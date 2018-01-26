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Заброшки


Заброшки

Необычная заброшенная станция канатной дороги с мрачной историей

Необычная заброшенная станция канатной дороги с мрачной историей

Заброшенная станция Мтацминдской канатной дороги — одно из "секретных местечек" в Тбилиси, которое, кажется, на виду, но без подсказки его не найти.

Впечатляющих размеров станция высотой в пять этажей каким-то волшебным образом прячется в небольшом дворе, окруженная со всех сторон «Сталинскими Домами» в классическом для южных республик исполнении.

Даже если случайно свернуть сюда с одной из центральных улиц, сложно догадаться, что перед тобой заброшенная канатная станция.

Необычная заброшенная станция канатной дороги с мрачной историей

К тому же большую часть времени она пребывает в закрытом состоянии, но иногда «открывается» местными и приезжими любителями заброшенного.

Необычная заброшенная станция канатной дороги с мрачной историей

Все бы ничего, но из-за свободного доступа стены теперь «украшают» тонны граффити.

Необычная заброшенная станция канатной дороги с мрачной историей

Изюминка станции — винтовая лестница как будто оплетающая изнутри здание. Своеобразный огромный пандус.

Необычная заброшенная станция канатной дороги с мрачной историей

Большая часть граффити — унылые теги, но попадаются и интересные.

Необычная заброшенная станция канатной дороги с мрачной историей

Необычная заброшенная станция канатной дороги с мрачной историей

Огромные окна наполняют заброшку светом и внутри совершенно не ощущается мрачной атмосферы заброшенных мест. А ведь эту канатную дорогу закрыли не случайно…

Необычная заброшенная станция канатной дороги с мрачной историей

1 июня 1990 года, в день защиты детей, учащие ахалцихской школы № 5 отправились в парк на экскурсию.

Необычная заброшенная станция канатной дороги с мрачной историей

Всего двумя годами ранее канатная станция была модернизирована по проекту инженера Вахтанга Лежава: 20 метровые опоры были заменены на 25 метровые, а старые советские гондолы были заменены на итальянские, рассчитанные на 40 человек.

Необычная заброшенная станция канатной дороги с мрачной историей

В тот злополучный день, в 15:15 по местному времени, произошел обрыв одного из тросов и гондолы стремительно покатились вниз.

Необычная заброшенная станция канатной дороги с мрачной историей

Непосредственно перед катастрофой одна кабина двигалась вниз с горы, приближаясь к нижней опорной башне, другая кабина приближалась к верхней башне, когда тяговый канат оборвался внутри муфты верхней кабины. Обе кабины покатились вниз. Нижняя кабина врезалась в стену нижней станции, погибло 4 человека и было много раненых

Необычная заброшенная станция канатной дороги с мрачной историей

Верхняя кабина развила более высокую скорость (длина канатной дороги составляла 850 метров) и по достижению нижней башни она ударилась о порванный тяговый трос, висевший на бане и в результате чего оторвалась. Столкновение было настолько сильным, что канат упал с башни, кабина скользнула вниз, на крышу шестиэтажного здания с высоты в двадцать метров.

Необычная заброшенная станция канатной дороги с мрачной историей

20 человек погибли и по меньшей мере 15 человек получили тяжёлые ранения.
Вот такая мрачная история у заброшенной канатной дороги в самом сердце Тбилиси. Неудивительно, что её закрыли. После такого, вряд ли бы кто захотел ей пользоваться…


Автор: NordSkif.
Источник.
Сегодня, 07:09 by ЛетягаПросмотров: 34Комментарии: 1
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Ключевые слова: Тбилиси канатная дорога станция обрыв тросса графити

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 08:58
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Группа: Комментаторы
Репутация: (242|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 255
Кошмар ! Вот вам и новые технологии !!! Качественней советского производства пока ничего нет.
Вообще боюсь всей этой фигни , вообще всего боюсь.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
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