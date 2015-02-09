Как я лечила облысение

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

Light_a_dark Просмотров: 78 Комментарии: 2 +2 Вчера, 18:00 by

В перерывах на работе у меня в кабинете собирались близработающие дамы. Иногда просили полечить какую-нибудь часть тела. Лечу руками. Периодически к нам заглядывал наш сотрудник - армянин Роберт.Всё время всех лечащихся у меня подкалывал, типа: «Неужели помогает? Всё это не правда! Она вас обманывает!» Так как денег я не брала, да и боль у них проходила, то все культурно просили Роберта покинуть помещение, если ему что-то не нравится.Как-то он заглянул ко мне в кабинет, увидел, что никого нет, и спросил: «А волёсы вирастут на галяве от того, шьто ты руками подерьжишь?» На что я ему сказала, что не знаю, не пробовала, но могу на нём поэкспериментировать, так как у него уже начала прорисовываться «взлетная площадка для мух» на макушке головы.Лечила его так около двух недель. Нерегулярно, иногда времени не было, да и с перерывами на выходные дни. Потом понаехало проверяющих на завод, и времени свободного для продолжения процедуры выращивания волос на макушке Роберта у меня не стало.Где-то через неделю, ко мне заходит Роберт и сообщает, со злостью бросая папку с документами на мой стол, что я его опозорила.???Оказывается, что однажды бреясь утром, он обнаружил в отражении, что у него по бокам носогубной складки два темных пятна. Он их потер пальцем - не оттираются. Надо сказать, что Роберт очень следит за своим внешним видом и здоровьем.В панике он побежал в поликлинику. Там его почему-то отправили сдавать все анализы. Ничего по анализам не обнаружили. Сказали, что просто пигментные пятна.Он поехал в поликлинику другого завода. Заплатил за прием. Там тоже ничего вразумительного не сказали, но посоветовали обратиться в КВД (кожно-венерологический диспансер). Сгорая от стыда, он сидел в коридоре КВД, среди всяких заразных и женщин легкого поведения (как он сказал).Принимал врач мужчина. Осмотрев внимательно Роберта, он заулыбался и сказал, что у того почему-то в уголках носогубной складки просто очень густо начали расти волосы. Пучками. А так, как усы у него от природы планировались черные, то щетинки, которые оставались после бритья и создавали видимость темных пятен!На это я ему ответила, что со своим заданием я справилась, волосы то начали расти, а то, что не там, где планировалось, так это от нерегулярности проводимого лечения.

Ключевые слова: Лечение вроржба волосы авторская история

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