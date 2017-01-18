Дядя под столом

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:13

Маруся0311 Просмотров: 1 258 Комментарии: 8 +27 Сегодня, 00:13 by

Обычный семейный вечер. Я отдыхаю после работы на диване за просмотром телевизора, рядом лежит кот и ласково мурчит. Муж готовится к следующему рабочему дню, собирая спецодежду, а сынок (ему сейчас 2,5 года) бегает и играет с новой машинкой, которую ему привез дедушка из командировки.Тут ко мне в комнату залетает муж с ужасным испугом на лице, показывает в сторону кухни и не может ничего сказать, кроме как: «Иди... там...».Я подлетаю с дивана с мыслями, что что-то случилось с сыном, который как раз играл на кухне. Вместе с мужем мы заходим на кухню, и наш сынишка сидит в полном здравии под столом и гладит кого-то невидимого. Мы с супругом наблюдаем все это тихо, чтобы сынок не заметил нас. Потом малыш берет свою новую машинку и показывает опять же кому-то под столом. Это что-то очень маленькое, так как ребенок сидел на корточках. Потом муж не выдержал и спросил сына:- Сыночек, кто там? Кого ты гладишь?На что малыш посмотрел на папу и с улыбкой продолжил кого-то поглаживать, как кота, а потом и говорит на детском ломаном языке:- Дядя, тям... Дядя...Я спросила:- Малыш, а не боишься дядю? Дядя не страшный?А он мне:- Не-е-е-е, дядя хоший, дядя макий, - это он так объяснил, что дядя хороший и дядя маленький.Потом ребенок помахал ручкой в пустоту, как казалось нам с мужем, и побежал играть дальше, словно ничего и не было. Мы с мужем еще минут пять стояли и пересматривались, после чего снова пошли заниматься делами.Говорят же, что дети более чувствительны и многое могут видеть, чего не видим мы, будучи взрослыми. Возможно, мой сынок видел какое-то существо, но оно его не напугало. Может, это был наш домовой?

Ключевые слова: Ребенок невидимка дядя стол машинка авторская история

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