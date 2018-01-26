Необычная заброшенная станция канатной дороги с мрачной историей

Летяга Просмотров: 34 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 07:09 by

Заброшенная станция Мтацминдской канатной дороги — одно из "секретных местечек" в Тбилиси, которое, кажется, на виду, но без подсказки его не найти.Впечатляющих размеров станция высотой в пять этажей каким-то волшебным образом прячется в небольшом дворе, окруженная со всех сторон «Сталинскими Домами» в классическом для южных республик исполнении.Даже если случайно свернуть сюда с одной из центральных улиц, сложно догадаться, что перед тобой заброшенная канатная станция.К тому же большую часть времени она пребывает в закрытом состоянии, но иногда «открывается» местными и приезжими любителями заброшенного.Все бы ничего, но из-за свободного доступа стены теперь «украшают» тонны граффити.Изюминка станции — винтовая лестница как будто оплетающая изнутри здание. Своеобразный огромный пандус.Большая часть граффити — унылые теги, но попадаются и интересные.Огромные окна наполняют заброшку светом и внутри совершенно не ощущается мрачной атмосферы заброшенных мест. А ведь эту канатную дорогу закрыли не случайно…1 июня 1990 года, в день защиты детей, учащие ахалцихской школы № 5 отправились в парк на экскурсию.Всего двумя годами ранее канатная станция была модернизирована по проекту инженера Вахтанга Лежава: 20 метровые опоры были заменены на 25 метровые, а старые советские гондолы были заменены на итальянские, рассчитанные на 40 человек.В тот злополучный день, в 15:15 по местному времени, произошел обрыв одного из тросов и гондолы стремительно покатились вниз.Непосредственно перед катастрофой одна кабина двигалась вниз с горы, приближаясь к нижней опорной башне, другая кабина приближалась к верхней башне, когда тяговый канат оборвался внутри муфты верхней кабины. Обе кабины покатились вниз. Нижняя кабина врезалась в стену нижней станции, погибло 4 человека и было много раненыхВерхняя кабина развила более высокую скорость (длина канатной дороги составляла 850 метров) и по достижению нижней башни она ударилась о порванный тяговый трос, висевший на бане и в результате чего оторвалась. Столкновение было настолько сильным, что канат упал с башни, кабина скользнула вниз, на крышу шестиэтажного здания с высоты в двадцать метров.20 человек погибли и по меньшей мере 15 человек получили тяжёлые ранения.Вот такая мрачная история у заброшенной канатной дороги в самом сердце Тбилиси. Неудивительно, что её закрыли. После такого, вряд ли бы кто захотел ей пользоваться…Автор: NordSkif.

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