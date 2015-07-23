Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками

Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастикамиБританский кулинар и художница Аннабель де Веттен (Annabel de Vetten), известная как Аннабель Лектер — потрясающий мастер своего дела… и любительница ужастиков. Вдохновляясь любимыми фильмами, она создаёт шокирующие кондитерские изделия, которые источают аппетитные ароматы шоколада, ванили, корицы и бисквита.
На Хэллоуин её произведения кулинарного искусства наверняка пользуются большим успехом!
Автор - Аннабель де Веттен (Annabel de Vetten).
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:16
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 13:16 by Сделано_в_СССРПросмотров: 71Комментарии: 4
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