ВодянойНе горят огни, лес в тиши ночной,
Колокол звонит, слышен волчий вой.
Не горят огни, не видать ни зги,
Только у реки свет чужой дрожит.
А в реке ночной пляска дикая -
Пляшет водяной вод владыкою,
А на нем кафтан - парча с золотом,
Звездами обдан, словно поясом.
Пляшет водяной, месяц клонится,
Мелкий бес речной хороводится.
И русалки песнь в омуте поют,
Жалятся луне на судьбу свою...
Не горят огни, лес в тиши ночной,
Колокол звонит, слышен волчий вой.
На востоке звезды кучерявятся,
Скоро, скоро солнце в небе явится...
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:47
Сегодня, 18:47 by Капитан-командорПросмотров: 7Комментарии: 1
Ключевые слова: Водяной ночь лес бесы русалки авторский стих