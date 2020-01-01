Царский особняк
Этот заброшенный особняк стоит в заросшем парке возле посёлка с гастрономическим названием Желудок. Красивое двухэтажное здание 1908 года постройки служило резиденцией Святополк-Четвертинских — родовитого княжеского рода турово-пинской ветви Рюриковичей.
После Октябрьской Революции дворец национализировали и передали военным — наследием тех времён стало небольшое бомбоубежище, которое оборудовали военные в подвалах здания. После распада СССР здание принадлежало заводу радиооборудования в городе Лиды — нынешний собственник мне неизвестен. До недавнего времени здание стояло полностью заброшенным, но с 2017 года ситуация сильно изменилась, появилась охрана на КПП и забор, правда в остальном ничего не поменялось в чём вы сами можете убедится если посмотрите на фото.
Обветшавший, но всё же аккуратный фасад здания совершенно не отражает реальное состояние дворца Святополк-Четвертинских. Я обходу здание по кругу. Взгляд то и дело цепляется за заколоченные окна и обвалившуюся до состояния «голый кирпич» штукатурку.
Входы и выходы в здание на момент моего визита уже стали закрывать, но внутрь все ещё можно было протиснуться через бомбоубежище в подвале здания — маленькие двери в него находятся с торцов здания.
Внутри атмосфера отнюдь на дворцовая. Казённая, а затем и казарменное назначение здание оставило свои следы: стены выкрашены в армейские цвета, в оформлении появились красные звёзды и часть архитектурных излишеств в виде лепнины была утрачены в результате ремонтных работ.
Интересный факт: дворец использовали в съёмках первого белорусского фильма ужасов «Масакра», а также в качестве декораций для нескольких музыкальных видеоклипов.
В советские годы реставрацией здания не занимались и исторический облик сохранился только снаружи. Множественный ремонт и бытность жилым домом уничтожили оригинальное убранство дворца — годы заброшенности и вовсе оставили здание полностью опустошённым.
Единственное, что внутри напоминает о славном, дворцовом прошлом здания — высокие панорамные окна и причудливые лестницы.
В остальном же убранство дома не сильно отличается от декора офицерских домов и дворцов культуры построенные в пятидесятые годы прошлого века. Кроме лестницы внутри смотреть больше нечего.
Тот редкий случай, когда здание стоило отдать в частные руки под гостиницу или жилой комплекс. Если внутренние интерьеры уже безвозвратно утеряны, то стоит передать здание тому собственнику, у которого хватит средств хотя бы на сохранение внешнего облика здания.
P. S. Как стало известно пару лет назад заброшенную усадьбу обнесли забором, назвали музеем и стали брать деньги за вход. Кроме забора и забаррикадированных входов в здание ничего не поменялось — здание так и продолжает стоять в запустении, но туристам теперь вход внутрь здания закрыт — остаётся любоваться постройкой снаружи…
Автор - NordSkif_Co.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:29
Сегодня, 19:29 by Сделано_в_СССРПросмотров: 19Комментарии: 0
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