Самые страшные куклы

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:36

Сделано_в_СССР Просмотров: 78 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 10:36 by

Куклы известны с давних пор, в такие игрушки играли и продолжают играть все девочки. Куклы бывают из разных материалов, разного вида, но не всегда куклы приносят детям радость. Существует множество мифов и страшных историй, связанных с этой игрушкой, снято множество фильмов, в которых куклы оживают и творят жуткие вещи. Некоторые куклы стали известными на весь мир, и истории о них рассказывают десятилетиями и веками.Кукла АннабельКукла Аннабель стала известной благодаря фильму "Заклятие", но не все знают, что она существовала на самом деле, но имела другой вид. В фильме было много выдумок, но и много общего с реальными событиями, которые происходили в 1970 году. Настоящая кукла выглядела совсем не так, как Аннабель из фильма, настоящая Аннабель была обычной тряпичной куклой. Ее приобрела некая женщина и подарила своей взрослой дочери Донне, которая жила отдельно со своей подругой Энджи. Донна решила разместить куклу Аннабель на своей кровати, и в скором времени она стала замечать странные вещи. Донна, каждое утро застилая кровать, сажала куклу ровно, но когда они с Энджи возвращались, она уже сидела в другой позе. Сначала девушки не придавали этому значения, но позже кукла стала появляться в других комнатах, как она меняла свое местоположение, оставалось загадкой. Позже рядом с куклой стали появляться записки, написанные кривым, похожим на детский, почерком. Девушки решили, что в их квартиру кто-то забирается в их отсутствие и так шутит, но никакие методы защиты от незваного гостя не помогли, стало понятно, что куклу передвигает какая-то сила.Донна и Энджи еще больше испугались, когда обнаружили на кукле капли крови, не зная, что делать с ней, они обратились к женщине с медиумическими способностями. Эта женщина рассказала, что раньше в этих местах жила девочка Аннабель, семилетней возраста, но она умерла, а ее дух хотел обратить на себя внимание и вселиться в куклу. Девушки назвали куклу в честь этой девочки и оставили у себя, но позже начали происходить еще более страшные вещи, пострадал их друг. После этого они обратились к специалистам по паранормальным явлениям Уореннам. Они сообщили, что в кукле живет злой дух, и никакой девочки Аннабель не было. Куклу они забрали, и поместили в застекленную витрину, с надписью "Не открывать".Кукла ОкикуОкику - это кукла из Японии, в которую вселился дух умершей девочки. Ее особенность в том, что у нее растут волосы. Легенда гласит, что куклу купил мальчик в 1908 году и подарил двухлетней сестренке, которая спустя год умерла. Родители оставили куклу Окику и молились перед ней, а позже стали замечать, что у нее растут волосы, они приняли это за знак, что дух девочки поселился в кукле. Позже семья уехала, а куклу они передали в монастырь, и она находиться там до сих пор. Волосы ей стригли, но они вновь отрастают.Кукла РобертВ 1906 году один мужчина, которой разбирался в магии, работал на одну семью, Отто. Они чем-то насолили мужчине, и тот подарил их сыну Роберту куклу - мальчика в костюме моряка. Роберту игрушка очень понравилась, он назвал ее в честь себя и всегда носил с собой. Родители часто замечали, что их сын в комнате разговаривает якобы с куклой, но они были уверены, что мальчик сам отвечает за куклу. При этом сын убеждал их, что его кукла умеет разговаривать, хотя в ней не было никаких механизмов. Позже кукла стала перемещаться по комнатам, сыну стали снится кошмары, родители стали понимать, что с ней что-то не так, но кукла оставалась там, пока мальчик не вырос. Потом игрушку Роберта оставили на чердаке, семья со временем переехала, а новые жильцы обнаружили куклу и подарили своей дочери.Девочка стала говорить родителям, что кукла издевается над ней и хочет убить. Игрушкой заинтересовались специалисты по паранормальным явлениям. Куклу Роберт поместили в стеклянную витрину в музее, там она находится и до сегодняшнего дня.Кукла МэндиЭту куклу одна женщина подарила музею в 1991 году, потому что не могла дальше держать ее в своем доме. Кукле почти 100 лет, и женщина утверждала, что по ночами слышала плач ребенка, а когда вставала, то видела куклу возле открытого окна, хотя она утверждает, что не оставляла его открытым. После того, как кукла была отдана в музей, женщина больше не замечала таких странностей.Автор: Assantel.

Ключевые слова: Игрушки жуткие вещи дух девочки музей кукла

Другие, подобные истории: