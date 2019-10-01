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Заброшки


Заброшки

Заброшенное подземное убежище "госпиталь" в Крыму

Крым - это не только свежий воздух, ласковое море и красивая природа. Крым - это еще и множество колоссальных сооружений, оставшееся от СССР наследство, многие из которых уникальные и единственные с своем роде.

В этот раз я расскажу о впечатляющих размеров убежище, которое должно было выполнять в военное время функцию защищенного госпиталя.

Заброшенное подземное убежище "госпиталь" в Крыму

Это огромное убежище расположено в скале, и, что бы попасть к его защитным дверям, нужно преодолеть порядка 10 лестничных пролетов.

Заброшенное подземное убежище "госпиталь" в Крыму

Система вентиляции. Их было несколько - дублирующих друг друга в разных концах убежища.

Заброшенное подземное убежище "госпиталь" в Крыму

А вот и комната ДЭС, здесь осуществлялось резервное энергоснабжение убежища, но теперь от дизелей остались только корпуса.

Заброшенное подземное убежище "госпиталь" в Крыму

Заброшенное подземное убежище "госпиталь" в Крыму

Некоторые металлические детали уже унесены и сданы "на металл", все, что легко утащить, постепенно растаскивается.

Заброшенное подземное убежище "госпиталь" в Крыму

А ведь на создание этого места потрачена колоссальная сумма, и при желании оно может быть использовано как вполне мирное сооружение.

Заброшенное подземное убежище "госпиталь" в Крыму

Коридоры тянутся более чем на 200 метров. Первый раз я притомился, пытаясь просто добежать со штативом "наперевес" до конца убежища.

Заброшенное подземное убежище "госпиталь" в Крыму

Заброшенное подземное убежище "госпиталь" в Крыму

Вот такое вот место. Большое, уникальное, но, к сожалению, довольно пустое и постепенно погибающее.

Заброшенное подземное убежище "госпиталь" в Крыму


Автор: NordSkif.
Источник.
Сегодня, 09:19 by ЛетягаПросмотров: 34Комментарии: 0
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Ключевые слова: Бомбоубежище Крым госпиталь дизель заброшка

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