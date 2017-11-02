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Творческие истории

Еще одна попытка

Парень открыл перед девушкой дверь и подтолкнул ее вглубь помещения.
- Чувствуй себя как дома! – с этими словами он щелкнул выключателем.
Ничего не изменилось. Комната, погруженная во мрак, по-прежнему освещалась только узкой полосой света, исходящего от уличного фонаря. Но даже в этом неверном свете были четко различимы клубы пара, которые выдыхали эти двое.
- Упс… Думаешь, стоило прихватить парочку свечей с ресепшна, а? – хихикнула девушка.
- Думаю, они там для красоты стоят. Не может же в мотеле не быть электричества?! – парень прошел следом за девушкой и поставил тяжеленные сумки на пол. Помимо клубов пара в воздух поднялось небольшое облачко пыли.
- Вот чего тут точно нет – так это горничной…
- И отопления, - девушка зябко поежилась.
- Сейчас все выясним, милая.
Парень включил фонарик на телефоне и осмотрелся в поисках наилучшего места, куда бы он мог усадить свою молодую жену.
В помещении не оказалось ровным счетом ничего, кроме нескольких пыльных «зайчиков» в лучших традициях Долорес Клейборн, да пары связок чего-то вроде пожухлой травы, свисающих с потолка. Парень присвистнул:
- Вот это сервис!
- Пять звезд, - поддакнула девушка. – Выглядит, как президентский «люкс». Какого черта они себе думают, когда предлагают людям такие номера?!
- А вот сейчас и выясним… Побудь здесь, милая. На улице вот-вот начнется дождь.
- Это какая-то ошибка!
- Определенно, это ошибка. И я их прирежу, если они эту ошибку не устранят, - усмехнулся он. – Проследи за сумками, окей?
***
К комнатке, в которой располагался ресепшн, парень подошел в самом мрачном расположении духа.
- Эй, приятель!
Пожилой мужчина с лысинкой на макушке поднял на него свой недоуменный взгляд:
- Я вас слушаю.
- У нас какая-то херня в номере 12!
Мужчина за стойкой дернул головой и вопросительно уставился на парня: очки и лысинка блеснули в свете свечей.
- Там нет электричества, и отопления тоже нет! А у тебя не будет зубов, если ты немедленно не приведешь все в порядок!
- Нет электричества и отопления? – мужчина выглядел действительно озадаченным.
- Да, мудак ты старый, а еще там грязно и воняет, как у ниггера в жопе. Пока я дойду до номера – все должно быть сделано, ты меня понял? У меня жена беременна, и если она заболеет…
- Так быстро вам сможет помочь только Риккардо, - задумчиво протянул лысеющий мужчина.
- Латинос? А, впрочем, мне-то что. Зови своего Риккардо! Время пошло! – с этими словами парень удалился.
***
Риккардо действительно оказался быстрым на руку – и расправу: пара была зарублена в течение пары минут. Если посчитать – то это примерно по минуте на каждого, неплохой ведь результат, согласитесь.
Ах, точно, девица-то еще и беременна… Тогда, пожалуй, это можно считать его новым рекордом.
- Я должен было догадаться, что это дышащие, - виновато протянул мужчина с ресепшна, подоспевший к концу расправы.
Риккардо что-то пробормотал, но из-за стального намордника сложно было разобрать, что именно.
- Ладно, ты приберись здесь, а сумки не трогай – еще пригодятся. Сумки отнесешь на кухню, понял меня?
Риккардо принюхался, и вдруг жалобно завыл.
- Нет! Этих можешь трогать. А мясо из сумок пойдет на стол Хозяину. Ты же хочешь, чтобы Хозяин тебя простил за прошлый раз?
Риккардо тихонько заскулил.
- Вот и я так думаю…
Мужчина прикрыл дверь номера, оставляя Риккардо в кромешной темноте: ему без разницы, такие как он и под землей все видят.
А вот мужчине пора было спешить. Нельзя ни на минуту задерживать Шабаш, Хозяин и так 10 лет ждал с момента их последней попытки…
***
Мужчина поспешно вернулся за стойку регистрации, на ходу приветствуя двух сухопарых старушек в черных одеждах:
- Какое счастье видеть вас снова, дамы! Вы как раз вовремя, мы начинаем…
Над мотелем медленно выплывала из-за туч полная кровавая луна…

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 20:13
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 20:13 by ValerianПросмотров: 31Комментарии: 1
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Ключевые слова: Мотель луна некто авторская история

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Сегодня, 20:47
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Комментариев: 85
Лайк за "пыльных зайчиков" Долорес Клейборн)) в остальном чего-то мне не хватило. Как-будто кусочек истории где-то потерялся.
Зарегистрирован: 2.11.2017
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