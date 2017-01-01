Мистические загадки в живописи

Мистические загадки в живописиО мистической связи человека и его портрета знали с древних времён.
Одна из первых заповедей Бога иудеям, переданная через Моисея, гласит:
"Не делай... никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли".
Этот запрет иудеи соблюдали столетиями, делая исключение лишь для животных.
Ислам также запрещает рисовать портреты. Существовал подобный запрет и в ряде первобытных культур. Люди, интересующиеся живописью, подметили целый ряд случаев, когда внезапно погибали те, кого изображали на своих полотнах великие художники прошлых веков назад и в наше время. Примеры? Пожалуйста.
Одной из самых известных «проклятых» полотен является «Плачущий мальчик» — репродукция картины испанского художника Джованни Браголина. История создания её такова: художник хотел написать портрет плачущего ребёнка и в качестве натурщика взял своего маленького сына. Но, поскольку малыш не мог плакать на заказ, то отец специально доводил его до слёз, зажигая перед его лицом спички.
Художник знал, что его сын панически боялся огня, но искусство было ему дороже, чем нервы собственного ребёнка, и он продолжал над ним издеваться. Однажды доведённый до истерики малыш не выдержал и крикнул, обливаясь слезами: «Гори ты сам!» Это проклятие не замедлило сбыться — через две недели от пневмонии умер мальчик, а вскоре заживо сгорел в собственном доме и его отец… Это предыстория. Свою зловещую славу картина, точнее — её репродукция, обрела в 1985 году, в Англии. Произошло это благодаря серии странных совпадений — в Северной Англии одно за другим начали происходить возгорания жилых домов. Были человеческие жертвы. Некоторые пострадавшие упоминали, что из всего имущества чудесным образом уцелела только дешёвая репродукция с изображением плачущего ребёнка. И таких сообщений становилось всё больше, пока, наконец, один из пожарных инспекторов во всеуслышание не заявил, что во всех без исключения сгоревших домах был найден нетронутым «Плачущий мальчик». Тут же газеты захлестнула волна писем, где сообщалось о различных несчастных случаях, смертях и пожарах, которые происходили после того, как хозяева покупали эту картину. Разумеется, «Плачущий мальчик» тут же стал считаться проклятым, всплыла история его создания, обросла слухами и выдумками… В итоге одна из газет опубликовала официальное заявление о том, что все, у кого есть эта репродукция, должны немедленно от неё избавиться, и властями впредь запрещено приобретать и держать её дома. До сих пор «Плачущего мальчика» преследует дурная слава, особенно в Северной Англии. Кстати, оригинал до сих пор не найден. Правда, некоторые сомневающиеся (особенно у нас в России) намеренно вешали у себя на стену этот портрет, и вроде бы никто не сгорел. Но всё же желающих проверить легенду на практике очень немного. Другим известным «огненным шедевром» считаются «Водяные лилии» импрессиониста Моне. Первым от неё пострадал сам художник — его мастерская едва не сгорела по непонятным причинам.
Затем погорели новые владельцы «Водяных лилий» — кабаре на Монмартре, дом одного французского мецената и даже Нью-Йоркский музей современных искусств. В настоящее время картина находится в музее Мормотон, во Франции, и своих «пожароопасных» свойств не проявляет. Пока. Другая, менее известная и внешне ничем не примечательная картина-«поджигатель» висит в Королевском музее Эдинбурга. Это портрет пожилого мужчины с вытянутой рукой. По поверью, иногда пальцы на руке написанного маслом старика начинают шевелиться. И тот, кто увидел это необычное явление, обязательно примет смерть от огня в самое ближайшее время. Две известных жертвы портрета — лорд Сеймур и капитан дальнего плавания Бэлфаст. Оба они утверждали, что видели, как старик шевелил пальцами, и оба впоследствии погибли в огне. Суеверные горожане даже требовали от директора музея убрать опасную картину от греха подальше, но тот, разумеется, не согласился — именно этот невзрачный и не имеющий особой ценности портрет и привлекает большинство посетителей. Знаменитая «Джоконда» Леонардо да Винчи не только восхищает, но и пугает людей. Помимо предположений, вымыслов, легенд о самой работе и об улыбке Моны Лизы, существует теория, будто бы этот самый известный портрет в мире крайне отрицательно воздействует на созерцающего. Например, официально зарегистрировано более сотни случаев, когда посетители, долго лицезревшие картину, теряли сознание.
