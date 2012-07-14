Kentaro Yoshida

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:56

Helldog Просмотров: 43 Комментарии: 3 +3 Вчера, 21:08 by

Кентаро Йошида родился и вырос в Японии, переехал в Австралию, когда ему было 18 лет. Через десять лет он стал иллюстратором/ художником. В настоящее время проживает в Мэнли — прибрежный пригород северного Сиднея.Увлечен традиционным и цифровым методом рисования. Работал с различными международными брендами. Среди его клиентов: ASOS, Billabong, Blink-182, Converse, Fanta, Flatbush Zombies, Hurley, PIXIES, Universal Music и другие.Кентаро также специализируется на ручной живописи: от крупномасштабной внешней росписи до детальной живописи на хрупкой акварельной бумаге.Автор - Кентаро Йошида.

Ключевые слова: Kentaro Yoshida художник арты скелеты

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