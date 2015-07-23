Проклятый старый дом или сказочный особняк на окраине Петербурга? Дача Аделины Федоровны Ташейт

Название: дача А.Ф. Ташейт

Адрес: Лахта. Лахтинский проспект 115

Год постройки: 1914 Стиль: Модерн.

Архитектор: Сергей Осипович Овсянников

Летяга Просмотров: 90 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 08:59 by

Старинный дом с башенкой, стоящий совсем рядом с дорогой, летом практически полностью скрывается за густой листвой разросшихся без присмотра деревьев. Зимой же витиеватая постройка хорошо заметна.Заметив у дороги необычное здание, я конечно же остановился и решил потратить немного времени на изучение это выглядящего по-настоящему сказочным особняка… Вот только то, что с дороги выглядело как сказочный терем, с другой стороны смотрелось совершенно иначе. Стена здания просто сползла вниз и всё строение покосилось.С этой точки заброшенный старый дом выглядел по-настоящему жутким.Хмурые, бесснежные зимние пейзажи Ленинградской области лишь усиливали атмосферу тоски и обречённости. Сказка оказалась страшной.В покосившееся, хмурое заброшенное здание вело три входа.Первый закрыт, второй ведет в темноту разрушенной части......третий - то, что надо!Внутрь здания я входил с опаской. Половицы предательски скрипели под ногами и дом уже напоминал скорее локацию из фильма ужасов, чем сказочный замок из мультфильмов.В комнатах осталось немного скарба.Порою довольно мрачного и оставленного как будто бы специально, с целью нагнать тоски на случайного посетителя. Вещи лежат уж слишком "фотогенично" и скорее всего оставлены в таком положении специально.Короткая справка о месте:Аделина-Шарлотта-Доротея (Адель Федоровна) - тёща Вольдемара Шауба, урожденная Кешнер, вдова потомственного почетного гражданина , таможенного экспедитора Карла-Фридриха-Лоренца (Карла Федоровича) Ташейта. Их старшая дочь Евгения-Мария-Валеска в 1900 г. вышла замуж за Вольдемара (Владимира Васильевича) Шауба - сына В. И. и брата В. В. архитекторов Шаубов. Супруги жили в соседней даче (совр. дом 117)."Жена В. Шауба любила большой теннис. В 1891 г. Владимир Шауб основал первый в России теннисный клуб «Клеверный листок», с которого началась история тенниса в России, и многие годы был его председателем. Есть сведения о том, что в помещении дачи проходили заседания клуба, а в двух шагах от нее располагались теннисные корты".В послевоенный период дача В.В. Шауба находилась в распоряжении лахтинского совхоза «Оборона», была заселена как коммуналк, рабочими совхоза. В 1997 г. здание включено в перечень домов, подлежащих расселению в связи с угрозой обвала конструктивных элементов.Дом признан памятником регионального значения в 2016. (Распоряжение КГИОП № 10-243). А в 2017 часть здания рухнула. Здесь хотели сделать музей тенниса, но по всей видимости не успели... Сложно поверить, что это получится восстановить.Всем дочитавшим милая кошечка в качестве бонуса. Спасибо за внимание!Автор - NordSkif.

Ключевые слова: Шауба Лахта заброшенный дом разруха заброшка

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