Самый известный случай произошел с французским писателем Стендалем, который во время любования шедевром упал в обморок. Известно, что сама Мона Лиза, позировавшая художнику, умерла молодой, в возрасте 28 лет. А сам великий мастер Леонардо ни над одним своим творением не работал так долго и тщательно, как над «Джокондой». Шесть лет — до самой своей смерти Леонардо переписывал и правил картину, но так до конца и не добился того, чего хотел. Картина Веласкеса «Венера с зеркалом» тоже пользовалась заслуженно дурной славой. Все, кто покупал её, либо разорялись, либо погибали насильственной смертью. Даже музеи не очень хотели включать её в основную композицию, и картина постоянно меняла «прописку». Дело кончилось тем, что однажды на полотно набросилась сумасшедшая посетительница и изрезала его ножом.
Другой «проклятой» картиной, которая широко известна, считается работа калифорнийского художника-сюрреалиста «Hands Resist Him» («Руки сопротивляются ему») Билла Стоунхема. Художник написал ее в1972 году с фотографии, на которой он со своей младшей сестрой стоит перед родным домом. На картине мальчик с неясными чертами лица и кукла в рост живой девочки застыли перед стеклянной дверью, к которой изнутри прижаты маленькие ручки детей. С этой картиной связано много жутких историй. Началось всё с того, что первый искусствовед, который увидел и оценил произведение, скоропостижно скончался.
Потом картину приобрёл американский актёр, который тоже недолго зажился. После его смерти работа ненадолго исчезла, но потом её случайно нашли на помойке. Семья, которая подобрала кошмарный шедевр, додумалась повесить его в детской. В итоге маленькая дочка стала каждую ночь прибегать в спальню родителей и кричать, что дети на картине дерутся и меняют местоположение. Отец установил в комнате камеру, реагирующую на движение, и за ночь она срабатывала несколько раз. Разумеется, семья поспешила избавиться от такого подарка судьбы, и вскоре Hands Resist Him выставили на интернет-аукцион. И тут на адрес организаторов посыпались многочисленные письма с жалобами на то, что при просмотре картины людям становилось плохо, а у некоторых даже случались сердечные приступы. Купил её владелец частной картинной галереи, и теперь уже на его адрес стали приходить жалобы. К нему даже обратились два американских экзорциста с предложениями своих услуг. А экстрасенсы, видевшие картину, в один голос утверждают, что от неё исходит зло. Фото – прототип картины «Руки сопротивляются ему»:
А вот картина того же автора, только много лет спустя:
Есть несколько шедевров русской живописи, которые тоже имеют печальные истории. Например, всем известная ещё со школы картина «Тройка» Перова. На этой трогательной и грустной картине изображены три крестьянских ребёнка из бедных семей, которые тянут тяжелую ношу, впрягшись в неё на манер упряжных коней. В центре идёт светловолосый маленький мальчик. Перов искал ребёнка для картины, пока не встретил женщину с сыном 12-ти лет по имени Вася, которые шли через Москву на богомолье.
Вася оставался единственным утешением матери, которая похоронила мужа и других детей. Она сначала не хотела, чтобы её сын позировал живописцу, но потом согласилась. Однако вскоре после завершения картины мальчик умер… Известно, что после смерти сына бедная женщина приходила к Перову, умоляя продать ей портрет её любимого ребёнка, но картина уже висела в Третьяковской галерее. Правда, Перов отозвался на горе матери и специально для неё написал портрет Васи отдельно. У одного из самых ярких и неординарных гениев русской живописи, Михаила Врубеля, есть работы, с которыми также связаны личные трагедии самого художника. Так, портрет его обожаемого сына Саввы, был написан им незадолго до смерти ребёнка. Причём мальчик заболел неожиданно и умер скоропостижно. А «Демон поверженный» оказал пагубное влияние на психику и здоровье самого Врубеля.
Во времена Пушкина портрет Марии Лопухиной был одной из главных «страшилок». Девушка прожила жизнь короткую и несчастливую, а после написания портрета умерла от чахотки. Её отец Иван Лопухин был известным мистиком и магистром масонской ложи. Потому и поползли слухи, что-де ему удалось заманить дух умершей дочери в этот портрет. И что если молодые девушки взглянут на картину, то вскорости умрут. По версии салонных сплетниц, портрет Марии погубил не меньше десяти дворянок на выданье…
Конец слухам положил меценат Третьяков, который в 1880 году купил портрет для своей галереи. Большой смертности среди посетительниц оной замечено не было. Разговоры и утихли. Но осадок остался. Десятки людей, так или иначе входивших в контакт с картиной Эдварда Мунка «Крик», стоимость которой эксперты оценивают в 70 миллионов долларов, подвергались действию злого рока: заболевали, ссорились с близкими, впадали в тяжёлую депрессию или вообще внезапно умирали. Все это создало картине недобрую славу, так что посетители музея с опаской поглядывали на неё, вспоминая ужасные истории, которые про шедевр рассказывали.
