Кладбищенская церковь Вия

Летяга Просмотров: 46 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 11:21 by

С первого взгляда ничем не выделяющаяся заброшенная русская церковь на самом обычном кладбище внутри оказывается что ни на есть самой настоящей церковью из небезызвестной повести Н.В.Гоголя "Вий". Читали повесть или смотрели хоть одну из шести экранизаций? Всегда хотели попасть на место съемок? Ну что же, кажется, именно сегодня такая возможность у вас появится.Конечно же, Вия мы там не застали. Видимо, надо было приехать в определённые день и час, чтобы поднять ему веки. Но и без него место оказалось достаточно интересным и со своей атмосферой. Размеров церковь внушительных, и это впечатление усиливается, когда оказываешься внутри храма, так как там ни сводов, ни столпов нет. Зато есть на три стороны старинные двери и остатки красивого, немного нестандартного, резного иконостаса.Владимирская церковь, в полутора километрах от села Еськи, выстроена в русском стиле в 1850-60 годах на кладбище.Храм довольно-таки солидный для кладбищенского. Подойти к нему можно лишь с одной стороны, с других его полностью окружают лес и надгробия. Обратите внимание на простые, но мощные двери храма.Что можно было свободно фотографировать, так это световые барабаны с красивыми коваными ажурными крестами.Заходим в единственную приоткрытую дверь.Здесь точно бывает Вий и его приспешники. Посреди храма помост для гробика.Иконостас выполнен в классическом русском стиле (в виде глав) и украшен резными декоративными детальками. Когда-то был позолочен.Венчает его крест с исходящими лучами.В храме сохранилась масляная живопись, поновленная в конце XIX - начале ХХ столетий местным мастером Камушкиным.Среди прочего сохранилось изображение Господа Бога и его сына Иисуса под куполом главного барабана. Двери снаружи строгие простые деревянные, а внутри более утонченные... но тоже деревянные. Со стороны улицы прямо из стены храма растет молодая березка. А согласно старым фотографиям, раньше фасад церкви украшали фрески на наружных стенах.Автор: ZakromaRodini.

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