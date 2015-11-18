Haruko Maeda - картины

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 38 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 01:21 by

Харуко Маэда создает очень замысловатые произведения искусства с высочайшей точностью, которые напоминают нам о традиционных методах и ловкости ювелиров. Художник сочетает органическое с неорганическим, красоту с отвратительным в диалектической игре, завершающейся идеальной трансформацией противоположностей Эроса и Танатоса. Маэда полностью занимается преодолением индивидуальных границ - уникальные судьбы переплетаются в социологических структурах и пространственно-временных рамках. Маэда также находит вдохновение в западной традиции рисования монархов, в которых она может экспериментировать со своей экзистенциальной эстетикой между жизнью и смертью.Рисуя традиционные изображения монархов из истории искусства, Маэда развивает эту эстетику - черепа теперь восседают на скелетах регентов, одетых в великолепно украшенные одежды. Костяные тела растворяют peu peu в море нежных растений. Сама художница описывает быстротечность как часть бесконечного процесса метаморфозы - она культивирует азиатские религиозные верования, которые рассматривают рождение и смерть как часть большого цикла жизни и постоянных изменений.Автор - Karinalin.

Ключевые слова: Haruko Maeda художник живопись графика скелеты арты

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