Однажды музейный служащий нечаянно уронил картину. Через какое-то время у него начались страшные головные боли. Надо сказать, что до этого случая он понятия не имел, что такое головная боль. Припадки мигрени становились всё чаще и острее, и закончилось дело тем, что бедняга покончил с собой. В другой раз рабочий музея выронил картину, когда её перевешивали с одной стены на другую. Неделю спустя он попал в кошмарную автомобильную аварию, в результате которой у него оказались сломанными ноги, руки, несколько рёбер, он получил трещину таза и сильнейшее сотрясение мозга. Один из посетителей музея пытался потрогать картину пальцем. Через несколько дней у него дома начался пожар, в котором этот человек сгорел заживо. Жизнь самого Эдварда Мунка, родившегося в 1863 году, представляла собой череду нескончаемых трагедий и потрясений. Болезни, смерть родных, сумасшествие. Его мать умерла от туберкулёза, когда ребёнку было 5 лет. Через 9 лет от тяжёлой болезни скончалась любимая сестра Эдварда Софья. Затем умер брат Андреас, а его младшей сестре врачи поставили диагноз «шизофрения». В начале 90-х годов Мунк пережил тяжёлый нервный срыв и длительное время проходил лечение электрошоком. Он никогда не женился, потому что мысль о сексе приводила его в ужас. Умер в возрасте 81 года, оставив в дар городу Осло огромное творческое наследие: 1200 картин, 4500 эскизов и 18 тысяч графических работ. Но вершиной его творчества остается, конечно, «Крик». Голландский художник Питер Брейгель-старший писал «Поклонение волхвов» два года. Деву Марию он «срисовал» со своей двоюродной сестры. Та была женщиной бесплодной, за что и получала постоянные тумаки от мужа. Именно она, как судачили простые средневековые нидерландцы, «заразила» картину. Четыре раза «Волхвов» покупали частные коллекционеры. И каждый раз повторялась одна и та же история: в семье по 10-12 лет не рождались дети…
Наконец в 1637 году картину купил архитектор Якоб ван Кампен. У него к тому времени уже были трое детей, так что проклятие его не особо пугало.
Следующая картина скромно висит без рамы в одном из магазинов Винницы. «Женщина дождя» – самая дорогая из всех работ: стоит 500 долларов. Как утверждают продавцы, картину уже трижды покупали, а потом возвращали. Клиенты объясняют, что она им снится. А кто-то даже говорит, будто знает эту даму, но откуда – не помнит. И все, кто хоть раз заглянул в её белые глаза, навсегда запоминают ощущение дождливого дня, тишины, тревоги и страха.
Откуда взялась необычная картина, рассказала её автор – винницкая художница Светлана Телец. «В 1996 году я оканчивала Одесский художественный университет им. Грекова, – вспоминает Светлана. – И за полгода до рождения «Женщины» мне всё время казалось, что за мной постоянно кто-то наблюдает. Я отгоняла от себя такие мысли, а потом в один из дней, кстати, совсем не дождливый, сидела перед чистым холстом и думала, что нарисовать. И вдруг чётко увидела контуры женщины, её лицо, цвета, оттенки. В одно мгновение заметила все детали образа. Основное написала быстро – часов за пять управилась. Казалось, моей рукой кто-то водил. А потом ещё месяц дорисовывала». Приехав в Винницу, Светлана выставила картину в местном художественном салоне. К ней то и дело подходили ценители искусства и делились такими же мыслями, какие возникали у неё самой во время работы. «Было интересно наблюдать, – говорит художница, – насколько тонко вещь может материализовать мысль и внушить её другим людям». Несколько лет назад появилась первая покупательница. Одинокая бизнесменша долго ходила по залам, присматривалась. Купив «Женщину», повесила её у себя в спальне. Через две недели в квартире Светланы раздался ночной звонок: «Пожалуйста, заберите её. Я не могу спать. Такое впечатление, что в квартире, кроме меня, кто-то есть. Я её даже со стены сняла, за шкаф спрятала, а всё равно не могу». Потом появился второй покупатель. Потом картину купил молодой мужчина. И тоже не выдержал долго. Сам принес её художнице. И даже деньги назад не взял.
