Отель-призрак: репортаж из заброшенного пансионата

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:35

Крокозябла Просмотров: 32 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 07:35 by

Речкуновский санаторий был построен в 1959 году. Здесь, если верить открытым данным, ежегодно отдыхало до 10 000 человек со всего Союза. Здравница развивалась с годами. На начало работы в санатории было всего 200 коек, а через 30 лет — уже 700. Такой был спрос на лечение на бердском курорте.Отдых в «Речкуновке» прописывали людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Здесь восстанавливались после сложных операций на сердце и инфарктов. Путевки туда выдавали как награду для лучших работников советских предприятий. Просто так попасть в известный санаторий было очень сложно. Койки бронировались на несколько месяцев подряд. И неудивительно: корпусы санатория стоят на побережье Бердского залива, в живописном хвойном лесу с могучими соснами и елями. А само лечение в санатории было одним из лучших в Сибири.А в 2003 году он обанкротился, был продан и стремительно закрылся. Тогда обсуждались варианты спасения санатория (план, например, был у клиники Мешалкина), но все они выглядели менее вероятными, чем продажа земли под коттеджи. Но в итоге не произошло ничего: сейчас неясно даже, кому принадлежит мёртвая «Речкуновка».Вскоре после закрытия санатория в главном корпусе произошёл пожар. Крыша в центральной части и одном боковом крыле рухнула.Если войти в здание, то сразу за торжественным фасадом обнаружишь внутренний лес.Впрочем, надпись красной краской по трафарету на входе во все здания санатория предупреждает, что забираться сюда не стоит: аварийное состояние, опасно для жизни. Внутри действительно предостаточно возможностей убиться: от торчащего отовсюду ржавого железа до лестниц без перил и сгнивших перекрытий.Три года назад санаторий «Речкуновка» вошел в топ-10 самых страшных мест в России. Экспертов по жутким зданиям «напугало» то, что санаторий буквально бросили — с вещами, бумагами, документами и лекарствами. На фотографиях пятилетней давности действительно можно разглядеть банки и склянки с таблетками, пакетики алтайского чая, разбросанные по полу, старые кресла, телевизоры, телефоны, таблички и листовки. Сейчас все это то ли сгнило, то ли растащили местные любители барахлишка.Ходить по корпусам «Речкуновки» действительно страшно. Но виной тому не думы о приведениях. Страшно, что в любой момент под тобой может провалиться пол. Или рухнет на тебя с потолка прогнившая балка. А в некоторых комнатах именно это и случилось.Кстати, здание никем не охраняется. Есть, правда, шлагбаум и пост охраны (которые, судя по всему, к санаторию не относятся), но если говорить, что едешь в ресторан «Болгарский дом» (он граничит с территорией «Речкуновки»), то пускают без вопросов. Это если на машине. А если пешком, то никто и не остановит. Местные жители здесь катаются на велосипедах и гуляют по дорожкам. Некоторые дорожки, кстати, совсем заросли.Поднимаемся в главный корпус. Здесь очень тихо. Ничего не скрипит, ветер не завывает — так обычно бывает в старых заброшках. Тут очень пусто и, что тоже не характерно для руин, светло. Начинаем сомневаться с титуле «самого страшного» места — ну да, стены обшарпанные, всюду пыль, перья из подушек... Но кого этим сейчас напугаешь?- Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш.... - что-то пронеслось прямо над головой и скрылось в лабиринте комнат. Это всего лишь дрозд. Наверное, таскает отсюда тряпье для своего домика. Может быть, и вовсе живет тут.Через 20 минут прогулки по «Речкуновке» начинаем осознавать, что атмосфера тут все-таки гнетущая. И виной тому не развалины, а мрачный, влажный, темный лес. Здесь ведь никто не вырубает заросли, а елочки за полвека превратились в огромных великанов, которые своими лапами затмевают солнечный свет..В одном из корпусов, который, судя по полуразрушенной барной стойке, был клубом, находим старый матрас, накрытый покрывалом и шубой. Рядом — бычки, коробка из-под чая, банки из-под консервов. Видимо, тут живет какой-то бродяга. Спешно уходим — вдруг хозяин вернется и не обрадуется гостям.Все остальное время не покидает ощущение, что нас преследует тот самый бомж, и от этого тоже становится не по себе. Но подчеркнем — это всего лишь мнимое чувство. Никто за нами на следил.Некоторые корпусы разрушены совсем. Некоторые еще целы. К примеру, самый новый корпус, где были комнаты отдыхающих, еще можно восстановить. Но почему-то за эти 12-14 лет никто за это не взялся. Интересно, что за иной участок на побережье да в лесочке бизнесмены воюют. А на такой клад, как «Речкуновка», никто не позарился.Завершаем прогулку по санаторию. Страха нет. Но есть чувство какой-то безысходности, уныния, упадка. Чувство, что нечто хорошее утрачено безвозвратно.Автор - Елена Полякова.

Ключевые слова: Санаторий заброшка больница

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