Картины для покойника

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 11:25

Причина: Авторская стилистика сохранена

Daria Antonova Просмотров: 633 Комментарии: 1 +8 Сегодня, 11:25 by

Я тогда была уличным художником — рисовала портреты. Рядом со мной работал мой друг — Вадим, он продавал картины. Я ему помогала: если он уходил надолго, торговала за него, иногда приносила свои работы, чтобы он продал. Были у нас постоянные покупатели, и среди них был Гурген — большой такой импозантный армянин, мы его называли дядей Геной. Он покупал картины почти каждую неделю, иногда в рассрочку и со скидкой, а взамен пускал нас к себе в офис пить чай — когда работаешь на улице, особенно, далеко от дома, очень важно иметь такое место, где можно пообедать или переждать дождь. Вадим хранил у него в подсобке свой товар. Иногда дядя Гена угощал нас настоящим армянским коньячком, он вообще любил хороший коньяк, вкусную еду, сигары. Уже не помню, кем он работал, но у него был свой кабинет.Однажды он заглянул к Вадику в конце декабря и приглядел одну картину — вид на Петропавловскую крепость с корабликом на переднем плане. Попросил её отложить, сказал, что заберет после нового года, но не получилось: четвёртого января дяди Гены не стало, сердечный приступ. В его офисе нас все знали, некоторые из его коллег тоже покупали картины, так что мы продолжали туда приходить после работы.Картину, выбранную дядей Геной, Вадим вскоре снова выставил на продажу. Она всем нравилась. Люди подходили, нахваливали её, вертели в руках, но не покупали. Некоторые даже доставали деньги, готовы были забрать, но в последний момент передумывали и покупали другие работы. Мой друг мрачно шутил, что покойник не хочет отдавать свою картину.Восьмое марта, как и другие праздники, я встречала на работе: в такие дни у меня больше клиентов. Вечером мимо меня проходил Артур, он работал завхозом в офисе дяди Гены. Парень он прагматичный, хозяйственный и скупой, очень далёкий от искусства. От него частенько можно было услышать фразы: "Фигню какую-то этот ваш Ван Гог рисовал, у меня пятилетняя племяшка лучше рисует" или "Зачем тратить деньги на картины, я лучше что-нибудь полезное куплю". Это я к тому, что то, что произошло дальше, совершенно не свойственно этому человеку.Артур пригласил меня в офис попить чаю с тортиком в честь праздника. Пока пили чай, болтали о том, о сём, вспомнили дядю Гену, я рассказала ему о "заколдованной" картине. Он почему-то нисколько не удивился, а потом сказал:— Слушай, я в офисе никому не рассказывал, а то за сумасшедшего примут, в общем, решил я недавно навести порядок в бывшем кабинете дяди Гены. У него там картины до сих пор висят, я хотел их куда-нибудь убрать. Только подошёл, а они — не поверишь — начали раскачиваться, об стену стучать. Окна все были закрыты, сквозняков не было: ну ты видела, там евроокна новые стоят. Мне кажется, ему эти картины при жизни были очень дороги, и он правда не хочет, чтобы их трогали.На следующий день Артур пришёл к Вадику и выкупил ту картину за полную стоимость, не торгуясь. Потом повесил её в кабинете дяди Гены и больше там перестановок не затевал. Вот так покойник забрал свою картину после нового года, как и обещал.

Ключевые слова: Художник картина покойник полтергейст авторская история

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