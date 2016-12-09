Водяной

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:47

Капитан-командор Просмотров: 7 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 18:47 by

Не горят огни, лес в тиши ночной,Колокол звонит, слышен волчий вой.Не горят огни, не видать ни зги,Только у реки свет чужой дрожит.А в реке ночной пляска дикая -Пляшет водяной вод владыкою,А на нем кафтан - парча с золотом,Звездами обдан, словно поясом.Пляшет водяной, месяц клонится,Мелкий бес речной хороводится.И русалки песнь в омуте поют,Жалятся луне на судьбу свою...Не горят огни, лес в тиши ночной,Колокол звонит, слышен волчий вой.На востоке звезды кучерявятся,Скоро, скоро солнце в небе явится...

Ключевые слова: Водяной ночь лес бесы русалки авторский стих

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