Японские художники: Ayami Kojima

Японские художники: Ayami KojimaAyami Kojima - японская художница-самоучка, известная своими работами к сериалу Castlevania игровой компании Konami (к слову, она никак не связана с однофамильцем, создателем Metal Gear Хидео Коджима из той же Konami). Перед ней поставили задачу кардинально улучшить и обновить дизайн серии в Castlevania: Symphony Of The Night. До этого художница уже была прославилась в Японии оформлением сборника самурайских новелл Михо Мидзуно, и даже попала в серию Japanese Color Kingdom book в качестве обладательницы уникальной техники рисования. Помимо прочего, создавала артбуки для известного аниме Trinity Blood, игры для Wii Samurai Warriors 3.
Её ангелоподбные персонажи были выполнены в бисёнэн стиле - персонаж, попадающий под определение бисёнэна, как правило, молод, женственно красив, и не обладает выраженной мускулатурой. Несмотря на явное влияние на ее стиль классического модерна, Аями разработала свою технику рисования. Для интересующихся техникой - Аями рисует эскиз карандашом, затем делает растушевку и размывку разбавленным акрилом. Объемные элементы она делает с помощью моделирующей пасты и мастихина, в необходимых местах размывая пасту водой и размазывая ее пальцем. И в финальной стадии работы довешивает свой шедевр металлическими красками.
Автор статьи - dalaukar.
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Сегодня, 02:09 by LynxПросмотров: 21Комментарии: 0
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