- Она мне снится, – жаловался он. – Вот каждую ночь появляется и тенью вокруг меня ходит. Я с ума сходить начинаю. Боюсь этой картины! Третий покупатель, узнав о дурной славе «Женщины», лишь отмахнулся. Даже сказал, что лицо зловещей дамы ему кажется милым. И с ним она наверняка уживется. Не ужилась.
- Я сначала не замечал, какие у неё белые глаза, – вспоминал он. – А потом они начали появляться всюду. Головные боли начались, беспричинные волнения. А оно мне надо?!
Так «Женщина дождя» снова вернулась к художнице. По городу же понеслась молва, что картина эта проклята. За одну ночь может свести с ума. Художница уже и сама не рада, что написала такую жуть.
Рембрандт, один из величайших мастеров кисти. Пережил двух жён и всех детей. Саския знакома всем по "Флоре" и другим бессмертным картинам. Умерла спустя 8 лет после свадьбы. Рембрандт много рисовал и детей. Трое умерли в младенчестве. Четвёртый - Титус - дожил лишь до 27 лет. Вторая жена - Хендрике Стоффельдс. Излюбленная модель, запечатленная на многих картинах Рембрандта. Тоже быстро умерла.
Модильяни... На самые громкие полотна мастера вдохновила его студентка Жанна Эбютьен. Через три года выбросилась из окна и разбилась насмерть.
Примерно та же история произошла с великим фламандским живописцем Рубенсом. Его постоянной моделью была первая жена - красавица Изабелла. Часто писал он и свою дочь. Изабелла умерла, не дожив до тридцати пяти лет, дочь скончалась в двенадцатилетнем возрасте.
Многие натурщицы Серова умирали вскоре после сеансов позирования. Наиболее загадочной была смерть модели, изображенной на известном полотне "Девушка, освещённая солнцем" (в народе её называют "Девушка с персиками").
Буквально за месяц сгорела от внезапно начавшейся чахотки единственная любовь Константина Сомова, позировавшая ему для картины "Дама в голубом".
Врубель написал портрет своего маленького сына, родившегося с заячьей губой (от последней жены - известной певицы Забелы-Врубель), причём живописец изобразил своего отпрыска, даже не пытаясь скрыть врождённое уродство. После завершения работы над портретом мальчик скончался. Вскоре, не сумев пережить трагедии, умер и сам Врубель.
Долгие месяцы мучался над своей картиной "Иван Грозный убивает своего сына Ивана..." и великий Илья Репин. На ранней стадии написания полотна художник признавался, что убирал холст с глаз долой. Репину в разное время позировало несколько натурщиков. До нас дошли этюды головы царевича, в которых узнаются художник В. К. Менк и знаменитый прозаик Всеволод Гаршин, который вскоре после позирования бросился в пролёт лестницы и разбился насмерть. Правда, Гаршин был душевнобольным человеком, недуг которого время от времени обострялся. И всё же...
Сначала картина Репина, законченная в 1885 году, была показана в мастерской друзьям художника: Крамскому, Шишкину, Брюллову. Полотно произвело на них ошеломляющее и гнетущее впечатление.
Затем "Иван Грозный" был представлен на официальной выставке в Петербурге, и реакция широкой публики мало отличалась от реакции друзей художника. Реализм, граничащий с натурализмом, испугал многих зрителей. Президент Академии художеств, Великий князь Владимир Александрович, сказал жене перед посещением выставки: "Не пугайтесь, подготовьтесь, сейчас вы увидите эту страшную картину".
В Москве демонстрация полотна поначалу была запрещена императором Александром III. И лишь через некоторое время запрет был снят с оговорками о нежелательности показа картины женщинам и детям.
Кстати, портреты хирурга Пирогова и композитора Мусоргского Репин закончил буквально за день до их кончины.
Столыпина застрелили на следующий день после окончания работы над его портретом.
Преждевременная смерть постигла еще минимум восемь моделей художника.
Выборку подготовила Восьмая тень.
Источник один.
Источник два.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:04
Причина: Стилистика авторов сохранена
Сегодня, 06:04 by Восьмая теньПросмотров: 65Комментарии: 0
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