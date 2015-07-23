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Страшные Арты

Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками

Британский кулинар и художница Аннабель де Веттен (Annabel de Vetten), известная как Аннабель Лектер — потрясающий мастер своего дела… и любительница ужастиков. Вдохновляясь любимыми фильмами, она создаёт шокирующие кондитерские изделия, которые источают аппетитные ароматы шоколада, ванили, корицы и бисквита.

На Хэллоуин её произведения кулинарного искусства наверняка пользуются большим успехом!

Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками
Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками

Автор - Аннабель де Веттен (Annabel de Vetten).
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:16
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 13:16 by Сделано_в_СССРПросмотров: 71Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Аннабель де Веттен (Annabel de Vetten) торты ужасы кулинария художники

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 13:19
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (1575|0)
Публикаций: 164
Комментариев: 2 055
Гробик возьму. И тот, что с птичьими черепушками))
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 13:25
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2244|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 706
Я бы не стала это пробовать, но мастерство налицо и на лицо)) многие сериалы узнала +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#3 написал: Летяга
Сегодня, 17:01
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 758
Комментариев: 8 553
Цитата: Estellan
Гробик возьму. И тот, что с птичьими черепушками))

А я со щупальцем осьминога. И можно с мечом.
Сделано классно, но аппетита не вызывают))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#4 написал: Шерри
Сегодня, 23:50
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 411
Страшная красота++
Но вот детскую тематику никогда не одобряла, в таких экспериментах.
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
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