рядом с бабушкой по пыльной дороге в сторону автобусной остановки.-Подружка у меня была в молодости, тоже хвасталась, что таинственный жених ей цветы и украшения дарит, на подоконник ночью кладёт, совсем как тебе. Золотые и серебряные цепочки и раз даже крестик подарил!-Ну и что такого? Щедрый воздыхатель и стеснительный, с чего ты взяла, что это какой-то там водяной?-С того, что Люська через три дня утопилась, а крестик этот потом уже опознали, его в озере потерял Семёныч, сосед. Вообще все украшения, что этот, как ты говоришь воздыхатель, ей дарил – все со дна озера были, а она их на себя одевала, да и хвасталась ещё! Бабы говорили, что водяной Люську нашу сосватал! Вот, твой автобус! Полезай давай и думать забудь об этих цветочках и подарках!Маша усмехнулась и чуть не покрутила пальцем у виска. Чего только не придумают…-Пока, ба!Маша уехала, а бабушка со спокойным сердцем вернулась домой, радовалась, что уберегла внучку от беды. А утром обнаружила на подоконнике новый букет кувшинок и золотую цепочку.Автор - Елена Чиркова.

Ключевые слова: Водяной подарки жених нечисть деревня бабушка.

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