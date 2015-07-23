Торты от Аннабель Лектер, вдохновлённые ужастиками

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:16

Причина: Изменен раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 71 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 13:16 by

Британский кулинар и художница Аннабель де Веттен (Annabel de Vetten), известная как Аннабель Лектер — потрясающий мастер своего дела… и любительница ужастиков. Вдохновляясь любимыми фильмами, она создаёт шокирующие кондитерские изделия, которые источают аппетитные ароматы шоколада, ванили, корицы и бисквита.На Хэллоуин её произведения кулинарного искусства наверняка пользуются большим успехом!Автор - Аннабель де Веттен (Annabel de Vetten).

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