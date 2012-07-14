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Страшные Арты

Kentaro Yoshida

Кентаро Йошида родился и вырос в Японии, переехал в Австралию, когда ему было 18 лет. Через десять лет он стал иллюстратором/ художником. В настоящее время проживает в Мэнли — прибрежный пригород северного Сиднея.

Увлечен традиционным и цифровым методом рисования. Работал с различными международными брендами. Среди его клиентов: ASOS, Billabong, Blink-182, Converse, Fanta, Flatbush Zombies, Hurley, PIXIES, Universal Music и другие.

Кентаро также специализируется на ручной живописи: от крупномасштабной внешней росписи до детальной живописи на хрупкой акварельной бумаге.

Kentaro Yoshida
Kentaro Yoshida
Kentaro Yoshida
Kentaro Yoshida
Kentaro Yoshida
Kentaro Yoshida
Kentaro Yoshida
Kentaro Yoshida
Kentaro Yoshida
Kentaro Yoshida

Автор - Кентаро Йошида.
Источник № 1.
Источник № 2.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:56
Вчера, 21:08 by HelldogПросмотров: 43Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Kentaro Yoshida художник арты скелеты

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 21:09
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (680|0)
Публикаций: 253
Комментариев: 2 122
От меня плюс за статью, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: Летяга
Вчера, 21:23
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (9910|-4)
Публикаций: 535
Комментариев: 7 361
Хи-хи-и, комариная смерть crazy
Сразу вспомнила старый анекдот: "Мужик, расслабься! Я к канарейке!"
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:15
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1721|0)
Публикаций: 739
Комментариев: 6 966
Первый рисунок мне больше остальных понравился, прикольный танец скелетов. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                     
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