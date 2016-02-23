Живая

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 15:46

Menschenfeind Просмотров: 93 Комментарии: 6 +6 Вчера, 15:46 by

Пусть слова затвердеют и станут черны как смоль. Я копила любовь, и ее накопилось - ноль. Я не знаю, как это случилось и чья вина, я копила людей и осталась совсем одна. Собирала цветы - они сохли в моих руках, зажигала огни, но в итоге ползла впотьмах. Я лечила зверей, а они умирали все. Я боялась, что яд мой однажды найдут в росе, и его будут пить, и пройдет по нему весь мир, и тогда шар земной станет немощен, пуст и сир. На него глянет бог, а увидит одну меня, и тогда он признает, что я не его дитя. Потому я сказала, что проклята силой зла, и собрался народ, и спалили меня дотла.Но случилось несчастье, на прах мой упала тень. Я зачем-то проснуласьживаяна третийдень.

Ключевые слова: Ведьма цветы люди костер живая авторский арт авторский стих

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