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Заброшки


Заброшки

Проклятый старый дом или сказочный особняк на окраине Петербурга? Дача Аделины Федоровны Ташейт

Проклятый старый дом или сказочный особняк на окраине Петербурга? Дача Аделины Федоровны Ташейт

Старинный дом с башенкой, стоящий совсем рядом с дорогой, летом практически полностью скрывается за густой листвой разросшихся без присмотра деревьев. Зимой же витиеватая постройка хорошо заметна.

Заметив у дороги необычное здание, я конечно же остановился и решил потратить немного времени на изучение это выглядящего по-настоящему сказочным особняка… Вот только то, что с дороги выглядело как сказочный терем, с другой стороны смотрелось совершенно иначе. Стена здания просто сползла вниз и всё строение покосилось.

С этой точки заброшенный старый дом выглядел по-настоящему жутким.

Проклятый старый дом или сказочный особняк на окраине Петербурга? Дача Аделины Федоровны Ташейт

Хмурые, бесснежные зимние пейзажи Ленинградской области лишь усиливали атмосферу тоски и обречённости. Сказка оказалась страшной.

Проклятый старый дом или сказочный особняк на окраине Петербурга? Дача Аделины Федоровны Ташейт

В покосившееся, хмурое заброшенное здание вело три входа.

Проклятый старый дом или сказочный особняк на окраине Петербурга? Дача Аделины Федоровны Ташейт

Первый закрыт, второй ведет в темноту разрушенной части...

Проклятый старый дом или сказочный особняк на окраине Петербурга? Дача Аделины Федоровны Ташейт

...третий - то, что надо!

Проклятый старый дом или сказочный особняк на окраине Петербурга? Дача Аделины Федоровны Ташейт

Внутрь здания я входил с опаской. Половицы предательски скрипели под ногами и дом уже напоминал скорее локацию из фильма ужасов, чем сказочный замок из мультфильмов.

Проклятый старый дом или сказочный особняк на окраине Петербурга? Дача Аделины Федоровны Ташейт

В комнатах осталось немного скарба.

Проклятый старый дом или сказочный особняк на окраине Петербурга? Дача Аделины Федоровны Ташейт

Порою довольно мрачного и оставленного как будто бы специально, с целью нагнать тоски на случайного посетителя. Вещи лежат уж слишком "фотогенично" и скорее всего оставлены в таком положении специально.

Проклятый старый дом или сказочный особняк на окраине Петербурга? Дача Аделины Федоровны Ташейт

Короткая справка о месте:
Название: дача А.Ф. Ташейт
Адрес: Лахта. Лахтинский проспект 115
Год постройки: 1914 Стиль: Модерн.
Архитектор: Сергей Осипович Овсянников


Аделина-Шарлотта-Доротея (Адель Федоровна) - тёща Вольдемара Шауба, урожденная Кешнер, вдова потомственного почетного гражданина , таможенного экспедитора Карла-Фридриха-Лоренца (Карла Федоровича) Ташейта. Их старшая дочь Евгения-Мария-Валеска в 1900 г. вышла замуж за Вольдемара (Владимира Васильевича) Шауба - сына В. И. и брата В. В. архитекторов Шаубов. Супруги жили в соседней даче (совр. дом 117).

"Жена В. Шауба любила большой теннис. В 1891 г. Владимир Шауб основал первый в России теннисный клуб «Клеверный листок», с которого началась история тенниса в России, и многие годы был его председателем. Есть сведения о том, что в помещении дачи проходили заседания клуба, а в двух шагах от нее располагались теннисные корты".

Проклятый старый дом или сказочный особняк на окраине Петербурга? Дача Аделины Федоровны Ташейт

Проклятый старый дом или сказочный особняк на окраине Петербурга? Дача Аделины Федоровны Ташейт

В послевоенный период дача В.В. Шауба находилась в распоряжении лахтинского совхоза «Оборона», была заселена как коммуналк, рабочими совхоза. В 1997 г. здание включено в перечень домов, подлежащих расселению в связи с угрозой обвала конструктивных элементов.

Дом признан памятником регионального значения в 2016. (Распоряжение КГИОП № 10-243). А в 2017 часть здания рухнула. Здесь хотели сделать музей тенниса, но по всей видимости не успели... Сложно поверить, что это получится восстановить.

Проклятый старый дом или сказочный особняк на окраине Петербурга? Дача Аделины Федоровны Ташейт

Проклятый старый дом или сказочный особняк на окраине Петербурга? Дача Аделины Федоровны Ташейт

Всем дочитавшим милая кошечка в качестве бонуса. Спасибо за внимание!



Автор - NordSkif.
Источник.

Сегодня, 08:59 by ЛетягаПросмотров: 90Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Шауба Лахта заброшенный дом разруха заброшка

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 09:38
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (1782|0)
Публикаций: 193
Комментариев: 2 432
Люблю заброшки. Забирался даже в разрушенные корпуса химзавода... но вот туда бы не полез. Не ровен час, крыша на голову шлепнется.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: Йожык
Сегодня, 14:20
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 18
Красивый дом, жаль не сохранили.
Зарегистрирован: 11.02.2019
#3 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 15:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (272|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 483
Интересно. Думаю, все знают, что именно я сейчас напеваю себе под нос. Котейка лапочка, рассказу плюс
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
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