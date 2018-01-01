Свой дар бабушка забрала с собой

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:54

Helldog Просмотров: 53 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:54 by

Моя бабушка лечила людей травами, заговоренной водой и всякими заклинаниями, к ней приезжало много людей. Из-за этого меня дразнили ведьмой, хотя ни я, ни мои родители никакого участия во всем этом не принимали, а отец часто даже ругался с бабушкой и прогонял людей.Рассчитывались, кто чем мог, в основном продуктами, редко оставляли деньги. Вот только не шло это нам на пользу. Уже заметили, как только бабушка кому-то помогла, а с ней расплатились, в хозяйстве происходили странные вещи: то курей куница подавит, то корова заболеет. А однажды, когда бабушка лечила женщину, и та поселилась у нас на неделю, так как приехала издалека, моя мама сломала ногу, упав на ровном месте.Терпение отца лопнуло, и он запретил бабушке (это была его мама) принимать кого бы то ни было, даже за очень большие деньги. Кричал, что она накликает беду на всю семью. Тем более люди в селе стали нас сторониться, боялись колдовства. Если у соседей что-то случалось, обвиняли мою бабушку.Многие не верили, что она умеет лечить, говорили, что она все делает ради денег, но бабушка не обращала внимания на разговоры и даже не обижалась. У нас в семье, кстати, тоже никто не верил в бабушкины способности, папа говорил, что это все баловство и самообман, прихоть на старости лет.Но вот однажды к нам пришла наша сельская женщина с девочкой лет семи. Папа резко сказал, что бабушка уже никого не принимает, но та расплакалась, стала просить, и папа махнул рукой и пошел в дом. Через минут пять они вышли, женщина плакала, мне было очень ее жаль. Захотелось узнать, что же с ними такое, и я побежала к бабуле, мне казалось, что стоит если её попросить, то она поможет девочке.Бабушку я застала перед иконой, она молилась. Обычно в такие минуты она не любила, когда я была рядом, а тут подозвала меня и тихо сказала: «я ничего не могу сделать, у нее темное пятно в груди, жить ей осталось около месяца». Я стояла испуганная, не знала, что делать. Та бабушкина боль меня до сих пор преследует, мне казалось, что она очень страдает.Девочка умерла в больнице через месяц, как и сказала бабуля. Темным пятном оказалась опухоль на легких. Я до сих пор не могу понять, как она могла увидеть это пятно, не на руке или ноге же оно было. Значит, зря папа ее ругал, думаю, что многим бабушка смогла помочь. Никому перед смертью она ничего не передавала, как это принято, может, унесла с собой свой дар, а может, просто не захотела никого этим обременять. Бабушки нет уже 11 лет, за это время она мне не приснилась ни разу, хотя я часто ее об этом прошу, а особенно когда проблемы - я жду от нее подсказки.Автор: Лора.

Ключевые слова: Бабушка дар пятно

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