Русский банк для внешней торговли

Lynx Просмотров: 82 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:54 by

Недалеко от Дворцовой площади расположился старинный особняк, который давным-давно заброшен. В 1880-х годах здесь располагался Русский банк для внешней торговли. Само здание было знаменито благодаря своему витражному куполу, что для того времени было очень смелым и неожиданным инженерским решением.Задолго до того, как здесь обосновался банк, в 1740-х годах дом принадлежал пастору лютеранской церкви - Нациусу, затем Софии де Лафон (управляющей Смольного института), после он был дарован Павлом I Г. Г. Кушелёву, который, в свою очередь, продал дом И. А. Бахерахту. Последним владельцем здания (перед банком) был Николай Фёдорович Штанге.В 1915—1916 годах по адресу Большая Морская улица, д. № 18 (д. № 5-7 по Кирпичному переулку, д. № 63 по набережной реки Мойки), для банка было выстроено здание по проекту архитекторов Фёдора Лидваля и Леонтия Бенуа. В настоящее время в этом здании, перестроенном в 1929—1931 годах, размещается Государственный университет технологии и дизайна.В 1917 году банк имел 61 отделение в России и 3 — за рубежом, по размеру акционерного капитала (60 млн руб.)[5] делил 1-е место в России с Азовско-Донским и Петроградским международным коммерческим банками. В этом же году проектировалось слияние с другими крупнейшими банками России — Петроградским международным коммерческим и Русским торгово-промышленным, которое не состоялось из-за разразившейся революции.Вместе с другими частными банками был ликвидирован (национализирован) присоединением к Государственному банку Российской Республики декретом ВЦИК от 14 (27) декабря 1917 года. Декретом Совнаркома от 23 января (5 февраля) 1918 года акционерный капитал банка, наряду с акционерными капиталами других частных банков, был конфискован в пользу Государственного банка Российской Республики[6]. Киевское отделение, оказавшееся на территории Украинской народной республики, продолжало свою деятельность до 1919 года.В наше время фасад здания сохранил очень презентабельный вид.Недавно в этом месте располагался архитектурно-строительный колледж, но сейчас дом законсервирован и закрыт для посещений.Автор фотографий - Роман Везенин.Старые фотографии взяты из Википедии.

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