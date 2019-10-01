Заброшенное подземное убежище "госпиталь" в Крыму

Летяга Просмотров: 34 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:19 by

Крым - это не только свежий воздух, ласковое море и красивая природа. Крым - это еще и множество колоссальных сооружений, оставшееся от СССР наследство, многие из которых уникальные и единственные с своем роде.В этот раз я расскажу о впечатляющих размеров убежище, которое должно было выполнять в военное время функцию защищенного госпиталя.Это огромное убежище расположено в скале, и, что бы попасть к его защитным дверям, нужно преодолеть порядка 10 лестничных пролетов.Система вентиляции. Их было несколько - дублирующих друг друга в разных концах убежища.А вот и комната ДЭС, здесь осуществлялось резервное энергоснабжение убежища, но теперь от дизелей остались только корпуса.Некоторые металлические детали уже унесены и сданы "на металл", все, что легко утащить, постепенно растаскивается.А ведь на создание этого места потрачена колоссальная сумма, и при желании оно может быть использовано как вполне мирное сооружение.Коридоры тянутся более чем на 200 метров. Первый раз я притомился, пытаясь просто добежать со штативом "наперевес" до конца убежища.Вот такое вот место. Большое, уникальное, но, к сожалению, довольно пустое и постепенно погибающее.Автор: NordSkif.

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