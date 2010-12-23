Невидимый Лондон

Летяга Просмотров: 139 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 19:03 by

Секретный бункер Черчилля, заброшенные станции метро и заброшенные туннели — невидимый Лондон скрывает много тайн и загадок. Прогуляемся.Неиспользуемые станции метро и туннели в иногда открываются для широкой публики в рамках фестивалей. Это снимок лестницы, ведущей на одну из заброшенных станций.Станция Даун-Стрит была станцией линии Пиккадилли Лондонского метрополитена, которая была открыта в 1907 году. Малая загруженность станции привела к её закрытию в 1932. Во время Второй мировой войны Даун-Стрит использовалась в качестве бомбоубежища, особенно Уинстоном Черчиллем и его Правительством военного времени.Вход в заброшенный тоннель.На улицу.Заброшенная станция метро без освещения.Бывшие пешеходные тоннели между платформами.Дверь к тоннелю.«Вы здесь». Станция Даун-Стрит, которая в 1939 году превратилась в секретный подземный бункер Уинстона Черчилля времен Второй мировой войны.Станция была построена по проекту архитектора Лесли Грина и имела красный застекленный фасад.Черчилль, по-видимому, любил свой секретный бункер, ласково называя его «Амбар». В распоряжении гостей была и ванная комната с надписью «WC».Заброшенное убежище……и вход в него.Старинная проводка и рекламные плакаты.Заброшенный подземный тоннель.Заброшенная шахта лифта на станции Даун-Стрит.Автор: 116rus

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