Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Заброшки

Русский банк для внешней торговли

Русский банк для внешней торговли


Недалеко от Дворцовой площади расположился старинный особняк, который давным-давно заброшен. В 1880-х годах здесь располагался Русский банк для внешней торговли. Само здание было знаменито благодаря своему витражному куполу, что для того времени было очень смелым и неожиданным инженерским решением.
Русский банк для внешней торговли
Русский банк для внешней торговли
Русский банк для внешней торговли

Задолго до того, как здесь обосновался банк, в 1740-х годах дом принадлежал пастору лютеранской церкви - Нациусу, затем Софии де Лафон (управляющей Смольного института), после он был дарован Павлом I Г. Г. Кушелёву, который, в свою очередь, продал дом И. А. Бахерахту. Последним владельцем здания (перед банком) был Николай Фёдорович Штанге.
Русский банк для внешней торговли
Русский банк для внешней торговли

В 1915—1916 годах по адресу Большая Морская улица, д. № 18 (д. № 5-7 по Кирпичному переулку, д. № 63 по набережной реки Мойки), для банка было выстроено здание по проекту архитекторов Фёдора Лидваля и Леонтия Бенуа. В настоящее время в этом здании, перестроенном в 1929—1931 годах, размещается Государственный университет технологии и дизайна.
В 1917 году банк имел 61 отделение в России и 3 — за рубежом, по размеру акционерного капитала (60 млн руб.)[5] делил 1-е место в России с Азовско-Донским и Петроградским международным коммерческим банками. В этом же году проектировалось слияние с другими крупнейшими банками России — Петроградским международным коммерческим и Русским торгово-промышленным, которое не состоялось из-за разразившейся революции.
Вместе с другими частными банками был ликвидирован (национализирован) присоединением к Государственному банку Российской Республики декретом ВЦИК от 14 (27) декабря 1917 года. Декретом Совнаркома от 23 января (5 февраля) 1918 года акционерный капитал банка, наряду с акционерными капиталами других частных банков, был конфискован в пользу Государственного банка Российской Республики[6]. Киевское отделение, оказавшееся на территории Украинской народной республики, продолжало свою деятельность до 1919 года.
Русский банк для внешней торговли
Русский банк для внешней торговли
Русский банк для внешней торговли
Русский банк для внешней торговли
Русский банк для внешней торговли
Русский банк для внешней торговли

В наше время фасад здания сохранил очень презентабельный вид.
Недавно в этом месте располагался архитектурно-строительный колледж, но сейчас дом законсервирован и закрыт для посещений.
Автор фотографий - Роман Везенин.
Старые фотографии взяты из Википедии.
Источник 1.
Источник 2.
Вчера, 23:54 by LynxПросмотров: 82Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Санкт-Петербург банк внешней торговли старое здание дореволюционная постройка заброшенный объект витраж

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.