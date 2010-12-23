Невидимый ЛондонСекретный бункер Черчилля, заброшенные станции метро и заброшенные туннели — невидимый Лондон скрывает много тайн и загадок. Прогуляемся.
Неиспользуемые станции метро и туннели в иногда открываются для широкой публики в рамках фестивалей. Это снимок лестницы, ведущей на одну из заброшенных станций.
Станция Даун-Стрит была станцией линии Пиккадилли Лондонского метрополитена, которая была открыта в 1907 году. Малая загруженность станции привела к её закрытию в 1932. Во время Второй мировой войны Даун-Стрит использовалась в качестве бомбоубежища, особенно Уинстоном Черчиллем и его Правительством военного времени.
Вход в заброшенный тоннель.
На улицу.
Заброшенная станция метро без освещения.
Бывшие пешеходные тоннели между платформами.
Дверь к тоннелю.
«Вы здесь». Станция Даун-Стрит, которая в 1939 году превратилась в секретный подземный бункер Уинстона Черчилля времен Второй мировой войны.
Станция была построена по проекту архитектора Лесли Грина и имела красный застекленный фасад.
Черчилль, по-видимому, любил свой секретный бункер, ласково называя его «Амбар». В распоряжении гостей была и ванная комната с надписью «WC».
Заброшенное убежище…
…и вход в него.
Старинная проводка и рекламные плакаты.
Заброшенный подземный тоннель.
Заброшенная шахта лифта на станции Даун-Стрит.
Автор: 116rus
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Сегодня, 19:03 by ЛетягаПросмотров: 139Комментарии: 2
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