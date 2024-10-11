Твой Бог

Новость отредактировал Летяга - 11-10-2024, 08:17

Причина: Стилистика автора сохранена

Phantom666 Просмотров: 243 Комментарии: 0 0 11-10-2024, 08:17 by

За давно немытым столом сидит полноватый парень. Весь его приземлённый внешний вид говорит о том, что он — обычный школьник, предпочитающий сидеть за компом и играть, нежели заниматься уроками. Его нестираная майка пропитана пятнами от соуса. Шорты, в которых он проводит свой досуг, выглядят не столь же впечатляюще. На ногах едкий запах испускают серые гольфы. Ему настолько всё равно, что в очередной раз ему лень встать, дабы привести своё рабочее место в порядок. На заляпанном столе, среди кучи каких-то бумажек, стоят банки от пива, в уголке лежит почти пустая пачка сухарей. Пепельница воняет сигаретным смрадом, впрочем, как и вся комната. Скромная же комнатушка выглядит не чище стола, за которым сидит парень. На блёклой стене расположен постер голой девицы, окошко занавешено старым тюлем, которое делало погружённую в ночь обстановку ещё мрачнее. Лишь пыльный светильник создавал маленький островок света в этой кромешной тьме. Но казалось, что парня ничего не заботило, кроме экрана компьютера. Его жизнь была такой монотонной и однообразной, что ему ничего не оставалось, кроме как смолить сигарету за сигаретой, проходя очередную катку в игре.11010000 10100011 11010000 10110111 11010001 10000000 11010000 10111000 100000 11010000 10111000 11010001 10000001 11010001 10000010 11010000 10111000 11010000 10111101 11010001 10000011 101110С причмокиванием парень допил очередную пивную банку, после чего небрежно кинул её на пол у стола. В какой-то момент он вдруг прищурился, хоть сначала и не понял, что вызвало эту реакцию. То был запах. Сквозь аромат пива и вонь сигарет стало просачиваться что-то ещё, вызвавшее у парня недоумение. Едкая, гнилостная вонь заполнила комнату. Неужели он так долго не принимал душ? Как много часов он провёл здесь? Дней? Неделей? Размышляя над временем, парень не сразу заметил таракана перед собой. Мерзкое насекомое неспешно бродило по грязному столу. Парень машинально дёрнулся, резким движением убив мелкое существо рукой и с отвращением вытерев руку об шорты.- Чёрт, только этого не хватало... И откуда оно здесь только взялось?Но закончить эту мысль ему не дали. Под ногами ни с того ни с сего вдруг появилось ещё несколько шелестящих вредителей, от вида которых парня передёрнуло. Неужели его обиталище настолько простояло, что его решили облюбовать любители антисанитарии? Он не стал долго мыслить, решив поскорее покинуть свою некогда безмятежную обитель. Но дверь не поддавалась, как бы тот ни старался. Парень в ужасе пытался открыть заевшую дверь, но лишь напрочь оторвал у неё ручку. Из щели, в которой когда-то находилась ручка, вдруг потекла вязкая, воняющая ржавчина, начавшая просачиваться в комнату. Кажется, что со стенами тоже начали происходить странные метаморфозы. Старые обои начали большими лоскутами отклеиваться от стен и падать на пол, а сами стены покрылись многочисленными отверстиями, из которых начал вытекать гной вперемешку с тараканами и мокрицами. От этого зрелища желудок парня скрутило, и содержимое вырвалось наружу, измазав и без того грязную майку. Он оказался в безвыходном положении.- Я что, перебухал так, что глюки видятся?? Этого просто не может быть!Вскоре дышать было почти невозможно из-за омерзительного сочетания запахов гноя с мочой, а комната постепенно заполнилась вязкой жижей вплоть до голеней парня. Он лишь мог с ужасом наблюдать, как его некогда обычная комната постепенно превращалась в отвратительно воняющую массу из насекомых и выделений. Он забился в дальний угол и вжался в стену, думая, что настал его конец. Но, чудо, сквозь сочащийся с потолка и стен гной парень увидел открытый дверной проём, зияющий ярким светом. Недолго думая, он сделал рывок вперед и захлопнул за собой дверь.11010000 10011110 11010001 10000001 11010000 10110010 11010000 10111110 11010000 10110001 11010000 10111110 11010000 10110100 