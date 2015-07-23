Проклятый старый дом или сказочный особняк на окраине Петербурга? Дача Аделины Федоровны Ташейт
Старинный дом с башенкой, стоящий совсем рядом с дорогой, летом практически полностью скрывается за густой листвой разросшихся без присмотра деревьев. Зимой же витиеватая постройка хорошо заметна.
Заметив у дороги необычное здание, я конечно же остановился и решил потратить немного времени на изучение это выглядящего по-настоящему сказочным особняка… Вот только то, что с дороги выглядело как сказочный терем, с другой стороны смотрелось совершенно иначе. Стена здания просто сползла вниз и всё строение покосилось.
С этой точки заброшенный старый дом выглядел по-настоящему жутким.
Хмурые, бесснежные зимние пейзажи Ленинградской области лишь усиливали атмосферу тоски и обречённости. Сказка оказалась страшной.
В покосившееся, хмурое заброшенное здание вело три входа.
Первый закрыт, второй ведет в темноту разрушенной части...
...третий - то, что надо!
Внутрь здания я входил с опаской. Половицы предательски скрипели под ногами и дом уже напоминал скорее локацию из фильма ужасов, чем сказочный замок из мультфильмов.
В комнатах осталось немного скарба.
Порою довольно мрачного и оставленного как будто бы специально, с целью нагнать тоски на случайного посетителя. Вещи лежат уж слишком "фотогенично" и скорее всего оставлены в таком положении специально.
Короткая справка о месте:
Название: дача А.Ф. Ташейт
Адрес: Лахта. Лахтинский проспект 115
Год постройки: 1914 Стиль: Модерн.
Архитектор: Сергей Осипович Овсянников
Адрес: Лахта. Лахтинский проспект 115
Год постройки: 1914 Стиль: Модерн.
Архитектор: Сергей Осипович Овсянников
Аделина-Шарлотта-Доротея (Адель Федоровна) - тёща Вольдемара Шауба, урожденная Кешнер, вдова потомственного почетного гражданина , таможенного экспедитора Карла-Фридриха-Лоренца (Карла Федоровича) Ташейта. Их старшая дочь Евгения-Мария-Валеска в 1900 г. вышла замуж за Вольдемара (Владимира Васильевича) Шауба - сына В. И. и брата В. В. архитекторов Шаубов. Супруги жили в соседней даче (совр. дом 117).
"Жена В. Шауба любила большой теннис. В 1891 г. Владимир Шауб основал первый в России теннисный клуб «Клеверный листок», с которого началась история тенниса в России, и многие годы был его председателем. Есть сведения о том, что в помещении дачи проходили заседания клуба, а в двух шагах от нее располагались теннисные корты".
В послевоенный период дача В.В. Шауба находилась в распоряжении лахтинского совхоза «Оборона», была заселена как коммуналк, рабочими совхоза. В 1997 г. здание включено в перечень домов, подлежащих расселению в связи с угрозой обвала конструктивных элементов.
Дом признан памятником регионального значения в 2016. (Распоряжение КГИОП № 10-243). А в 2017 часть здания рухнула. Здесь хотели сделать музей тенниса, но по всей видимости не успели... Сложно поверить, что это получится восстановить.
Всем дочитавшим милая кошечка в качестве бонуса. Спасибо за внимание!
Автор - NordSkif.
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Сегодня, 08:59 by ЛетягаПросмотров: 90Комментарии: 3
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