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Заброшки


Заброшки

Невидимый Лондон

Секретный бункер Черчилля, заброшенные станции метро и заброшенные туннели — невидимый Лондон скрывает много тайн и загадок. Прогуляемся.
Неиспользуемые станции метро и туннели в иногда открываются для широкой публики в рамках фестивалей. Это снимок лестницы, ведущей на одну из заброшенных станций.
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Станция Даун-Стрит была станцией линии Пиккадилли Лондонского метрополитена, которая была открыта в 1907 году. Малая загруженность станции привела к её закрытию в 1932. Во время Второй мировой войны Даун-Стрит использовалась в качестве бомбоубежища, особенно Уинстоном Черчиллем и его Правительством военного времени.
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Вход в заброшенный тоннель.
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На улицу.
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Заброшенная станция метро без освещения.
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Бывшие пешеходные тоннели между платформами.
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Дверь к тоннелю.
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«Вы здесь». Станция Даун-Стрит, которая в 1939 году превратилась в секретный подземный бункер Уинстона Черчилля времен Второй мировой войны.
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Станция была построена по проекту архитектора Лесли Грина и имела красный застекленный фасад.
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Черчилль, по-видимому, любил свой секретный бункер, ласково называя его «Амбар». В распоряжении гостей была и ванная комната с надписью «WC».
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Заброшенное убежище…
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…и вход в него.
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Старинная проводка и рекламные плакаты.
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Заброшенный подземный тоннель.
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Заброшенная шахта лифта на станции Даун-Стрит.
http://cs4.pikabu.ru/post_img/big/2016/06/28/6/1467103206263646359.jpg



Автор: 116rus
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Сегодня, 19:03 by ЛетягаПросмотров: 139Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Метро секретный бункер тоннели Лондон

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
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#2 написал: SHINJIRO
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