Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Несерьезные истории

Таинственный жених

Таинственный жених


-Вставай, Машулька! Так всю жись проспишь!

Маша перевернулась на другой бок и закрыла голову одеялом, пробурчала оттуда:

-Ба, я ещё пять минуточек!

-Вставай говорю! Нечего было до полночи по деревне с подружками шастать. Вон чего учудила, к нам теперь твои женихи в окно лазить будут?

Маша высунула голову из-под одеяла.

-Ты о чём, ба, я же ничего такого… Какие ещё женихи? Какое окно?

-А вот енто самое! – бабушка ткнула пальцем в сторону открытого окна. Маша нахмурилась, потёрла глаза. На подоконнике лежал букет цветов. Кувшинки!

-Это что?

-Что-что? Букет от жениха!

-Да нет у меня жениха! – Маша обречённо закатила глаза, - я может вообще замуж не собираюсь!

Бабушка улыбнулась, кивнула на букет:

-Эт ты ему расскажи! Надо хоть цветочки в воду поставить… Ох, помню я по молодости, твой дед мне столько букетов перетаскал, то васильков в поле нарвёт, то ландышей в лесу, кувшинки тоже из нашинского озера приносил, а один раз вообще нарциссы с соседкиной клумбы приволок. Ох и ругалась она тогда…

-Цветы в воду. – напомнила Маша.

-Ну да, ну да… - бабушка покачала головой, взяла букет, понюхала и улыбнулась, - ой, счастливая ты Машка… Хоть познакомь меня с женихом-то…

-Да нет у меня никакого жениха!

Бабушка усмехнулась и вышла из комнаты вместе с цветами, а Маша задумалась. Откуда на её подоконнике вдруг цветы? Улыбнулась - романтично то как! Это ж надо в озере поплавать, чтоб кувшинки собрать, потом ещё пробраться тайком под окно, и всё для неё! Интересно кто это всё проделал…

Таинственный жених


Жениха у неё и правда не было. В деревне у бабушки она бывала редко, никого толком не знала. Может это Женя, который вчера с ними у озера гулял, но он вроде на Катьку заглядывался… Может и не Женя, а вообще Толик! Толик был хмурый и хамоватый, от такого парня меньше всего ждёшь таких трогательных романтичных поступков.

Тогда может Стас? Маша его видела мельком, щуплый очкарик всё время сидел в стороне. Ну точно! Стас! Он конечно не красавчик, как Женя и не плечистый, как Толик, но тоже приятно!

-Я знаю, кто цветы приволок! – бабушка вбежала в комнату и упёрлась руками в стол, чтоб отдышаться.

-Я тоже! – улыбнулась Маша.

-Видать водяной к тебе сватается! Там в букете вот это вот было! – бабушка бросила на стол золотую цепочку.

-Кто? Ух ты, дай посмотреть, браслетик что ли? – глаза у Маши заблестели, - Подарок?

-От водяного это подарок! Не вздумай даже руками трогать!

Маша открыла рот, но сказать ничего не смогла.

-Ну чего ты уставилась, собирайся давай, ты обратно в город едешь! Подальше от озера и от водяного!

-Не поеду я никуда! Что за бред, ба? Серьёзно? Водяной?

-Бред или нет, не тебе судить! Иль впрямь утопнуть хочешь, как Люська!

-Какая ещё Люська?

-Собирайся, я по дороге расскажу! Бабушка была так испуганна, что, Маша не стала спорить, тем более что в деревне ей уже надоело. - Ну так что там за Люська? – спросила Маша, топая рядом с бабушкой по пыльной дороге в сторону автобусной остановки.

-Подружка у меня была в молодости, тоже хвасталась, что таинственный жених ей цветы и украшения дарит, на подоконник ночью кладёт, совсем как тебе. Золотые и серебряные цепочки и раз даже крестик подарил!

-Ну и что такого? Щедрый воздыхатель и стеснительный, с чего ты взяла, что это какой-то там водяной?

-С того, что Люська через три дня утопилась, а крестик этот потом уже опознали, его в озере потерял Семёныч, сосед. Вообще все украшения, что этот, как ты говоришь воздыхатель, ей дарил – все со дна озера были, а она их на себя одевала, да и хвасталась ещё! Бабы говорили, что водяной Люську нашу сосватал! Вот, твой автобус! Полезай давай и думать забудь об этих цветочках и подарках!

Маша усмехнулась и чуть не покрутила пальцем у виска. Чего только не придумают…

-Пока, ба!

Маша уехала, а бабушка со спокойным сердцем вернулась домой, радовалась, что уберегла внучку от беды. А утром обнаружила на подоконнике новый букет кувшинок и золотую цепочку.

Автор - Елена Чиркова.

Источник


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:27
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 10:26 by Сказочница.Просмотров: 53Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Водяной подарки жених нечисть деревня бабушка.

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:36
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 121
Комментариев: 6 328
Батюшки! Водяной к бабке сватается, дурачок smeh
Зарегистрирован: 23.12.2013
              
#2 написал: Сказочница.
Сегодня, 10:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2
Цитата: зелёное яблочко
Батюшки! Водяной к бабке сватается, дурачок smeh

Почему дурачок? Может как раз отличная пара получится)))
Зарегистрирован: 24.10.2020
#3 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 11:46
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1241|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 873
Веселая история, вот времена настали, от водяных быстрее дождешься конфетов-букетов, чем от мужиков))). Но не все такие, благо, есть в наше время еще благородные и галантные мужчины, эт факт! yum
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.