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Истории из жизни

Дядя под столом

Обычный семейный вечер. Я отдыхаю после работы на диване за просмотром телевизора, рядом лежит кот и ласково мурчит. Муж готовится к следующему рабочему дню, собирая спецодежду, а сынок (ему сейчас 2,5 года) бегает и играет с новой машинкой, которую ему привез дедушка из командировки.

Тут ко мне в комнату залетает муж с ужасным испугом на лице, показывает в сторону кухни и не может ничего сказать, кроме как: «Иди... там...».
Я подлетаю с дивана с мыслями, что что-то случилось с сыном, который как раз играл на кухне. Вместе с мужем мы заходим на кухню, и наш сынишка сидит в полном здравии под столом и гладит кого-то невидимого. Мы с супругом наблюдаем все это тихо, чтобы сынок не заметил нас. Потом малыш берет свою новую машинку и показывает опять же кому-то под столом. Это что-то очень маленькое, так как ребенок сидел на корточках. Потом муж не выдержал и спросил сына:
- Сыночек, кто там? Кого ты гладишь?
На что малыш посмотрел на папу и с улыбкой продолжил кого-то поглаживать, как кота, а потом и говорит на детском ломаном языке:
- Дядя, тям... Дядя...
Я спросила:
- Малыш, а не боишься дядю? Дядя не страшный?
А он мне:
- Не-е-е-е, дядя хоший, дядя макий, - это он так объяснил, что дядя хороший и дядя маленький.

Потом ребенок помахал ручкой в пустоту, как казалось нам с мужем, и побежал играть дальше, словно ничего и не было. Мы с мужем еще минут пять стояли и пересматривались, после чего снова пошли заниматься делами.
Говорят же, что дети более чувствительны и многое могут видеть, чего не видим мы, будучи взрослыми. Возможно, мой сынок видел какое-то существо, но оно его не напугало. Может, это был наш домовой?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:13
Сегодня, 00:13 by Маруся0311Просмотров: 1 258Комментарии: 8
+27

Ключевые слова: Ребенок невидимка дядя стол машинка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Марфуша
Сегодня, 00:36
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 6
Мне тоже кажется, что ваш сынок домового видел. А раз не испугался, значит ваш домовой добрый. Не думаю, что в таком возрасте он его нафантазировал))
Зарегистрирован: 18.01.2017
#2 написал: kas11
Сегодня, 06:58
+4
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Репутация: (108|0)
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Комментариев: 100
теперь угощения ему оставляйте ))) глядишь,за ребенком тоже будет присматривать..
Зарегистрирован: 16.03.2013
#3 написал: Talisha
Сегодня, 08:00
+3
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Репутация: (550|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 493
Домовой и был:-) Здорово как! Молодцы, что не испугались и ребёнка не напугали.
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#4 написал: Incognito visitor
Сегодня, 12:38
+2
Группа: Посетители
Репутация: (167|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 278
Недели две назад почти такое же и у нас было,ждали вечером папу,игрались,ребятенок вдруг посмотрел в сторону закрытой двери и быстро быстро пополз на руки (как всегда при виде незнакомых людей),я превозмогая мурашищи спрашиваю,мол,кто там,доча.Она так-дядя и смотрит,потом стала ручкой махать типа пока или привет (машет одинаково,не разберешь:),причем машет только когда ей машут или говорят,ну как все дети),затем поворачивается ко мне,сидя на руках и так разводит их в стороны,типа "нету",и с таким изумлением в глазенках.
Так что верю,плюсую.
Зарегистрирован: 11.03.2016
#5 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 12:41
+1
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Репутация: (124|0)
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Комментариев: 711
Домовой ребёнком занялся, пока родители чем-то заняты.
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 13:03
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Какая прелесть) плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
#7 написал: Долгопят
Сегодня, 14:23
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Комментариев: 2 042
а мне страшновато стало...лишь бы ребенок был в безопасности..Плюс.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#8 написал: Квантовый Переход
Сегодня, 14:28
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Комментариев: 2
Хорошая история! +
Дети не могут фантазировать примерно до 5 лет, у них наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.
Зарегистрирован: 17.02.2017
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