11010000 10111000 100000 11010001 10000000 11010000 10110000 11010000 10110111 11010001 10000011 11010000 10111100 101110Ещё какое-то время парень пытался прийти в себя, с трудом осознавая произошедшее. Несмотря на сопли в носу и запах пота, тот наконец-то нашёл в себе силы обернуться. Он оказался на улице. Если точнее, то место это больше напоминало подножие моста, так как бетонное образование закрывало собой дневное небо. Стены были изрисованы граффити, участок был огорожен забором, на асфальте лежали битые бутылки, шприцы и прочие атрибуты подобных мест. Поняв, что вопросы в данной ситуации излишни, парень начал оглядываться в поисках выхода. Выхода он не нашёл, но зато за углом был длинный коридор, весь изрисованный граффити. Не найдя альтернатив, парень сделал шаг туда.11010000 10011110 11010000 10110001 11010001 10000000 11010000 10110101 11010001 10000010 11010000 10111000 100000 11010001 10000001 11010000 10110010 11010000 10111110 11010000 10110001 11010000 10111110 11010000 10110100 11010001 10000011 101110Чем дальше шёл парень, тем темнее и холоднее становилось вокруг. Вдруг он вспомнил, что в кармане у него осталась зажигалка, поэтому он вытащил её и зажёг. Крик застрял у него в горле, когда свет от огонька осветил коридор. То был уже не бетонный коридор с граффити — стены были покрыты омерзительной массой, напоминающей мясо. Тут и там виднелись пульсирующие вены, откуда-то сверху капала кровь вперемешку с гноем, а пол был устлан костями. Гольфы прилипали к мясному полу, что хоть и затрудняло продвижение, однако в тот момент парню больше всего хотелось убраться отсюда как можно дальше. Поэтому он продолжал идти вперед. Продолжал идти в неизвестность.- Бл*ть... Пусть это будет просто сном... Пусть это будет проклятым сном...11010000 10011000 11010000 10110100 11010000 10111000 100000 11010000 10111010 100000 11010000 10010001 11010000 10111110 11010000 10110011 11010001 10000011 101110Вскоре окружающая обстановка сменилась, парень оказался в большом мясном холле с неким образованием по центру. В тот момент зажигалка погасла, но парню не нужен был свет для того, чтобы лицезреть представшую перед ним картину. Огромным объектом оказалась склизкая, окровавленная сфера, напоминающая не то огромный прыщ, не то опухоль. Она свободно держалась в воздухе без видимых опор и словно манила к себе. Парень знал, что она не сделает ему ничего плохого. Он знал, что именно ради этого момента он шёл сюда. Медленными размеренными шагами он двигался вперед к опухоли, которая была раз в 10 больше него самого. Опухоль медленно пульсировала и колыхалась, ощущая движения парня, который становился всё ближе к ней. Вот уже их разделяет всего один шаг. Парень вытягивает руку вперёд, дотрагивается до опухоли и…11010000 10011011 11010001 10001110 11010000 10110001 11010000 10111000 100000 11010000 10111100 11010000 10110101 11010000 10111101 11010001 10001111 101110 100000 11010000 10011100 11010001 10001011 100000 11010000 10110010 11010000 10110101 11010001 10000111 11010000 10111101 11010001 10001011 101110«Дело N739, ответственный за операцию майор Д.Горохов.После получения жалоб на адресе ||||||||||||||||||||||||||||||||||| был выслан спецотряд для проведения планового осмотра квартиры. В связи с отказом в доступе внутрь было принято решение взлома двери. Уже при входе в квартиру члены операции подтвердили наличие странного запаха изнутри. Внутри было обнаружено 5 трупов мужского пола, распознавание личностей на данном этапе расследования ещё проводится. Четверо трупов было найдено в общем зале, внешних признаков смерти не наблюдалось, что опровергло теорию о физических повреждениях. Предполагаемая причина смерти — передозировка психотропными аппаратами. Пятый труп был расположен по центру комнаты и имел признаки внешних увечий. В руки и шею трупа были насильно введены кабели, идущие к неидентифицированной системе проводов и блокам питания. Структура и значение установки на данный момент неизвестны, требуется больше анализов для составления полной картины инцидента.»

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