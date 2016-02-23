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Страшные Арты / Стихи

Живая

Живая

Пусть слова затвердеют и станут черны как смоль. Я копила любовь, и ее накопилось - ноль. Я не знаю, как это случилось и чья вина, я копила людей и осталась совсем одна. Собирала цветы - они сохли в моих руках, зажигала огни, но в итоге ползла впотьмах. Я лечила зверей, а они умирали все. Я боялась, что яд мой однажды найдут в росе, и его будут пить, и пройдет по нему весь мир, и тогда шар земной станет немощен, пуст и сир. На него глянет бог, а увидит одну меня, и тогда он признает, что я не его дитя. Потому я сказала, что проклята силой зла, и собрался народ, и спалили меня дотла.

Но случилось несчастье, на прах мой упала тень. Я зачем-то проснулась

живая
на третий
день.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 15:46
Вчера, 15:46 by MenschenfeindПросмотров: 93Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: Ведьма цветы люди костер живая авторский арт авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 16:07
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2552|0)
Публикаций: 259
Комментариев: 1 573
Арт прекрасен! Тонкие линии, передача эмоций... Стихотворение не менее прекрасно - лаконично, трогает за живое. Особо - концовка.
Плюс!
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#2 написал: kusi
Вчера, 16:21
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (1901|0)
Публикаций: 331
Комментариев: 6 393
Слов нет! Потрясающая работа!!!От меня океанический плюс)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#3 написал: Шарлотта Корде
Вчера, 16:41
+1
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Одобрямс! Хороший рисунок и стих!
Зарегистрирован: 23.04.2014
#4 написал: Estellan
Вчера, 17:13
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (381|0)
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Очень нравится как переданы чувства стихотворения в арте... Восхитительное сочетание.)
Единственное, после сканирования ее бы чуть-чуть затемнить. Но это мои личные тараканы.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#5 написал: Tigger power
Вчера, 19:26
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Ой как сильно! Плюс
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#6 написал: Калина74
Вчера, 20:00
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И стих прекрасен, и автор - прекрасна. Спасибо, Камила...
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