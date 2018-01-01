Водяной

Безликий48 Просмотров: 26 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 09:04 by

Если ночью над рекоюТы проходишь под Луной,Если темный над рекоюТы захвачен мглой ночной,Не советуйся с тоскою,Силен страшный Водяной.Он душистые растеньяВозрастил на берегах,Он вложил в свои растеньяВласть внушать пред жизнью страх,Цепко сеять опьяненьеВ затуманенных мечтах.Сам сидит весь голый в тине,В шапке, свитой из стеблей,В скользком иле, в вязкой тине,Манит странностью своей,Но замкни свой слух кручине,Тайный он советчик ей.С изумленьем ты заметишь,Что скользят твои шаги,Если это ты заметишь,Сам себе ты помоги,В топях помощи не встретишь,Здесь цветы и те враги.Прочь скорей от Водяного,Он удавит здесь в тиши,Не смотри на Водяного,И цветами не дыши,Если с ним промолвишь слово,Быстро вступишь в камыши.И захваченный рекою,И испорчен мглой ночной,Тон болотистой рекою,Под ущербною Луной,Ты поймешь с иной тоскою,Как захватит ВодянойАвтор - Константин Бальмонт.

Ключевые слова: Водяной река луна растения тоска

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