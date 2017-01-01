Желание

Почетный святой Просмотров: 125 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 18:28 by

Началось всё с того, что я получил в глаз. От Виталика из 10 "А". После уроков он ходит на кикбоксинг, а потом щедро делится полученными знаниями со всей школой. Щедро и бескорыстно - потому что достаётся от виталиковых щедрот в основном тем, кто не сможет ответить добром за добро и как следует отблагодетельствовать его в ответ. Дохлякам и ботаникам вроде меня...Я понуро шёл по набережной, размышляя о том, какой толк в пятёрках и четвёрках по всем предметам (кроме клятой физры!), в грамотах и олимпиадах, если тебя можно свести к нулю одним тычком? На глазах у всех девчонок...Был тёплый майский день, с неба ярко светило солнышко, и мой фонарь сиял ему навстречу. Домой не хотелось - выслушивать мамино "зачем ты связался с этим хулиганом?!!" и папино "ты же взрослый, драться нехорошо!". И поди объясни им, что я-то знаю, что драться нехорошо, а Виталик сам решает, с кем ему связываться...Хотелось побыть одному. На набережной народу почти не было, кроме здорового пузатого дядьки и толстого мальчика лет двенадцати, закинувших удочки в реку метрах в двадцати от меня. Весной вода поднималась, затопляла песчаный берег и подходила к гранитной стене, отделявшей пляж от мира людей. Сплошное удовольствие - рыбачить прямо с асфальта, облокотясь на чугунные перила, не моча ног и не пачкаясь.Я тоже облокотился и стал смотреть вниз, на воду. В ритмично плещущих волнах играли солнечные блики, вода сверкала золотом. Мерцание завораживало... Ослеплённый и загипнотизированный хаотичным калейдоскопом солнечных зайчиков, я забыл все мысли, голова стала бесконечно пуста. Было только мерцание воды... Вдруг среди бликов что-то возникло. Как будто один из них замер, уплотнился и уставился на меня выпученными глазками... Маленькая головка, плавнички... Рыбка! Из сияющей солнцем воды на меня смотрела золотая рыбка! Я протянул руку и взял её. Не знаю как - до воды с моего места было далеко. Но в тот момент я видел весь мир, как одну картину, висящую на стене - не было далёкого и близкого, всё было просто передо мной. Я вынул рыбку из картины. Она не забилась, хватая воздух, а вдруг совершенно по-человечески села на моей ладони, бочком ко мне, изящно свесив хвост, и лукаво глянула на меня из-под завитых ресничек (да-да, у рыбки были выпуклые, но выразительные миндалевидные глазки с ресницами и золотая короночка на голове!).- Хи-хи, поймал! - проворковала рыбка тоненьким голоском, забавно шлёпая красными губками. - Теперь проси, что хочешь, я исполню любое желание! Чего тебе надобно, мальче?Только сейчас до меня дошло, что происходит что-то невероятное. До этого момента я ничему не удивлялся, как во сне. А теперь пришла паника - мой разум словно завопил тысячей голосов: «Что это? Я сошёл с ума? Что пожелать? Может, от удара кулаком у меня в голове сосудик лопнул? Миллион долларов? Лучше миллиард! Вечную жизнь? А может, я уже в коме?»- Желай скорее, малыш, мне уже пора обратно в реку! - пропищала рыбка, нетерпеливо шлёпнув хвостиком.Я запаниковал сильнее. Рыбка давно на воздухе, сейчас начнёт задыхаться! Не упустить шанс! Нет времени думать...- Хочу стать крутым и побить... эм-м... всех! - выпалил я. Виталик был не один такой...Какой-либо перемены я не почувствовал. Набережная, река, рыбка на ладони. И я тот же...Я подбросил рыбку в воздух и хорошенько наподдал ей ногой!- Козёлче! - успела пикнуть рыбка и гулко булькнулась в воду.Изменений по-прежнему не было... Я резко повернулся на пятках и решительным шагом направился к рыбакам. Огромный бегемотоподобный дядька в камуфляжной куртке и белой панамке как раз кинул в ведро очередного бычка и поправлял наживку. Увидев, что я иду прямо к нему, он оставил крючок и уставился на меня непонимающим взглядом. А я внезапно перешёл на бег. Разбежавшись, я высоко подскочил и шарахнул "бегемота" обеими ногами в грудь! Дядька кувыркнулся через перила и бухнулся в воду. Вода взорвалась от его туши, как от бомбы, взметнув до неба радужный салют брызг! Каким-то акробатическим чудом после своего прыжка я умудрился приземлиться на ноги.