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Страшные Арты

Haruko Maeda - картины

Харуко Маэда создает очень замысловатые произведения искусства с высочайшей точностью, которые напоминают нам о традиционных методах и ловкости ювелиров. Художник сочетает органическое с неорганическим, красоту с отвратительным в диалектической игре, завершающейся идеальной трансформацией противоположностей Эроса и Танатоса. Маэда полностью занимается преодолением индивидуальных границ - уникальные судьбы переплетаются в социологических структурах и пространственно-временных рамках. Маэда также находит вдохновение в западной традиции рисования монархов, в которых она может экспериментировать со своей экзистенциальной эстетикой между жизнью и смертью.

Рисуя традиционные изображения монархов из истории искусства, Маэда развивает эту эстетику - черепа теперь восседают на скелетах регентов, одетых в великолепно украшенные одежды. Костяные тела растворяют peu peu в море нежных растений. Сама художница описывает быстротечность как часть бесконечного процесса метаморфозы - она культивирует азиатские религиозные верования, которые рассматривают рождение и смерть как часть большого цикла жизни и постоянных изменений.

Haruko Maeda - картины

Haruko Maeda - картины

Haruko Maeda - картины

Haruko Maeda - картины

Haruko Maeda - картины

Haruko Maeda - картины

Haruko Maeda - картины

Haruko Maeda - картины

Haruko Maeda - картины

Haruko Maeda - картины

Haruko Maeda - картины

Автор - Karinalin.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:21
Сегодня, 01:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 38Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Haruko Maeda художник живопись графика скелеты арты

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Комментарии

#1 написал: Spirit Forester
Сегодня, 02:17
0
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Какие они все красивые scream
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