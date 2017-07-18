Заброшенное бомбоубежище штаба ГО \ Ижевск

Летяга Просмотров: 17 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 09:10 by

Мне казалось, что у штаба Гражданской Обороны, убежище должно быть в идеальном состоянии. Оказалось, все наоборот.Об этом месте я узнал давным-давно, убежище находится на полуоткрытой территории, и подойти к нему можно спокойно. Только вот внутрь попасть никак не удавалось. Был открыт лишь наклоник эвакуационного выхода. Уже по нему было видно, что убежище затоплено и находится в плачевном состоянии.И вот недавно, вспомнив об этом защитном сооружении, решил я снова проверить его состояние. Мне повезло, убежище оказалось открытым, замок с основного входа, видимо, давно куда-то исчез, а за ним оказались открытые гермодвери. Воды чуть ниже колена, в тамбуре приходится подтягивать бахилы, так как там глубже. Пойдемте внутрь.Бомбоубежище типичное, и подобную конструкцию я встречал уже не один раз. Кстати, почти во всех убежищах данного типа в нашем регионе проблемы с гидроизоляцией. Ориентировочная вместимость 150-200 человек, но это жуть как тесно.Помещения для укрываемых, их тут два: одно поменьше, другое побольше. Такое чувство, что в большой комнате раньше располагался учебный класс или просто были информационные стенды. Сейчас все поглощает сырость, и о предшествующем назначении остается только догадываться.Тут же находится резервуар с водой, запас ограниченный и очень небольшой. Такой же резервуар висит во втором зале.Эта комната смежная с туалетами, их тут два раздельных, каждый со своей раковиной. У таких убежищ, как правило, нет подключения в центральную канализационную систему. Под туалетами находится небольшой резервуар, куда отправляются все отходы жизнедеятельности. И именно из этого приямка в последствии начинают поступать грунтовые воды в убежище.Второе помещение для укрываемых чуть меньше. Для меня осталось непонятным расположение ламп. На потолке висят обычные светильники, а по стенам развешаны мощные лампы дневного света. Такое ощущение, что тут должны были стоять столы, за которыми требовалось хорошее освещение. Если, кстати, обратить внимание на стены, то можно увидеть, что убежище затапливается гораздо сильнее.Еще одну комнату занимает ФВУ, это система жизнеобеспечения всего убежища. Тут стоят угольные фильтры, которые должны очищать зараженный воздух.Убежище очень маленькое, тем более затоплено, и находится в очень плохом состоянии, так что мы быстренько все осмотрели и пора на выход.Автор: oesolod.

Ключевые слова: Гражданская оборона бомбоубежище затопление заброшка

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