Зверски матерясь и шумно отфыркиваясь, низвергнутый мною в пучину мужик быстро поплыл к ступенькам, идущим прямо из воды (половодье наполовину затопило спуск с набережной на пляж). Между ругательствами и фырканьем потерпевший громогласно сообщал, какие адские кары ждут меня, поганца, как только он вылезет. Не теряя времени, я подошёл к мальчику. Пухлый и щекастый, он осоловело пялился на меня вытаращенными глазами. Произошедшее явно повергло юношу в ступор... Я дал ему хорошего леща! Не зря же пацан на рыбалку пришёл... Пухлый мальчик хлопнулся попой на асфальт и завыл, схватившись за обожжённую ударом щёку. Выл он низко и протяжно, как сирена. Аж мурашки по коже...Завывание мальчика и матюги камуфлированного дядьки еще раздавались вдали, когда я уже покинул набережную и лёгкой трусцой бежал через парк - в любимую школу. Скоро там должно было начаться занятие секции кикбоксинга. В которую ходит Виталик...«Эх и круто я того мужика! - думал я. - Но вот бить детей как-то не очень... Чего это на меня нашло там, на набережной?»На бегу я зачем-то пихнул в плечо проезжавшего мимо велосипедиста. Парень потерял управление, закричал и с треском вломился в колючие кусты. «Ладно, хватит уже! - сказал я себе. - Попытал силушку и будет! Виталик ждёт!»Ноги вынесли меня на людную площадку перед самой школой. Тут-то я и понял, что что-то пошло не так... Вокруг было полно народу, и я аж волчком закрутился, выбирая жертву. «Стой, ты что творишь?» - хотел крикнуть я самому себе, но губы лишь скривились в кровожадной ухмылке... Ближе всего оказался лоток с овощами и фруктами. Прямо за ним сидели продавцы, трое здоровенных мужиков, смуглых и горбоносых, явно какой-то суровой национальности, которых так боятся домашние мальчики вроде меня. «Нет, только не к ним!!!» - мысленно завизжал я, но моё тело собралось и рванулось к лотку, словно спринтер, услышавший выстрел! Я с разбегу перелетел через груды огромных тепличных огурцов и белёсых нитратных помидоров и в прыжке засветил кулаком самому здоровому. Усатый верзила в грязном свитере отлетел на газон и растянулся на нежной весенней травке в глубочайшем нокауте. Второй успел встать и тут же сесть обратно на свою табуретку, скрючившись от удара под дых. А третий, самый молодой и прыткий, вскочил и выхватил нож, торчавший в кочане капусты... И даже успел замахнуться... Я был в панике и истерике и ничего уже не соображал. Хотелось только одного – заорать: «Это не я!!!», но горло сдавил спазм, и я не мог издать ни звука. А тело между тем само решило проблему. Интересно, с какой силой надо кинуть в лоб средних размеров апельсин, чтобы крепкий мужик свалился без сознания? Оставляю гадать физикам и медикам. А я по жизни гуманитарий...Сзади кто-то восторженно взвыл и зааплодировал. Я развернулся и увидел компанию ребят постарше, по виду - студентов. Парни хлопали в ладоши и салютовали мне пивом, девушка снимала меня на телефон.- Молодца, парниша! Так их! Чётко разобрался!Я ринулся в атаку... Через мгновение парни разлетелись в разные стороны, словно поролоновые куклы, а девушка лишилась телефона и изрядного клока крашеных волос. А я пошел крушить всё, что шевелится. Следующие несколько минут были похожи на ад... Я, как обезумевший носорог, метался по площадке, сея хаос и разрушение. Охваченные ужасом люди с криком разбегались, падая и опрокидывая друг друга, а я лупил каждого, оказавшегося у меня на пути, не щадя детей, женщин и стариков. Ещё досталось котику, которого я сшиб с дерева помидором, двум собакам и голубю, у которого я умудрился выдрать полхвоста на лету. Зубами...Я себя почти не контролировал - всей моей воли едва хватало на то, чтобы не слишком сильно бить этих самых женщин и детей, ограничиваясь лёгкими подзатыльниками, дёрганьем за волосы и пинками под зад. Но вот уж молодым здоровым дядькам доставалось по полной... Единственным способом спастись от моей тяжёлой руки было побыстрее смыться с глаз долой. Через некоторое время на площадке остались только я и с десяток лежащих тел, едва подающих признаки жизни. Я тяжело сел на землю, обхватил голову руками и заревел... Чёртова рыбка! Хотя нет... Чёртов я! Выкрикнул первую дурь, что в голову пришла, пожалел секунду на подумать...У меня за спиной раздалась трель милицейского свистка и топот бегущих ног. Я вскочил и припустил, как ошпаренный. Побежал я в школу, но уже не мстить Виталику, а чтобы спрятаться. Ещё напасть на милицию мне не хватало! На бегу я тихонько скулил, глаза заливали слёзы...Тем не менее моё тело продолжало выполнять программу... Ввалившись в школу, я первым делом вырубил охранника и помчался вверх по лестнице - к спортзалу. Уже взбежав на четвёртый этаж, я услышал снизу пыхтение и топот. Перегнувшись через перила, я увидел, что за мной бежит милиционер. Проклиная себя, я бросился вниз, ему навстречу.- Товарищ милиционер, бегите! Я не хочу вас бить! - выкрикнул я срывающимся голосом.- Ишь ты, добрый какой! - пропыхтел мой преследователь, не сбавляя хода.Мы встретились на площадке между этажами... Упитанный страж закона в голубой рубашке и высокой фуражке сразу попытался схватить меня волосатыми ручищами, но получил пинок в колено и мощный толчок, отбросивший его к стене. На потном лице милиционера отразились испуг и недоумение, а руки потянулись к поясу. На секунду он замешкался, явно выбирая - дубинка или всё-таки уже пистолет? А вот я не мешкал... На грозу преступности обрушился град ударов кулаками, ногами, а чуть позже и его собственной дубинкой. Шатающийся и залитый кровью, он всё-таки попытался вытащить пистолет из кобуры, но я перехватил его руку и ловко выкрутил за спину.- Вы поймите, я не хотел! Я себя не контролирую! - сквозь слёзы бормотал я, забирая пистолет и подводя свою жертву к лестнице. Он что-то прохрипел. Похоже, не поверил.- Это всё рыбка!!! - истошно выкрикнул я, точным пинком отправляя товарища милиционера катиться вниз по ступенькам.- Я не хотел! - ещё раз крикнул я ему вслед. - Не хотел...После этого я смутно всё помню... Спортивный зал... Смеющиеся лица кикбоксёров, не понявших сперва, зачем к ним явился известный на всю школу «дрыщ»... Потом смех пропал, а лица покрылись кровоподтёками... Тоненький плач тренера, ползущего к выходу со сломанной ногой... И Виталик, без сознания болтающийся на крюке для груши, подвешенный за трусы... Я раньше такое только в американском кино видал.Затем я долго бесцельно бродил по пустым коридорам с пистолетом в руке. Зашёл в кабинет литературы и уселся за учительский стол. Страха и слёз уже не было. Я устал, всё было пофиг...- Внимание! Вы окружены! - вдруг рявкнул металлический голос.Я подошёл к окну и осторожно выглянул. Вокруг школы стояло множество милицейских машин. Сновали люди в бронежилетах и с автоматами. Вдалеке завывали сирены - похоже, ехало подкрепление. Я разглядел говорившего. Мегафон держал высокий милиционер средних лет, усатый, с седыми волосами и суровым лицом. Настоящий генерал!- Отпустите заложников, бросьте оружие и выходите с поднятыми руками! Вам даётся час на размышление, после этого начнётся штурм!Я не целясь выстрелил в окно. Синяя мигалка на машине, за которой прятался генерал с рупором, взорвалась, обдав его градом колючих осколков. А сам генерал вдруг схватился за шею и упал на руки окружавших его милиционеров.«Надо же... - подумал я, - ещё и стрелять умею...»В тот же миг неведомая сила пригнула меня и швырнула на пол, а портрет Пушкина за моей спиной вдруг сорвался со стены и рухнул на пол. Прямо между глаз поэта зияла огромная дыра. Снайпер...Я по-пластунски переполз к другому окну, слегка раздвинул занавески и выглянул. В стане врага царила неразбериха. Милиционеры бегали туда-сюда. С улицы к школе подъехал зелёный грузовик, перегородив дорогу скорой, из него начали выпрыгивать ОМОНовцы. Вдали показался БТР и послышался шум приближающегося вертолёта...Снайпер снова заметил движение у окна, и снова лишь сверхспособности, полученные от рыбки, меня спасли.«И что теперь? - подумал я. - На мне убийство... Сейчас они пойдут на штурм... А сколько народа я при штурме положу?»Я приставил пистолет к виску. В тот же миг всё та же неведомая сила отдёрнула мою руку. Она надёжно хранила меня... Но я знаю, что делать. Я ведь нападаю на всех, кого увижу? Я встал и подошёл к зеркалу...

Ключевые слова: Золотая рыбка желание школа милиция авторская история

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